"Даже в Москве меньше". В Барнауле обсудили, нужны ли новостройкам огромные парковки
В других городах требования к застройщикам мягче, а городская среда лучше, считает приезжий архитектор
01 апреля 2024, 07:05, ИА Амител
Требования к количеству парковочных мест рядом с многоквартирными домами, прописанные в градостроительных нормах Барнаула, слишком завышены. Такое мнение в ходе заседания градсовета высказал архитектор новосибирского бюро "Салют" Ермек Кулмухамедов, который представлял свой проект. У барнаульских коллег возникли вопросы по количеству машиномест, предусмотренных на участке. Докладчик в ответ заявил, что логичнее было бы пересмотреть и уточнить сами нормы.
"Такого количества автомобилей по факту нет"
Проект многоквартирного дома, который представил представитель "Салюта", архитекторам в целом понравился. Но вот количество парковок, предусмотренное на территории застройки, члены градсовета посчитали недостаточным. Автору порекомендовали сделать подземную парковку двухуровневой, чтобы удвоить количество машиномест. Такую же позицию высказал и председатель комитета по архитектуре Антон Воробьев.
Кулмухамедов ответил, что проект разработали строго по тем градостроительным нормам, которые действуют в Барнауле. На самом участке разместили лишь 25% от требуемого количества машиномест, а в качестве остальных 75% предполагается использовать общие парковки, расположенные в радиусе 800 метров.
Новосибирский архитектор также высказал мнение, что в краевой столице от застройщиков требуют делать неоправданно много парковок в непосредственной близости от домов.
"Даже в Москве обеспеченность парковками идет 0,5 на одну квартиру. А в Барнауле получается почти единица. И это при том, что уровень автомобилизации здесь ниже. Я, честно говоря, не совсем понимаю логику этих норм. Такого количества автомобилей по факту нет. Тем более, это будет здание в центре города, которое не побуждает людей покупать автомобиль и куда-то ездить", - высказался Ермек Кулмухамедов.Архитектор подчеркнул, что не вправе давать оценку существующим нормативам. Но привел антипример: по его словам, в Тюмени от застройщиков требует еще больше парковок, чем в Барнауле.
"Там чудовищный норматив. Он побуждает строить многоэтажные паркинги, которые потом пустуют", - сказал докладчик.
Вопрос будущего
Члены градсовета остались при своем и порекомендовали увеличить количество машиномест именно в границах участка. Они выразили опасение, что в противном случае жильцам придется занимать парковочные места во дворах пятиэтажек неподалеку.
Заканчивая выступление, Кулмухамедов еще раз заметил, что подобные конфликты будут возникать постоянно, пока в правилах землепользования и застройки не пропишут более точные требования к парковкам.
"Мы работаем во многих городах. Там, где это сделано, вопросов у застройщиков нет. А коэффициент 0,5-0,6 машиномест на квартиру позволяет реализовать очень качественную городскую среду и не создавать конфликт трактовки нормативов", - закончил докладчик.
Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров своего отношения к идее не высказал. Но подчеркнул, что правила землепользования скоро будут пересматривать, и изменения там вполне возможны.
"Мы как раз находимся в стадии разработки генерального плана. После этого пойдут и правила землепользования. Поэтому такое предложение могло бы быть рассмотрено", - сказал замглавы города.
07:13:04 01-04-2024
Недопустимо город превращать в парковку. Помимо парковочных, нужны и другие общественные пространства, созданием и развитием которых необходимо заниматься на системном уровне
07:16:26 01-04-2024
где этот ермек видел пустые парковки в барнауле? он вообще откуда?
11:08:57 01-04-2024
Гость (07:16:26 01-04-2024) где этот ермек видел пустые парковки в барнауле? он вообще о... Он про платные, подземные. Они стОят по миллиону рублей и пустуют в итоге.
15:19:44 01-04-2024
Гость (07:16:26 01-04-2024) где этот ермек видел пустые парковки в барнауле? он вообще о... Он из Новосиба - города, в котором запарковаться вообще нереально без периодического нарезания кругов по кварталу.
