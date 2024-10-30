Давно пора? Представители турфирм оценили идею ввести туристический налог в Барнауле
Планируется, что он составит 1% от стоимости проживания за сутки, но не менее 100 рублей с человека
30 октября 2024, 09:00, ИА Амител
Гостиницы Барнаула готовятся к введению туристического налога. Вопрос обсудят на предстоящей сессии городской думы 8 ноября. Планируется, что он составит 1% от стоимости проживания за сутки, но не менее 100 рублей с человека. Платить сбор в местный бюджет будут владельцы отелей, хостелов, пансионатов, включенных в реестр классифицированных средств размещения. Радиостанция Business FM Барнаул решила узнать, как к теме относятся местные игроки турбизнеса и как новый налог повлияет на отрасль.
Директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева в целом положительно оценила изменения. По ее словам, зарубежные туристические города уже давно работают по такому формату. Однако есть и минусы.
"Увеличится нагрузка на гостя. Если мы посчитаем 100 рублей в день на человека, то семья из трех взрослых человек, проживающая в одном номере, заплатит 700 рублей с человека, а на семью – 2100. И кто выигрывает в этой ситуации? Частный сектор. Это может быть самозанятый, который, например, сдает апартаменты в аренду. Он не имеет права собирать туристический налог. Соответственно, освобожден от его уплаты и администрирования платежей. Пока мы не можем сказать, каким образом это может контролироваться", – сказала она.
Несколько иным мнением поделилась директор турагентства "Охота" Наталья Белоусова. По ее словам, "серый" сектор турбизнеса и без налога давно нуждается в контроле. При этом 100 рублей ситуацию не изменят. Гораздо сильнее на стоимость отдыха влияют инфляция и повышение спроса, ведь на Алтай стремится все больше платежеспособных туристов из европейской части страны.
Отметим, что в Республике Алтай также готовятся к принятию нового налога. В Белокурихе уже существует курортный сбор, но эти деньги можно тратить только на туризм. А вот турналог власти вправе направить на другие цели, говорит Белоусова.
"В последние годы наблюдаются очень большие потоки туристов. Та инфраструктура, которая есть, и те бюджеты, которые выделялись на развитие этой инфраструктуры, просто с этим не справляются. Одна из проблем – уборка территорий. Большое количество мусора скапливается на туристических объектах. Кроме того, проблемой является отсутствие благоустроенных туалетов. Поэтому мы надеемся, что вот эти отчисления в пользу бюджета будут способствовать, чтобы нашим туристам на Алтае стало более комфортно", – сказала она.
Собеседники радиостанции отметили, что пока стоимость суточного проживания в гостиницах Барнаула начинается от 2,5 тысячи рублей. В предгорьях Алтая и Республике Алтай номер среднего класса с удобствами можно найти в диапазоне от 3,5 до 10 тысяч рублей за сутки. Сейчас гостиничный бизнес готовится к новым расходам, а также ждет конкретики от местной власти – к примеру, все ли категории постояльцев будут облагаться туристическим налогом.
09:10:49 30-10-2024
Каждое утро наблюдаю толпы туристов брядущих от ЖД вокзала.
Давно их всех налогом обложить
Правда по вечерам окна гостиниц не светятся.
Походу в палатках все туристы живут.
09:17:22 30-10-2024
и сразу на всех барнаульцев вводите налог.. а то живут тут и ничего не платят))))))))
09:29:17 30-10-2024
То есть они вводят налог на свободу передвижения, ничуть при этом не стесняясь) Так можно еще дальше пойти - а че только те, кто приехал, должны платить? Ведь если брать с каждого жителя по сто рублей в день, ого-го какие денежки можно собрать. Только представьте, что на них можно будет улучшить. И с администрированием никаких проблем не будет от слова совсем. Родился - плати.
09:43:46 30-10-2024
Гость (09:29:17 30-10-2024) То есть они вводят налог на свободу передвижения, ничуть при... вряд ли что то улучшится для всех. эти денежки как и остальные осядут на дачах и новых тачках чинушечек
10:15:03 30-10-2024
Какие туристо? свои при малейшей возможности разбегаются.
