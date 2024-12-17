Спасите малый бизнес. Арендаторы барнаульского Крытого рынка обратились к Путину
Люди отмечают, что место пользуется популярностью у населения, особенно у пенсионеров
17 декабря 2024, 13:10, ИА Амител
Арендаторы и покупатели барнаульского Крытого рынка обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помешать его закрытию. На месте побывал корреспондент amic.ru, который пообщался с инициативной группой.
Напомним, что 14 декабря 80 арендаторов, которые торгуют на рынке, получили уведомление, что в срок до 15 января они обязаны освободить торговые площади. Руководство обосновало требование документом за подписью Межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай – из него следует, что рынок приватизируют.
В обращении к Путину одна из арендаторов напомнила, что глава государства обещал сохранение среднего и малого бизнеса. Однако малых предпринимателей с Крытого рынка "за три минуты вышвыривают на помойку".
"Будьте добры, решите наш вопрос. 60 лет рынку, все предприниматели работают по 30 лет. После 30 лет предпринимательства нас закрыли без разговоров, без объяснений. Никто не пришел, ни о чем не разговаривали. Обратите на это внимание, Владимир Владимирович", – сказала женщина.
Предпринимательница отметила, что в случае закрытия рынка бюджет "не досчитается налогов". Кроме того, на весь Поток это единственный рынок, который пользуется популярностью у местных жителей – они часто ходят сюда за продуктами, особенно люди "старой закалки".
Поговорившая с журналистами покупательница также выступила в защиту Крытого рынка. 62-летняя женщина отметила, что посещает место с 35 лет и регулярно покупает там еду. Кроме того, она задается вопросом, куда будут ходить за покупками люди, если на месте торгового пространства построят новые дома.
13:15:47 17-12-2024
Бесполезно...
13:19:34 17-12-2024
не отчаивайтесь - мария дела вам поправит. кого полы мыть возьмут, кого грузчиком.
13:41:59 17-12-2024
Musik (13:19:34 17-12-2024) не отчаивайтесь - мария дела вам поправит. кого полы мыть во... а у них все в одном- сам мою полы, сам гружу, сам на кассе и расставляю товар на полках.
сплошь специалисты широкого профиля. им в резюме можно не указывать должность, а просто "работал в МРа"
13:57:36 17-12-2024
Элен без ребят (13:41:59 17-12-2024) а у них все в одном- сам мою полы, сам гружу, сам на кассе и... И в графе "желаемый уровень дохода": "за еду".
13:59:19 17-12-2024
Элен без ребят (13:41:59 17-12-2024) а у них все в одном- сам мою полы, сам гружу, сам на кассе и... а они руки с мылом моют?
15:25:25 17-12-2024
Musik (13:59:19 17-12-2024) а они руки с мылом моют?... Они ноги моют
13:20:05 17-12-2024
Не поможет.
146%
13:24:17 17-12-2024
"Вот приедет барин, он нас и рассудит" (с)
13:28:59 17-12-2024
п а м а г и т е
13:29:45 17-12-2024
крупные сети летом сверху на наши огороды сыплют химию чтоб ничего не росло а все сгнило то как вы думаете закроют базары или нет? конечно закроют. И это только начало. Придет время когда еда будет только в сетях. Но не для всех а только тем кто поставит печать 666 на чело
13:46:49 17-12-2024
Гость (13:29:45 17-12-2024) крупные сети летом сверху на наши огороды сыплют химию чтоб ... выздоравливайте!
14:31:13 17-12-2024
Элен без ребят (13:46:49 17-12-2024) выздоравливайте!... Поздно!!!
14:29:49 17-12-2024
Гость (13:29:45 17-12-2024) крупные сети летом сверху на наши огороды сыплют химию чтоб ... ну еще можно картинку рогатого зверя, что имеет рану от меча и жив
13:37:22 17-12-2024
Да скорее надо марийку ликвидировать,формат магазина уже давно устарел,из овощей и фруктов много просрочки,сам ассортимент абсолютно неинтересен,я туда не хожу,уныло и тоскливо
13:43:39 17-12-2024
Olga (13:37:22 17-12-2024) Да скорее надо марийку ликвидировать,формат магазина уже дав... не трогать маритйку! Там водка хорошая и недорогая продается!!!!!