07:16:28 01-04-2024
Странная логика про центр, как будто работа, садики, школы и магазины расположены чётко вокруг дома в шаговой доступности.
07:19:28 01-04-2024
Бред
07:23:37 01-04-2024
предполагается использовать общие парковки, расположенные в радиусе 800 метров.--------- сильно далеко. народ свои жопы так далеко не привык носить.
23:24:45 01-04-2024
Гость (07:23:37 01-04-2024) предполагается использовать общие парковки, расположенные в ... Судя по вашим хамоватым словам, вашу жопу вы тоже возите, да и вообще,
05:36:35 02-04-2024
Гость (23:24:45 01-04-2024) Судя по вашим хамоватым словам, вашу жопу вы тоже возите, да... вожу, почему не могу? но в отличии от тебя, я машину ставлю в гараж, до которого я несу мою жопу на своих ногах в течении 10 минут где она никому не мешает. а ты на такие действия вряд ли пойдешь
07:29:24 01-04-2024
У нас кошмар с парковками, машину негде поставить. Покупать гаражи по стоимости 1/2 однокомнатной квартиры? это только для обеспеченных. В новых жилых районах после 19.00 очень трудно припарковаться.
Давайте рассчитаем: Для г. Новосибирска, дом с 300 квартирами. 300*0,5=150 машино/мест. Для г. Барнаула 300кв. *0,22=66м/мест + 300*1,1*0,25=83м/места ИТОГО 66+83=149 машино/мест. Требования одинаковые. Градосовет требует большего размещения для центра города, и это правильно.
09:15:01 01-04-2024
Гость (07:29:24 01-04-2024) У нас кошмар с парковками, машину негде поставить. Покупать ... Модет просто машинку подешевле взять, тогда и на гараж хватит и на обслуживание нормальное авто.
09:50:07 01-04-2024
Гость (09:15:01 01-04-2024) Модет просто машинку подешевле взять, тогда и на гараж хвати... я, если даже продам машину, мне не хватит еще половины этой суммы что бы купить машиноместо...
09:55:02 01-04-2024
Гость (09:50:07 01-04-2024) я, если даже продам машину, мне не хватит еще половины этой ... Что за машина такая? Ока?
10:05:34 01-04-2024
Гость (09:55:02 01-04-2024) Что за машина такая? Ока?... Гараж в районе Взлетной стоит от 1,1 миллиона. Считай сам какая машина нужна. У нас у подавляющего большинства автовладельцев машина дешевле стоит
13:08:11 01-04-2024
Гость (10:05:34 01-04-2024) Гараж в районе Взлетной стоит от 1,1 миллиона. Считай сам ка... Модно и попроще гараж поискать.Не обязательно только топ. И в Центре модно найти гаражи за 200-300 тыс.
13:46:49 01-04-2024
Гость (10:05:34 01-04-2024) Гараж в районе Взлетной стоит от 1,1 миллиона. Считай сам ка... Невский квартал, бокс 1,8 млн.
10:40:50 01-04-2024
Гость (09:15:01 01-04-2024) Модет просто машинку подешевле взять, тогда и на гараж хвати... Дядя (тетя?) , гаражей не настроиться на всех. И цены на них неадекватные. Много женщин за рулём, им ходить по темным гаражам вообще не варик.
12:34:19 01-04-2024
Гость (07:29:24 01-04-2024) У нас кошмар с парковками, машину негде поставить. Покупать ... Лучше пусть часть пустует, чем кружить по городу и искать места где можно остановиться, и потом топать от туда до куда надо ещё не весть сколько! В конце концов город для норм или для людей?!
07:34:25 01-04-2024
Совсем уже! Своих архитекторов пруд пруди, ермеков завозят, чтобы указывали, как нам жить.
11:49:30 01-04-2024
Гость (07:34:25 01-04-2024) Совсем уже! Своих архитекторов пруд пруди, ермеков завозят, ... судя по тому, чем разрастается город, то с местными архитекторами совсем худо.
12:20:51 01-04-2024
Гость (07:34:25 01-04-2024) Совсем уже! Своих архитекторов пруд пруди, ермеков завозят, ... Абсолютная правда!!! 😁
07:44:44 01-04-2024
Ну это типа 1 апреля
07:47:13 01-04-2024
Эксперд - умище.
