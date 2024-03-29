14-этажный ЖК с зоной отдыха на крыше построят недалеко от парка Юбилейного

Многоэтажку возведут в квартале, жители которого несколько лет назад митинговали против многоэтажной застройки

29 марта 2024, 09:15, ИА Амител

Проект дома на ул. Юрина, 118д / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"

На месте частных домов на ул. Юрина, 118д (пересечение с ул. Новороссийской) планируют построить ЖК на 128 квартир. Проект здания повторно представлял на градсовете 29 марта архитектор Владимир Золотов. Впервые эскизы показали в апреле 2023 года. За это время застройщик увеличил площадь участка, а проектировщики "нарастили" этажность дома и "пририсовали" к нему двухэтажный магазин.

Площадка с перспективами

Земельный вопрос был одной из главных проблем, прочему проект ЖК отклонили на заседании в прошлом году: по мнению экспертов, участок был слишком мал для многоэтажного дома. Почти год потребовался инвестору (компании "ДС-Инвестстрой" Вячеслава Виноградова), чтобы решить эту задачу. Более того, девелопер намерен и дальше расширять площадку.

"Соседи (жители частного сектора – прим.ред.) активно интересовались, что тут будет, выходили с предложениями в администрацию, к застройщику. Был найдем компромисс. С собственниками участков с северной стороны заключен договор намерений: они получат квартиры в этом доме взамен участков, которые будут присоединены к территории ЖК. Но это перспектива", – отметил Золотов.

Увеличение площадки позволило архитекторам (проект ЖК выполняли "Мастерская Золотова", "АрхиГрупп") вместо девятиэтажного дома спроектировать 14-этажный. Первый и второй уровни дома отдали под объекты общественного назначения. Последний этаж – технический.

Под всем двором предусмотрен паркинг на 55 машино-мест. Дополнительно машино-места разместили на участке и вдоль улиц.

Проект дома на ул. Юрина, 118д / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"

Часть дворе занимает благоустройство. При этом Владимир Золотов сразу заявил: площадь спортивной зоны меньше нормы, поэтому ее компенсировали за счет двух школ со спортивным ядром. То же самое – с уровнем озеленения. Эту норму "закрыли" прилегающими зелеными территориями.

Места для отдыха взрослых во дворе вообще не нашли: эту зону разместили на крыше пристроенного двухэтажного магазина.

ЖК рассчитан на проживание 206 человек. Большинство квартир в доме (51) – студии по 29 квадратных метров. Также есть классические однокомнатные и двухкомнатные квартиры, евродвушки и евротрешки. Фасады дома выполнены в желтом кирпиче со вставками графитового цвета.

Безликая пристройка

Возникший в проекте магазин "зацепил" членов градсовета. Архитектор Сергей Боженко спросил, планирует ли застройщик задокументировать, что крышу пристройки будут использовать жильцы.

Владимир Золотов объяснил: так как это одно здание, "встроенно-пристроенное помещение магазина относится к дому и используется всеми собственниками в равных долях". Однако все условия возможно прописать в договоре, и арендатор будет знать о площадках на кровле.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров поинтересовался, почему архитекторы не стали выделять магазин и выполнили его из также же желтого кирпича, как и сам дом.

"Объект единый, функции различные. Было принято решение не дробить комплекс материалами, объединить желтыми кирпичом. Если были бы витражи, можно было выделить ими. Но там будут небольшие помещения. Поэтому не стали выделать первый этаж другим материалом", – объяснил Владимир Золотов.

Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров обратил внимание, что на эскизах ЖК есть высокий забор. Золотов успокоил: ограждение выполнено схематично и в дальнейшем будет доработано. Со стороны ул. Танковой забор останется, но будет прозрачный – 3D. Зоны детских площадок огородят "глухой" изгородью.

Так как более серьезных недочетов в проекте не нашли, его единогласно утвердили. Архитекторам рекомендовали лишь рассмотреть вариант двухуровневого паркинга, чтобы полностью закрыть потребность в машино-местах; визуально выделить здание магазина; предусмотреть контурную подсветку дома.