Давно пора? Представители турфирм оценили идею ввести туристический налог в Барнауле

Планируется, что он составит 1% от стоимости проживания за сутки, но не менее 100 рублей с человека

30 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Гостиница / Фото: unsplash.com / runnyrem

Гостиницы Барнаула готовятся к введению туристического налога. Вопрос обсудят на предстоящей сессии городской думы 8 ноября. Планируется, что он составит 1% от стоимости проживания за сутки, но не менее 100 рублей с человека. Платить сбор в местный бюджет будут владельцы отелей, хостелов, пансионатов, включенных в реестр классифицированных средств размещения. Радиостанция Business FM Барнаул решила узнать, как к теме относятся местные игроки турбизнеса и как новый налог повлияет на отрасль.

Директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева в целом положительно оценила изменения. По ее словам, зарубежные туристические города уже давно работают по такому формату. Однако есть и минусы.

"Увеличится нагрузка на гостя. Если мы посчитаем 100 рублей в день на человека, то семья из трех взрослых человек, проживающая в одном номере, заплатит 700 рублей с человека, а на семью – 2100. И кто выигрывает в этой ситуации? Частный сектор. Это может быть самозанятый, который, например, сдает апартаменты в аренду. Он не имеет права собирать туристический налог. Соответственно, освобожден от его уплаты и администрирования платежей. Пока мы не можем сказать, каким образом это может контролироваться", – сказала она.

Несколько иным мнением поделилась директор турагентства "Охота" Наталья Белоусова. По ее словам, "серый" сектор турбизнеса и без налога давно нуждается в контроле. При этом 100 рублей ситуацию не изменят. Гораздо сильнее на стоимость отдыха влияют инфляция и повышение спроса, ведь на Алтай стремится все больше платежеспособных туристов из европейской части страны.

Отметим, что в Республике Алтай также готовятся к принятию нового налога. В Белокурихе уже существует курортный сбор, но эти деньги можно тратить только на туризм. А вот турналог власти вправе направить на другие цели, говорит Белоусова.

"В последние годы наблюдаются очень большие потоки туристов. Та инфраструктура, которая есть, и те бюджеты, которые выделялись на развитие этой инфраструктуры, просто с этим не справляются. Одна из проблем – уборка территорий. Большое количество мусора скапливается на туристических объектах. Кроме того, проблемой является отсутствие благоустроенных туалетов. Поэтому мы надеемся, что вот эти отчисления в пользу бюджета будут способствовать, чтобы нашим туристам на Алтае стало более комфортно", – сказала она.

Собеседники радиостанции отметили, что пока стоимость суточного проживания в гостиницах Барнаула начинается от 2,5 тысячи рублей. В предгорьях Алтая и Республике Алтай номер среднего класса с удобствами можно найти в диапазоне от 3,5 до 10 тысяч рублей за сутки. Сейчас гостиничный бизнес готовится к новым расходам, а также ждет конкретики от местной власти – к примеру, все ли категории постояльцев будут облагаться туристическим налогом.