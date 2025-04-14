В МЧС заявили о неблагоприятном прогнозе по лесным пожарам в Алтайском крае

Угроза на фоне высокой пожароопасности возникла в четырех муниципалитетах

14 апреля 2025, 20:30, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Синоптики Гидрометцентра Алтайского края объявили штормовое предупреждение в регионе из-за высокой пожароопасности. С 15 по 17 апреля местами ожидается высокая пожароопасность.

Как рассказали в пресс-центре ГУ МЧС России, особенно сложная ситуация ожидается в четырех муниципалитетах: в Рубцовске, Рубцовском, Угловском и Поспелихинском районах. В ведомстве не исключают развития лесных и степных пожаров.

Спасатели призвали жителей Алтайского края не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры во время отдыха, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также пресекать детские игры с огнем.