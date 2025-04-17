Давно назрело. Как бизнес может помочь восстановлению алтайских лесов после пожаров
К 2028 году в российских регионах начнут появляться лесоклиматические проекты, задача которых выровнять баланс между выбросами парниковых газов и их поглощением
17 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
Теплые дни в Алтайском крае дали старт природным пожарам. Более 300 очагов потушено за последние три дня. Для оперативных служб сейчас важно не допустить возгораний в лесных массивах – в последние годы они все активнее сокращают размеры сибирской и дальневосточной тайги.
Почему именно сейчас остро встал вопрос восстановления лесов и почему за этой повесткой теперь нужно следить бизнесу? Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, на днях в Красноярске в рамках первого всероссийского форума лесовосстановления говорили о том, что с 2028 года запрос на восстановление лесов появится у предприятий. Как заявил основатель и президент Центра экологических инноваций Андрей Стеценко, это вписано в госстратегию и эта необходимость уже давно назрела.
"Отдельный круглый стол был посвящен лесоклиматическим проектам, новому экономическому механизму, который позволит восстанавливать леса в более крупных масштабах. И что наш президент Владимир Путин, что Министерство экономического развития говорят о том, что с 2028 года предприятия начнут платить за выбросы парниковых газов, это создаст спрос на посадку лесов – лес как раз в процессе фотосинтеза поглощает СО2", – сказал Стеценко.
Он уверен, что к 2028 году в российских регионах начнут появляться лесоклиматические проекты, задача которых выровнять баланс между выбросами парниковых газов и их поглощением. На восстановление баланса уйдет как минимум 50 лет. Например, Алтайскому краю необходимо восстанавливать лесополосы. За последние 30 лет их площадь сократилась вдвое. Сегодня она составляет почти 70 тысяч гектаров – необходимо 190 тысяч.
Сейчас в Залесовском районе Алтайского края реализуется лесовосстановительный проект, который помогает российским предпринимателям и частным лицам компенсировать выбросы СО2 с целью предотвращения глобального изменения климата. Его курирует Центр экологических инноваций, который 10 и 11 мая вместе с волонтерами из Новосибирска, Кузбасса, Москвы и Алтайского края высадит в районе 10 тысяч кедров – акцию приурочат к 80-летию Победы. Ждут всех желающих, в том числе и предприятия.
"Было бы очень радостно и приятно, если бы бизнес присоединился. Если не физически, то хотя бы финансово поддержали – тогда бы мы посадили не десять тысяч кедров, а больше. Сколько нашей некоммерческой организации перечислят денег, столько мы и готовы посадить деревьев", – заявил Стеценко.
Для проведения двухдневной акции специально возведут палаточный лагерь. Все подробности и контакты на сайте Алтайского лесного проекта.
07:49:47 17-04-2025
Бизнес он же капитал, заинтересован только в деньгах и их увеличении. Так что , никак он не поможет. Капитализм уничтожает все живое и людей ради умножения фантиков на счетах!
09:03:00 17-04-2025
Гость (07:49:47 17-04-2025) Бизнес он же капитал, заинтересован только в деньгах и их ув... Форма распила - карбоновая тема.
10:19:18 17-04-2025
А бизнес у нас ничего не делает, да? Сначала бы посмотрели по сторонам, вон Дмитрий Рындин сколько уже садит эти кедры? Лет десят?? Сколько он посадил? Ну спросите у него. И сколько еще таких людей, которые что то делают, без указки свыше "бизнес должен присоединиться"!! С чего вдруг, вы, сидящие в кабинетах, заритесь на деньги, которые люди наживают своим трудом и здоровьем?? Сами возьмите и из своей зарплаты отщипните и посадите. Сеянец кедра или сосны стоит КОПЕЙКИ!
10:33:32 17-04-2025
а браконьерские вырубки кто -то восстанавливает?
12:49:40 17-04-2025
Гость (10:33:32 17-04-2025) а браконьерские вырубки кто -то восстанавливает?... Птичкам поручили семена разносить. Не выполняют...
13:13:00 17-04-2025
Есть энтузиасты по стране, кто сажает, Есть орг. «Эка», есть «Сады памяти», наш Центр экологических инноваций высаживает на Алтае кедры, то 8, то 30 тыс. кедров высадим, сколько дадут добровольные пожертвования. Но это мало! 2-10 га. Пожары в Красноярской, Иркутской обл., Якутии выжигают по 8-10 млн. га леса. А Рослесхоз дает официальную статистику за прошлый год, самые высоки за последние десятилетия темпы лесовосстановления более 120 тыс га. высажено! Исчезновение леса миллионами га, восстановление тысячами! Необходимо кратно увеличивать объемы лесовосстановления!
Должен быть системный - государственный подход. И такой подход законодательно уже появился, 296 ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов" и Климатическая Доктрина уже есть. Теперь необходимо, чтобы Министерство Экономического Развития РФ сформулировало какой сектор экономики на сколько должен сократить свои выбросы, в соответствии с Климатической Доктриной, чтобы к 2060 году Россия вышла к климатической нейтральности. По состоянию на прошлый год выбросы СО2 в атмосферу составили 2 млрд. т СО2, а поглощения всеми лесами лесного фонда только 0,67 млрд. т СО2. Россия – «легкие планеты» выбрасывает больше, чем поглощает. Нам пора высаживать деревья, чтобы привести выбросы и поглощения к балансу!
А еще в Китае запрет на рубку лесов на 25 лет, при этом Китай остается 3 в мире поставщиком древесины на мировой рынок. Откуда? Из России, нашими руками вырубается, и в Китай продавалось в течении 30 лет. Китай коптит СО2, что дышать там нечем! Так почему бы нам не восстановить наши леса не только за свой, но и за китайский счет, обменяв наши поглощения на юани, за счет которых купить саженцы и посадить их в вырубленной и сгоревшей Сибири и Дальнем Востоке, а в сельскохозяйственных регионах необходимо вырастить лесополосы для того, чтоб почву не сдувало и обеспечить нашей стране продовольственную безопасность!