10:29:53 30-10-2024
Общественных туалетов и в городе не хватает, недавно в центре Барнаула пол часа искал, и кустов то нет уже(
10:42:03 30-10-2024
Гость (10:29:53 30-10-2024) Общественных туалетов и в городе не хватает, недавно в центр... Зачем вы глупости пишите? У нас в городе ТЦ на каждом углу, забегаловок а-ля "грильница" каждые 100 метров.
10:47:26 30-10-2024
Гость (10:42:03 30-10-2024) Зачем вы глупости пишите? У нас в городе ТЦ на каждом углу, ... а-ля "грильница" пускает в туалет только ПОКУПАТЕЛЕЙ. Сначала делаешь заказ - потом с чеком в тубзик
10:49:50 30-10-2024
Гость (10:42:03 30-10-2024) Зачем вы глупости пишите? У нас в городе ТЦ на каждом углу, ... В крупных ТЦ да, а в центре действительно проблема, когда цум был хоть там можно было, а сейчас нет мест нормальных рядом
10:47:06 30-10-2024
Интересно: брать буду с мест размещения, а мнение спрашивали у турагентов, которые тут - можно сказать - мимо проходили. А как будут отличать туриста от командировочного, при том, что командировочные удостоверения сейчас заполнять необязательно?!?!
10:57:56 30-10-2024
Давайте введем налог и срубим еще немного бабла. Потом эти деньги пустим на благо тех с кого их содрали, может быть, но это не точно.
11:10:50 30-10-2024
Понятно, что сотка - не деньги, тут важнее принцип. Мне не понятно по какому принципу они решили, что те несчастные бедолаги, которых судьба немилосердно закинула в Барнаул, должны еще и финансово страдать. Тут от действительности не ослепнуть бы. Так нет, они тебе еще и налогом говорят - а че ты сюда приехал? Че ты здесь не видел? Хочешь посмотреть? На тебе в борщ соточку налога. Я серьезно - тут местным властям в пору платить туристам, что они сюда приезжают. Хотя тут и всем местным молоко за вредность среды обитания положено. Но это уже другой разговор.
12:48:24 30-10-2024
Гость (11:10:50 30-10-2024) Понятно, что сотка - не деньги, тут важнее принцип. Мне не п...
Ничего так, вы негатива подкинули! И ваш комментарий редакция не заблокировала. Наверное они правильно делают, что дают возможность самим думать и высказываться. Ведь, даже у вас, проскочила справедливая мысль, несмотря ни на какую внутреннюю цензуру.
18:03:13 30-10-2024
Гость (11:10:50 30-10-2024) Понятно, что сотка - не деньги, тут важнее принцип. Мне не п... Автор, переведете эту сотку мне если для вас это не деньги? Я даже, в отличии от чинуш, вложу эту сотку в ввп рф, а не заграницу
11:20:12 30-10-2024
Я не понимаю... Если налог 100 р за чела в сутки, то как получилось 700 для семьи из 3 человек в примере статьи? Оо
11:38:54 30-10-2024
Гость (11:20:12 30-10-2024) Я не понимаю... Если налог 100 р за чела в сутки, то как пол... Вы не умеете считать. Барнаул, настолько богат туристическими фишками, что приезжают минимум на неделю!
12:27:42 30-10-2024
Феерические
12:42:44 30-10-2024
Любое увеличение налогов как и расширение их видов даёт 100 процентный результат по росту количества чиновников. Так сказать даёт жизнь электорату Путина
13:34:27 30-10-2024
Зачем обдирать туристов?
1. Надо сделать плату за проезд по центру города. Сделать платный вьезд в центральную часть
2. Надо ввести налог на дым для частного сектора. По числу печных труб. Налог с каждой трубы
3. Надо ввести налог на бездетность. И налог на аборты. Делаешь аборт - заплати 500 000 налога в городскую казну
4. Надо ввести налог на тунеядство. Не работаешь официально - плати налог