С Москвой сравнил: давайте сделаем так же хреново, как и там!
🤣🤣🤣🤣
07:49:02 01-04-2024
Специалист под дурачка косит. Пусть вечером у любой новостройки попробует припарковаться.
08:58:30 01-04-2024
Гость (07:49:02 01-04-2024) Специалист под дурачка косит. Пусть вечером у любой новостро... Почему ты там обязан бесплатно и комфортно парковаться? Неоплаченная парковка должна быть обеспечена в любое время дня и ночи? В магазине так же говоришь: я же человек живой, родился и хочу есть давайте мне все бесплатно?
13:16:03 01-04-2024
Гость (08:58:30 01-04-2024) Почему ты там обязан бесплатно и комфортно парковаться? Неоп... хорошо - не бесплатно. Сделайте платные много уровневые парковки. Продавайте посуточно, на месяц, на год. Этого же нет ! Просто платных парковок нет, а машин в новых районах сейчас у многих по 2 на квартиру. Пусть не дорогих - но все хотят комфортно передвинаться. Снача проектируют по 0,5 парковки на квартиру, а потом удивляются что люди на газонах паркуются, наверное они это делают от того что машину на балконе не припаркуешь
08:00:19 01-04-2024
Архитектор ермек кулмухамедов говорит, что у нас избыток автостоянок?! Надеюсь, это первоапрельская шутка...
10:47:57 01-04-2024
Гость (08:00:19 01-04-2024) Архитектор ермек кулмухамедов говорит, что у нас избыток ав... Видимо, имел в виду соседние дворы))) В Барнауле уже лет 20 как нет автостоянок. В 90х были, а сейчас нет.
08:12:02 01-04-2024
пол машино-места на одну квартиру? совсем ку-ку? во многих семьях по две машины! тормозит только цена парковок!
09:13:43 01-04-2024
Гость (08:12:02 01-04-2024) пол машино-места на одну квартиру? совсем ку-ку? во многих ... Да хоть десять. Перед тем как купить машину. надо подумать, куда ее будешь ставить. Ты же шкаф раньше квартиры не покупаешь. Вначале квартиру, а потом уже в нее ставишь шкаф. Так зачем ты свой "шкаф" на общей территории хранишь?
08:15:58 01-04-2024
Чо спорить, едешь восле шести вечера в любой новый микрорайон и пытаешься припарковаться. Все вопросы отпадут.
08:25:37 01-04-2024
15 парковок на 100 квартир вполне достаточно. Зато жизнь будет интереснее
08:28:29 01-04-2024
Тем более, это будет здание в центре города, которое не побуждает людей покупать автомобиль и куда-то ездить",
Всё верно, люди в центре покупают лошадей! Верно,Ермек??!!
08:40:37 01-04-2024
Градосовет рекомендует запроектировать подземные парковки, вот они пустуют, потому что они стоят как полквартиры и их не раскупают, а проблема парковки у дома не решится, количество наземных мест каким было, таким и останется.
08:45:44 01-04-2024
У нас при сдаче в институте студенты двоечники так же гнали дичь, что они не согласны с учебниками и нормами и пытались порассуждать в подобном ключе, как там в другой стороне, и в других странах. Таких надо сразу в шею гнать, пусть переделывает. У нас своих двоечников хватает.
08:46:54 01-04-2024
Понаедут всякие Ермеки...
08:53:48 01-04-2024
Со своим уставом в чужой монастырь хочет? Так не бывает. Но на своё мнение он право, безусловно, имеет
08:54:54 01-04-2024
Парковка у дома должна быть только для временного размещения своего транспорта. Она по идее так и есть. Только многие почему-то решили, что это их место. Купите частный дом - там будет ваше место. В городе просто месиво из корыт брошенных как попало, чем дальше в "комфортабельные" микрорайоны тем хуже. Делать значительно меньше парковок надо. Купил машину - плати за парковку или покупай гараж/паркоместо.
