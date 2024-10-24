НОВОСТИТуризм

Депутаты обсудят внедрение туристического налога в Барнауле

Он составит 1% от стоимости проживания и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года

24 октября 2024, 08:45, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Десятирублевые монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Барнаульской гордуме готовы принять решение о введении туристического налога в городе, сообщила "Банкфаксу" председатель БГД Галина Буевич.

По ее словам, вопрос рассмотрят уже на сессии 8 ноября в рамках обсуждения бюджета на следующий год. 

"У нас первое чтение и в рамках этого вопроса, поскольку мы должны закладывать эти деньги в собственные доходы. <...> Там будет учтен этот налог", – цитирует ее агентство.

Налог составит 1% от стоимости проживания и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года, достигнув 5%. Собранные средства направят в муниципальный бюджет для нужд города.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Рубцовске с 1 января введут туристический налог. Более того, его сможет установить каждый муниципалитет Алтайского края с начала 2025 года.

налоги

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

09:42:05 24-10-2024

На АулАрбате всех на выходе ловить и налог отбирать

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:58:25 24-10-2024

Гость (09:42:05 24-10-2024) На АулАрбате всех на выходе ловить и налог отбирать ... Годная мысль.
Меня главным отбирателем надо поставить -обещаю первый месяц не варавать, вот прям вообще 0.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:42 24-10-2024

Хорошая новость

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:02:46 24-10-2024

по факту эта налог на передвижение граждан по стране, и является нарушением Конституции.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:10 24-10-2024

гость (12:02:46 24-10-2024) по факту эта налог на передвижение граждан по стране, и явл... Тотальное нарушение гражданских прав человека!!!!!!!!!!!!!! Позор!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:42 24-10-2024

И давно Барнаул стал Парижем? По факту обяжут гостиницы брать деньги с командировочных.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:04 24-10-2024

А можно надеяться , что теперь фасады домов на проспекте Ленина отремонтируют. ? Или как всегда сколько поступило в бюджет и как расходовали? Или это вне бюджетные средства.?!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:06 24-10-2024

закладывать эти деньги в собственные доходы --- т.е. в собственные доходы депутатов? )

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Позорище.

12:57:28 24-10-2024

И так никакого туризма реально нет в Барнауле, а тут ещё и налог - по сути заградительная мера.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:15 24-10-2024

Как тут не вспомнить "Приключения Чиполлино" -- там столько всяких налогов! Это ж сколько еще с нас не берут)))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:11 24-10-2024

а ежели стоимость проживания моего никто не ведает, то... ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:42:04 24-10-2024

Почему такая любовь к налогам (налоги уже за все) Лучше заняться улучшением сервиса и снижением цен. Больше люди будут покупать и прибыль будет больше.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров