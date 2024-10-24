Депутаты обсудят внедрение туристического налога в Барнауле
Он составит 1% от стоимости проживания и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года
24 октября 2024, 08:45, ИА Амител
В Барнаульской гордуме готовы принять решение о введении туристического налога в городе, сообщила "Банкфаксу" председатель БГД Галина Буевич.
По ее словам, вопрос рассмотрят уже на сессии 8 ноября в рамках обсуждения бюджета на следующий год.
"У нас первое чтение и в рамках этого вопроса, поскольку мы должны закладывать эти деньги в собственные доходы. <...> Там будет учтен этот налог", – цитирует ее агентство.
Налог составит 1% от стоимости проживания и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года, достигнув 5%. Собранные средства направят в муниципальный бюджет для нужд города.
Ранее на этой неделе стало известно, что в Рубцовске с 1 января введут туристический налог. Более того, его сможет установить каждый муниципалитет Алтайского края с начала 2025 года.
09:42:05 24-10-2024
На АулАрбате всех на выходе ловить и налог отбирать
09:58:25 24-10-2024
Гость (09:42:05 24-10-2024) На АулАрбате всех на выходе ловить и налог отбирать ... Годная мысль.
Меня главным отбирателем надо поставить -обещаю первый месяц не варавать, вот прям вообще 0.
10:17:42 24-10-2024
Хорошая новость
12:02:46 24-10-2024
по факту эта налог на передвижение граждан по стране, и является нарушением Конституции.
12:35:10 24-10-2024
гость (12:02:46 24-10-2024) по факту эта налог на передвижение граждан по стране, и явл... Тотальное нарушение гражданских прав человека!!!!!!!!!!!!!! Позор!
12:12:42 24-10-2024
И давно Барнаул стал Парижем? По факту обяжут гостиницы брать деньги с командировочных.
12:24:04 24-10-2024
А можно надеяться , что теперь фасады домов на проспекте Ленина отремонтируют. ? Или как всегда сколько поступило в бюджет и как расходовали? Или это вне бюджетные средства.?!
12:43:06 24-10-2024
закладывать эти деньги в собственные доходы --- т.е. в собственные доходы депутатов? )
12:57:28 24-10-2024
И так никакого туризма реально нет в Барнауле, а тут ещё и налог - по сути заградительная мера.
13:15:15 24-10-2024
Как тут не вспомнить "Приключения Чиполлино" -- там столько всяких налогов! Это ж сколько еще с нас не берут)))
16:05:11 24-10-2024
а ежели стоимость проживания моего никто не ведает, то... ?
21:42:04 24-10-2024
Почему такая любовь к налогам (налоги уже за все) Лучше заняться улучшением сервиса и снижением цен. Больше люди будут покупать и прибыль будет больше.