09:01:00 01-04-2024
Новостройки должны иметь многоуровневые паркинги, для жильцов бесплатно! И все встает на место - двор зеленый, машины под крышей, цена общего вопроса не такая и огромная при застройке квартала!
09:28:09 01-04-2024
гость (09:01:00 01-04-2024) Новостройки должны иметь многоуровневые паркинги, для жильцо... Но это только при Коммунизме будет. До которого еще ой, как далеко!
14:13:26 01-04-2024
гость (09:01:00 01-04-2024) Новостройки должны иметь многоуровневые паркинги, для жильцо... Ок, но тогда стоимость подземных парковок будет включена в стоимость квартир и размазана на всех. Вы согласны?
15:25:30 01-04-2024
Гость (14:13:26 01-04-2024) Ок, но тогда стоимость подземных парковок будет включена в с... Да и пусть будет включена. Если у человека нет машины - он может продать свое парковочное место тому, у кого две машины и даже заработать на этом.
21:12:15 01-04-2024
Гость (15:25:30 01-04-2024) Да и пусть будет включена. Если у человека нет машины - он м... Охрененно. Вначале купить ненужно, а потом еще продать это ненужное.
11:45:44 02-04-2024
Гость (21:12:15 01-04-2024) Охрененно. Вначале купить ненужно, а потом еще продать это ... Вообще то это называется инвестиции! Часто бывает очень выгодно.
20:42:27 01-04-2024
Гость (14:13:26 01-04-2024) Ок, но тогда стоимость подземных парковок будет включена в с... И тогда 1 комнатная квартира, будет стоить не 5-6,а 6-7,ты купишь? С ипотекой на 20 лет😁
09:01:55 01-04-2024
Вот как раз Тюмень - очень комфортный город. В центре - очень-очень. Парковочных мест - в отличии от москвы - там нет. А в Н-ске - ж...па как комплекс мероприятий.
09:23:13 01-04-2024
Съездите а Казань! Там парковки - узкие полоски возле дома на 20-30 машин. А во дворы машины вообще не пускают. Только если привезти чего и увезти. И парковаться можно только в строго обозначенных местах. Которых не так много. Возле магазина их модет быть всего штук 5-10. Стоит паркануться на полметра от разрешенной стоянки - ищи свою машину на "Аделя Кутуя 157б".
Эвакуаторы гоняют как у нас таксисты. Увозят машину, пока ты в магазин забежал за хлебом. Зато там чистота и порядок!
09:48:00 01-04-2024
Гость (09:23:13 01-04-2024) Съездите а Казань! Там парковки - узкие полоски возле дома н... Казанские дворы: https://a.d-cd.net/V4cvthYxcRlOFqmfmWX5tp0YvC8-960.jpg
Нашим бы туда, все бы заставили повозками!
10:46:37 01-04-2024
Гость (09:23:13 01-04-2024) Съездите а Казань! Там парковки - узкие полоски возле дома н... Интересно, а где же у них все машины? Или там все на ОТ гоняют, а все авто в гаражах за городом живут?
13:15:24 01-04-2024
Гость (10:46:37 01-04-2024) Интересно, а где же у них все машины? Или там все на ОТ гоня... На такси ездят. Там такси не в пример нашему. На 300 руб модно весь город объехать.
12:30:33 01-04-2024
Гость (09:23:13 01-04-2024) Съездите а Казань! Там парковки - узкие полоски возле дома н... Ну это же дикость в стране где нет проблем с территорией... И нет места для её жителей припарковать собственную машину у собственного дома!
13:13:13 01-04-2024
Гость (12:30:33 01-04-2024) Ну это же дикость в стране где нет проблем с территорией... ... Страна у нас приватизированная. Любая земля тут - чья-то частная собственность. С какого Макара тебе кто-то должен отдать свою частную собственность?
09:33:19 01-04-2024
Все дворы перепаркованы не пройти и скорая иногда не проедет. И уж к случаю,у тех у кого собаки убирайте за ними говно,ну нарооод.!!!
09:43:27 01-04-2024
гость (09:33:19 01-04-2024) Все дворы перепаркованы не пройти и скорая иногда не проедет... Собаки парковочного места не требуют!
