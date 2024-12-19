Дайте нам доработать! Закрытая от СМИ встреча по Крытому рынку прошла в Росимуществе

Предприниматели просят не выгонять их, пока рынок не приватизируют

19 декабря 2024, 15:58, ИА Амител

Крытый рынок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предприниматели с Крытого рынка в Барнауле 19 декабря встретились с руководителем МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай Евгением Хижняком и попросили дать им возможность доработать до момента приватизации здания. На эту встречу арендаторы пригласили с собой и корреспондента amic.ru. Однако того дальше приемной не пустили: Хижняк через секретаря передал, что присутствие журналиста "нужно согласовывать с Москвой". Однако amic.ru удалось выяснить, как прошло "секретное" совещание: представители бизнес-сообщества поделились итогами переговоров.

Напомним, несколько дней назад Росимущество, которое является владельцем Крытого рынка, внезапно известило 80 арендаторов, что они обязаны освободить торговые площади до 15 января в связи с приватизацией здания. Причем предприниматели накануне новогодних праздников успели закупиться товаром, который сбыть в короткие сроки не получится. Люди попытались уговорить власть дать им возможность доработать. А в идеале – сохранить рынок.

Впрочем, конкретных договоренностей на сегодняшней встрече с Хижняком добиться не удалось. Тот лишь пообещал дать им время до 15 января. При этом Росимущество обязалось сохранить в помещении свет, воду и отопление. В ближайшее время будут направлены письма в ресурсоснабжающие организации. А предприниматели на этот период должны за свой счет организовать клининг, вывоз мусора, уборку снега и другие работы, чтобы обеспечить жизнедеятельность предприятия.

"Если мы самоорганизуемся, то, возможно, нам разрешат доработать до момента приватизации. Но вопрос, можем ли мы остаться после 15 января, решится 13 января на следующей встрече с Хижняком. Однако такое положение дел нас не устраивает. Нет никакой конкретики и гарантии, что на январской встрече нам не заявят, что рынок все-таки закрывают 15 января. И куда мы пойдем? Нас сейчас могут просто успокаивать перед прямой линией с президентом, чтобы стихла шумиха. Мы работаем по 20-30 лет, и нас вышвыривают на улицу", – возмущается предприниматель Елена Екимченко.

По словам депутата АКЗС Антона Арцибашева, который также присутствовал на встрече, сложность заключается в том, что у объекта нет официального статуса рынка. И пока непонятно, получится ли сохранить торговые точки до аукциона.

"И Росимущество, и мэрия хотят, чтобы у объекта после его продажи сохранялся статус рынка, но, как выяснилось, у Крытого его не было. Обслуживающая организация ООО "СибИнвест-Групп" не регистрировала в Росреестре договоры с предпринимателями, поэтому и обременения у объекта нет. Сейчас мы с предпринимателями готовим коллективное обращение в прокуратуру, чтобы сохранить единственный рынок на Потоке", – пояснил amic.ru депутат АКЗС.

Как ранее сообщал amic.ru, 18 декабря с предпринимателями Крытого рынка встречался и мэр Барнаула Вячеслав Франк. Он поручил правовому комитету совместно с Росимуществом проработать вопросы передачи рынка в муниципальную собственность и размещению предпринимателей на свободных торговых местах на аналогичных рынках и ярмарках города.

Напомним, когда арендаторы и покупатели барнаульского Крытого рынка узнали о его грядущем закрытии, они обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить этого.