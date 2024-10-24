Депутаты обсудят внедрение туристического налога в Барнауле

Он составит 1% от стоимости проживания и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года

24 октября 2024, 08:45, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Барнаульской гордуме готовы принять решение о введении туристического налога в городе, сообщила "Банкфаксу" председатель БГД Галина Буевич.

По ее словам, вопрос рассмотрят уже на сессии 8 ноября в рамках обсуждения бюджета на следующий год.

"У нас первое чтение и в рамках этого вопроса, поскольку мы должны закладывать эти деньги в собственные доходы. <...> Там будет учтен этот налог", – цитирует ее агентство.

Налог составит 1% от стоимости проживания и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года, достигнув 5%. Собранные средства направят в муниципальный бюджет для нужд города.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Рубцовске с 1 января введут туристический налог. Более того, его сможет установить каждый муниципалитет Алтайского края с начала 2025 года.