10:27:06 01-04-2024
Ищите: УМНОЕ (или УПРАВЛЯЕМОЕ) ЗЖАТИЕ ГОРОДОВ!!! И станет понятно откуда дует ветер у этого ермека...!
11:50:20 01-04-2024
Гость (10:27:06 01-04-2024) Ищите: УМНОЕ (или УПРАВЛЯЕМОЕ) ЗЖАТИЕ ГОРОДОВ!!! И станет по... умное- это СЖАТИЕ
10:31:26 01-04-2024
На Пролетарской понастроили высоток, не то что к дому, по улице проехать невозможно.
10:37:11 01-04-2024
А почему нет требований к озеленению?
11:43:38 01-04-2024
Гость (10:37:11 01-04-2024) А почему нет требований к озеленению?... Требования есть и обсуждения есть
Но на амике это не так звйдет, как споры по размещению машин на месте газонов и детских площадок.
Тем более, в день дурака
10:57:33 01-04-2024
Можно ещё сравнить количество снега в Москве и Барнауле..
18:51:30 01-04-2024
dok_CФ (10:57:33 01-04-2024) Можно ещё сравнить количество снега в Москве и Барнауле.. ... и количество Ермеков
11:02:04 01-04-2024
а у нас что, метро уже построили, чтоб с Москвой сравнивать?
11:16:40 01-04-2024
Построили Апельсин, дом-Сити на Гущина, а парковок нет для них. Хотя в апельсине есть подземная парковка, но в нем распродали парковочные места даже не собственникам квартир, а близ стоящих домов. Чтобы проехать к своему дому (он находится в глубине от центральных дорог и к нему всего один подъезд), я минуты две двигаюсь среди тесно припаркованных машин, и не дай бог кто вылезит навстречу, одному или другому придется далеко сдавать назад((( Это не говоря о том, что убили дорогу в хлам пока строили эти дома и никто не исправил это. Хотя еще 5 лет назад, перед сдачей этих двух домов, было вполне комфортно. Сейчас машины и на газонах и у мосорок и у подьездов и на детскую площадку ставить начали. Стоянки конечно нужны, сейчас у каждой семьи по машине, а иногда и несколько. Это нужно предусмотреть еще на этапе строительства домов. А у наших застройщиков все тяп ляп.
11:22:28 01-04-2024
Земли в стране мало. Давайте улицы ещё более узкими делать, а то сильно широкие и ходить по ним боком будем.
11:56:48 01-04-2024
Ещё раз пишу! Для тех кто вдаётся в частные случаи на Гущина, на Пролетарской... и т.д., и т.п... - Ищите "Умное сжатие городов"!!! Или "Контролируемое сжатие городов"!!! И поймёте кто прислал нам этого ермека!..
12:02:16 01-04-2024
Большее количество парковок как платных, так и бесплатных Обязательно нужно! Но и жители должны менять свой менталитет - культура нужна во всём! Посмотрите сколько коммерческого транспорта - газелей, 5-10-ти тонных авто, автобусов, а то и фур во дворах и на проезжей части - занимаются крайние полосы дороги под парковки!? Перекупы авто целые грядки своих автомобилей во дворах паркуют!? Сколько авто просто брошены - с признаками отсутствия эксплуатации!? И это тоже жители микрорайонов! Законов убирать с улицы брошенные авто нет! Гибдд прав бороться с коммерческим транспортом во дворах нет! Покупку платных парковок население игнорирует - то дорого, то у подъезда хорошо! И получается культуры нет! Нужно начинать с себя! ...или винить того - кого увидите в отражении зеркала!)
12:10:27 01-04-2024
Тут два момента. Первый, если мы сократим площадь парковок то на их место встанет лишний подъезд или благоустроенные беседки ?
Второй, если места не будет и авто полезут на газоны соседних 5ти этажек им будут своевременно выписывать положенные штрафы? Что бы в погоне за комфортом одних не страдали другие.
