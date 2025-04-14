В МЧС заявили о неблагоприятном прогнозе по лесным пожарам в Алтайском крае
Угроза на фоне высокой пожароопасности возникла в четырех муниципалитетах
14 апреля 2025, 20:30, ИА Амител
Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Синоптики Гидрометцентра Алтайского края объявили штормовое предупреждение в регионе из-за высокой пожароопасности. С 15 по 17 апреля местами ожидается высокая пожароопасность.
Как рассказали в пресс-центре ГУ МЧС России, особенно сложная ситуация ожидается в четырех муниципалитетах: в Рубцовске, Рубцовском, Угловском и Поспелихинском районах. В ведомстве не исключают развития лесных и степных пожаров.
Спасатели призвали жителей Алтайского края не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры во время отдыха, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также пресекать детские игры с огнем.
21:16:06 14-04-2025
Дождь льет, вы о чём?
13:06:18 15-04-2025
Горельник тоже неплохо продается. Кора обгорела, ствол целый, на раму его и в продажу. Кому надо, тот и поджигает. Все отработанно за много лет.