14:22:11 17-12-2024
холмс (13:43:39 17-12-2024) не трогать маритйку! Там водка хорошая и недорогая продается... вот соглашусь. свежая всегда.
13:45:36 17-12-2024
Объединяетесь с Новым рынком, не сдавайтесь, боритесь... Они ведь все "сожрут" и не подавятся.
14:18:39 17-12-2024
Давно пора....на рынке живут как в 90е !!! Гадюшник....!
14:25:58 17-12-2024
С 2006 года был принят закон, что розничная торговля должна осуществляться внутри рынков, а сейчас получается и из помещений выгоняют. Чем арендаторы мешают приватизации рынка?
14:30:14 17-12-2024
Власти продолжают торговать гос.собственностью и судьбами горожан. Зачем нам такая власть?
15:07:01 17-12-2024
Дюша (14:30:14 17-12-2024) Власти продолжают торговать гос.собственностью и судьбами го... экстремизм в сети?! нормас у вас поведеньице
14:42:26 17-12-2024
Приватизация, это только первый шаг к закрытию.
14:53:01 17-12-2024
Кстати...Хороший вариант...Приватизировать здания Администрации и мэрии...И этих "работников" как в кино всем известном - на улицу с баяном...Перестройку начали с рассветом...
15:03:52 17-12-2024
Это не бизнес, а самозанятость!
15:07:57 17-12-2024
ЗАКРЫВАЙТЕ эту шарагу, надоела в районе, все соседние дома ЗА ЗАКРЫТИЕ! построить квартал домов и ок
11:20:39 18-12-2024
Гость (15:07:57 17-12-2024) ЗАКРЫВАЙТЕ эту шарагу, надоела в районе, все соседние дома З... Я живу рядом и я против закрытия. Не надо говорить за всех!
15:19:07 17-12-2024
Старый Базар искренне жаль... Народ... Кто продает кто покупает... Движуха... Толпа... Знакомые... Товарищи.... Просто приятно было туда прийти... Пообщвться... С железячниками поговорить... Тряпье посмотреть.. Обувь на картонке померить... Не обманут... Сейчас туда идти просто неприятно... Может и красиво сделали но души там нет... Тьфу...
15:28:27 17-12-2024
Бдыщ (15:19:07 17-12-2024) Старый Базар искренне жаль... Народ... Кто продает кто покуп... Мне просто нечего сказать на подобный поток неосознанного... Человек замер в своём развитии лет 50 назад... На картонке ему нравилось обувь мерить - да зачем тебе её мерить? Тебе коры с дерева достаточно.
20:38:55 17-12-2024
Гость (15:28:27 17-12-2024) Мне просто нечего сказать на подобный поток неосознанного...... Ты неправ... Прошедшие годы и Старый Базар 1970-х...2010-х годов это частичка жизни... Впрочем тебе не понять... Это время нужно прожить...
21:21:56 17-12-2024
Гость (15:28:27 17-12-2024) Мне просто нечего сказать на подобный поток неосознанного...... Если ты слишком развитой-почему ранее там была толпа народа а сейчас нету?
15:33:44 17-12-2024
Бдыщ (15:19:07 17-12-2024) Старый Базар искренне жаль... Народ... Кто продает кто покуп...
Там вообще ничего нет ,кроме заоблачных цен ,та же продукция через дорогу в два раза дешевле ,если не больше …
20:40:08 17-12-2024
Гость (15:33:44 17-12-2024) Там вообще ничего нет ,кроме заоблачных цен ,та же проду... Не в ценах через дорогу дело...
15:31:07 17-12-2024
Конечно рынки стали не тот формат ,что было ранее ,а вот влить в них новую струю и именно торговать качественным продуктом ,а не перекуп и дороже чем в сетях ,а вот над этим и надо бы властям работать ,но у них другие цели ,а частников вообще задвинули .
15:47:52 17-12-2024
Не густо собравшихся
19:16:32 24-12-2024
Закроют рынок... А кто- нибудь подумал о том, куда люди, живущие на Потоке, пойдут за мясом, овощами? Нигде поблизости рынков нет. А осенние заготовки? Не говорите мне о ярмарках, где выбора практически нет. Подумайте, наконец-то, о народе, а не только о том, что еще можно прихватизировать.