Касательно увеличения мест, то превращать город в парковку не правильно. Взять к примеру жк Лапландия, там не протолкнуться, но если бы застройщик вместо прогулочной аллеи вдоль садика, сделал паркинг это бы проблему не решил. Да сегодня были бы места, но через год "вы взяли еще авто супруге, сосед привез отцовскую ниву на рыбалку ездить, другой в аварию попал и запарковал свой металл до лучших времен и т.п." в итоге опять всё битком, а с коляской не по аллеи, а вдоль дороги ходите.
Хотите всегда паркинг около дома берите гараж у застройщика или частный дом, или на малахова гараж. Машина это комфорт, а комфорт стоит денег
12:20:32 01-04-2024
В НСке строит кемеровский застройщик (район аквапарка) там парковок куча, свободно можно припарковаться в любое время, вот это да... еще пару застройщиков есть, которые делают нормальные дворы с парковками, причем средний сегмент. А у нас втыкают дома, а там как хочешь, так и живи
12:24:06 01-04-2024
В коем то веке в Барнауле есть адекватные нормы, выстраданные из ошибок прошлого, и накой то заезжий москвич будет жизни учить как на людях экономить! И это в стране где нет проблем с территорией! Просто в перезажратой Москве квадратный сантиметр дороже Луны)... По любому, по логике элементарной справедливости, даже если у жильца нет машины, но к нему приехал гость, это не сможет стать конфликтом, что он займёт чьё то место!
14:33:27 01-04-2024
Артём (12:24:06 01-04-2024) В коем то веке в Барнауле есть адекватные нормы, выстраданны... Что значит "чьё то" место? Он его купил? При чем тут территория. Купи свою территорию и паркуйся там скока хочешь. Понаехали из своих "кытмановых" и думают, что газоны - это их парковка, А ЧО МЕСТА В РОССИИ МНОГА.
13:32:57 01-04-2024
Стояло на Пролетарской 4 частных дома и жили там не более 10 человек, но зажиточные дяди, умеющие всё решать, снесли домишки и выстроили многоквартирный дом "элитный" в 25 этажей. Ни на пядь ни расширили проезжую часть, архитекторы и градостроители, ни озеленили данную территории., закатов её в бетон. Ну и архитектор новосибирского бюро "Салют" Ермек Кулмухамедов - пусть в Москве и строит, или еще дальше....
14:35:41 01-04-2024
У нас в городе вообще не занимаются вопросом парковок. Такая дичь творится. И на тротуарах и грузовики-самосвалы во дворах паркуют и на узких улочках и на газонах - делают че хотят многие. Какая-то позорная, анархия барнаульская.
16:17:05 01-04-2024
Гость (14:35:41 01-04-2024) У нас в городе вообще не занимаются вопросом парковок. Такая... А у нас в городе вообще каким вопросом занимаются власть предержащие в пользу жителей этого самого города???
16:42:44 01-04-2024
Гость (14:35:41 01-04-2024) У нас в городе вообще не занимаются вопросом парковок. Такая... В той же Самаре попробуй закурить в общественном месте. Сразу штраф выпишут, а у нас дымят на каждом шагу, никого не стесняясь.
08:58:59 02-04-2024
В Барнауле сейчас парковочный коэффициент 1,1 на квартиру. Но при этом лишь 25% от этого количества по нормам следует размещать в границах участка. А остальное в каких то эфирных парковках и гаражах за границами участка, которые никто не строит по факту и люди вынуждены ставить где попало машины.
Предложение было в том, что следует в ПЗЗ прописать требование о количестве парковок, которое явно бы регламентировала количество мест, размещаемого в границах участка. И для создания качественной среды, а не заставленный парковками дворов минимальный коэффициент по опыту реально реализованных проектов в регионе составляет 0,5 на квартиру.
Если коэффициент будет 1, то типология застройки будет представлять собой высокие башни заставленные со всех сторон парковками. Это очень плохая практика, которая к сожалению сегодня присутствует в во многих городах, не только в Барнауле.
Предложение было сократить парковочный коэффициент, но обязать больше размещать в границах участка, чем сегодня принято.
18:22:38 03-04-2024
А чё, про собачьи продукты жизнедеятельности перестали вспоминать?