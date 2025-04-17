Давно назрело. Как бизнес может помочь восстановлению алтайских лесов после пожаров

К 2028 году в российских регионах начнут появляться лесоклиматические проекты, задача которых выровнять баланс между выбросами парниковых газов и их поглощением

17 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Теплые дни в Алтайском крае дали старт природным пожарам. Более 300 очагов потушено за последние три дня. Для оперативных служб сейчас важно не допустить возгораний в лесных массивах – в последние годы они все активнее сокращают размеры сибирской и дальневосточной тайги.

Почему именно сейчас остро встал вопрос восстановления лесов и почему за этой повесткой теперь нужно следить бизнесу? Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, на днях в Красноярске в рамках первого всероссийского форума лесовосстановления говорили о том, что с 2028 года запрос на восстановление лесов появится у предприятий. Как заявил основатель и президент Центра экологических инноваций Андрей Стеценко, это вписано в госстратегию и эта необходимость уже давно назрела.

"Отдельный круглый стол был посвящен лесоклиматическим проектам, новому экономическому механизму, который позволит восстанавливать леса в более крупных масштабах. И что наш президент Владимир Путин, что Министерство экономического развития говорят о том, что с 2028 года предприятия начнут платить за выбросы парниковых газов, это создаст спрос на посадку лесов – лес как раз в процессе фотосинтеза поглощает СО2", – сказал Стеценко.

Он уверен, что к 2028 году в российских регионах начнут появляться лесоклиматические проекты, задача которых выровнять баланс между выбросами парниковых газов и их поглощением. На восстановление баланса уйдет как минимум 50 лет. Например, Алтайскому краю необходимо восстанавливать лесополосы. За последние 30 лет их площадь сократилась вдвое. Сегодня она составляет почти 70 тысяч гектаров – необходимо 190 тысяч.

Сейчас в Залесовском районе Алтайского края реализуется лесовосстановительный проект, который помогает российским предпринимателям и частным лицам компенсировать выбросы СО2 с целью предотвращения глобального изменения климата. Его курирует Центр экологических инноваций, который 10 и 11 мая вместе с волонтерами из Новосибирска, Кузбасса, Москвы и Алтайского края высадит в районе 10 тысяч кедров – акцию приурочат к 80-летию Победы. Ждут всех желающих, в том числе и предприятия.

"Было бы очень радостно и приятно, если бы бизнес присоединился. Если не физически, то хотя бы финансово поддержали – тогда бы мы посадили не десять тысяч кедров, а больше. Сколько нашей некоммерческой организации перечислят денег, столько мы и готовы посадить деревьев", – заявил Стеценко.

Для проведения двухдневной акции специально возведут палаточный лагерь. Все подробности и контакты на сайте Алтайского лесного проекта.