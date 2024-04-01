"Даже в Москве меньше". В Барнауле обсудили, нужны ли новостройкам огромные парковки

В других городах требования к застройщикам мягче, а городская среда лучше, считает приезжий архитектор

01 апреля 2024, 07:05, ИА Амител

Паковка у строящегося дома / Фото: amic.ru

Требования к количеству парковочных мест рядом с многоквартирными домами, прописанные в градостроительных нормах Барнаула, слишком завышены. Такое мнение в ходе заседания градсовета высказал архитектор новосибирского бюро "Салют" Ермек Кулмухамедов, который представлял свой проект. У барнаульских коллег возникли вопросы по количеству машиномест, предусмотренных на участке. Докладчик в ответ заявил, что логичнее было бы пересмотреть и уточнить сами нормы.

"Такого количества автомобилей по факту нет"

Проект многоквартирного дома, который представил представитель "Салюта", архитекторам в целом понравился. Но вот количество парковок, предусмотренное на территории застройки, члены градсовета посчитали недостаточным. Автору порекомендовали сделать подземную парковку двухуровневой, чтобы удвоить количество машиномест. Такую же позицию высказал и председатель комитета по архитектуре Антон Воробьев.

Кулмухамедов ответил, что проект разработали строго по тем градостроительным нормам, которые действуют в Барнауле. На самом участке разместили лишь 25% от требуемого количества машиномест, а в качестве остальных 75% предполагается использовать общие парковки, расположенные в радиусе 800 метров.

Новосибирский архитектор также высказал мнение, что в краевой столице от застройщиков требуют делать неоправданно много парковок в непосредственной близости от домов.

"Даже в Москве обеспеченность парковками идет 0,5 на одну квартиру. А в Барнауле получается почти единица. И это при том, что уровень автомобилизации здесь ниже. Я, честно говоря, не совсем понимаю логику этих норм. Такого количества автомобилей по факту нет. Тем более, это будет здание в центре города, которое не побуждает людей покупать автомобиль и куда-то ездить", - высказался Ермек Кулмухамедов.Архитектор подчеркнул, что не вправе давать оценку существующим нормативам. Но привел антипример: по его словам, в Тюмени от застройщиков требует еще больше парковок, чем в Барнауле.

"Там чудовищный норматив. Он побуждает строить многоэтажные паркинги, которые потом пустуют", - сказал докладчик.

Вопрос будущего

Члены градсовета остались при своем и порекомендовали увеличить количество машиномест именно в границах участка. Они выразили опасение, что в противном случае жильцам придется занимать парковочные места во дворах пятиэтажек неподалеку.

Заканчивая выступление, Кулмухамедов еще раз заметил, что подобные конфликты будут возникать постоянно, пока в правилах землепользования и застройки не пропишут более точные требования к парковкам.

"Мы работаем во многих городах. Там, где это сделано, вопросов у застройщиков нет. А коэффициент 0,5-0,6 машиномест на квартиру позволяет реализовать очень качественную городскую среду и не создавать конфликт трактовки нормативов", - закончил докладчик.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров своего отношения к идее не высказал. Но подчеркнул, что правила землепользования скоро будут пересматривать, и изменения там вполне возможны.

"Мы как раз находимся в стадии разработки генерального плана. После этого пойдут и правила землепользования. Поэтому такое предложение могло бы быть рассмотрено", - сказал замглавы города.