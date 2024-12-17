Спасите малый бизнес. Арендаторы барнаульского Крытого рынка обратились к Путину

Люди отмечают, что место пользуется популярностью у населения, особенно у пенсионеров

17 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Арендаторы и покупатели барнаульского Крытого рынка обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помешать его закрытию. На месте побывал корреспондент amic.ru, который пообщался с инициативной группой.

Напомним, что 14 декабря 80 арендаторов, которые торгуют на рынке, получили уведомление, что в срок до 15 января они обязаны освободить торговые площади. Руководство обосновало требование документом за подписью Межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай – из него следует, что рынок приватизируют.

В обращении к Путину одна из арендаторов напомнила, что глава государства обещал сохранение среднего и малого бизнеса. Однако малых предпринимателей с Крытого рынка "за три минуты вышвыривают на помойку".

"Будьте добры, решите наш вопрос. 60 лет рынку, все предприниматели работают по 30 лет. После 30 лет предпринимательства нас закрыли без разговоров, без объяснений. Никто не пришел, ни о чем не разговаривали. Обратите на это внимание, Владимир Владимирович", – сказала женщина.

Предпринимательница отметила, что в случае закрытия рынка бюджет "не досчитается налогов". Кроме того, на весь Поток это единственный рынок, который пользуется популярностью у местных жителей – они часто ходят сюда за продуктами, особенно люди "старой закалки".

Поговорившая с журналистами покупательница также выступила в защиту Крытого рынка. 62-летняя женщина отметила, что посещает место с 35 лет и регулярно покупает там еду. Кроме того, она задается вопросом, куда будут ходить за покупками люди, если на месте торгового пространства построят новые дома.