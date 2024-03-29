14-этажный ЖК с зоной отдыха на крыше построят недалеко от парка Юбилейного
Многоэтажку возведут в квартале, жители которого несколько лет назад митинговали против многоэтажной застройки
29 марта 2024, 09:15, ИА Амител
На месте частных домов на ул. Юрина, 118д (пересечение с ул. Новороссийской) планируют построить ЖК на 128 квартир. Проект здания повторно представлял на градсовете 29 марта архитектор Владимир Золотов. Впервые эскизы показали в апреле 2023 года. За это время застройщик увеличил площадь участка, а проектировщики "нарастили" этажность дома и "пририсовали" к нему двухэтажный магазин.
Площадка с перспективами
Земельный вопрос был одной из главных проблем, прочему проект ЖК отклонили на заседании в прошлом году: по мнению экспертов, участок был слишком мал для многоэтажного дома. Почти год потребовался инвестору (компании "ДС-Инвестстрой" Вячеслава Виноградова), чтобы решить эту задачу. Более того, девелопер намерен и дальше расширять площадку.
"Соседи (жители частного сектора – прим.ред.) активно интересовались, что тут будет, выходили с предложениями в администрацию, к застройщику. Был найдем компромисс. С собственниками участков с северной стороны заключен договор намерений: они получат квартиры в этом доме взамен участков, которые будут присоединены к территории ЖК. Но это перспектива", – отметил Золотов.
Увеличение площадки позволило архитекторам (проект ЖК выполняли "Мастерская Золотова", "АрхиГрупп") вместо девятиэтажного дома спроектировать 14-этажный. Первый и второй уровни дома отдали под объекты общественного назначения. Последний этаж – технический.
Под всем двором предусмотрен паркинг на 55 машино-мест. Дополнительно машино-места разместили на участке и вдоль улиц.
Проект дома на ул. Юрина, 118д / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"
Часть дворе занимает благоустройство. При этом Владимир Золотов сразу заявил: площадь спортивной зоны меньше нормы, поэтому ее компенсировали за счет двух школ со спортивным ядром. То же самое – с уровнем озеленения. Эту норму "закрыли" прилегающими зелеными территориями.
Места для отдыха взрослых во дворе вообще не нашли: эту зону разместили на крыше пристроенного двухэтажного магазина.
ЖК рассчитан на проживание 206 человек. Большинство квартир в доме (51) – студии по 29 квадратных метров. Также есть классические однокомнатные и двухкомнатные квартиры, евродвушки и евротрешки. Фасады дома выполнены в желтом кирпиче со вставками графитового цвета.
Безликая пристройка
Возникший в проекте магазин "зацепил" членов градсовета. Архитектор Сергей Боженко спросил, планирует ли застройщик задокументировать, что крышу пристройки будут использовать жильцы.
Владимир Золотов объяснил: так как это одно здание, "встроенно-пристроенное помещение магазина относится к дому и используется всеми собственниками в равных долях". Однако все условия возможно прописать в договоре, и арендатор будет знать о площадках на кровле.
Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров поинтересовался, почему архитекторы не стали выделять магазин и выполнили его из также же желтого кирпича, как и сам дом.
"Объект единый, функции различные. Было принято решение не дробить комплекс материалами, объединить желтыми кирпичом. Если были бы витражи, можно было выделить ими. Но там будут небольшие помещения. Поэтому не стали выделать первый этаж другим материалом", – объяснил Владимир Золотов.
Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров обратил внимание, что на эскизах ЖК есть высокий забор. Золотов успокоил: ограждение выполнено схематично и в дальнейшем будет доработано. Со стороны ул. Танковой забор останется, но будет прозрачный – 3D. Зоны детских площадок огородят "глухой" изгородью.
Так как более серьезных недочетов в проекте не нашли, его единогласно утвердили. Архитекторам рекомендовали лишь рассмотреть вариант двухуровневого паркинга, чтобы полностью закрыть потребность в машино-местах; визуально выделить здание магазина; предусмотреть контурную подсветку дома.
09:20:08 29-03-2024
Огороды можно не сажать.
09:24:43 29-03-2024
По гису не совсем понятно куда они его впихнуть хотят
09:35:48 29-03-2024
Ева (09:24:43 29-03-2024) По гису не совсем понятно куда они его впихнуть хотят ... Не впихнуть,а вставить.Он же длиннющий.
09:25:36 29-03-2024
А где это видано ,что бы мнение народа повлияло на застройщиков. Это же хапуги им надо только выше и выше ,что бы делать деньги. Вот тоже самое произойдет и на ул. Сухова,там правдоа почти нет частного сектора,но все хрущёвки будут в тени. "Спасибо властям"
09:33:12 29-03-2024
господи, когда прекратят строить это уродство?((( что за барак-муравейник?
09:43:31 29-03-2024
Гость (09:33:12 29-03-2024) господи, когда прекратят строить это уродство?((( что за бар... Пока покупают и будут строить.
09:39:59 29-03-2024
С парковками прям беда... 50 машиномест под землёй и 10-15 наверху. Половина жильцов будут без машиномест. По факту малосемейка 29 квадратов это прям мало. Непонятно как они убедили соседей продать свои дома с землёй в обмен на 26 квадратов...
11:33:02 29-03-2024
Гость (09:39:59 29-03-2024) С парковками прям беда... 50 машиномест под землёй и 10-15 н... да с чего вы взяли что 26кв м? может им по трехкомнатной предложили и место парковочное
12:08:44 29-03-2024
Гость (11:33:02 29-03-2024) да с чего вы взяли что 26кв м? может им по трехкомнатной пре... Выше в новости читайте. 50 квартир по 29 и есть однушки и девушки.никаких 3ёх комнат
11:15:00 29-03-2024
Хрущевки в 5 этажей будут элитным жильем однако вскоре.
12:05:21 29-03-2024
Гость (11:15:00 29-03-2024) Хрущевки в 5 этажей будут элитным жильем однако вскоре.... с лифтом и кирпич
11:48:33 29-03-2024
Схема уже отработана до автоматизма. Весь частный сектор в городе гарантированно идёт под тотальный снос. А его обитатели получат денег на первый взнос по ипотеке на 30 лет.
19:38:44 29-03-2024
А где 3 и 4 комнатные квартиры ? Расстроены
11:54:24 30-03-2024
Интересно градосовет согласовывает муровейники за счёт прилегающих территорий школ для спорта и зеленых насаждений не входящий в участок застройки!) Во ходы придумывают! Молодцы! ...а где нужно умеют щёки надумать!...и очень нравиться зона отдыха на крыше магазина! КАРАУЛ!!!Провинциальная элита градсовета! ...рулит бал!!!)))