Торжественное открытие выставки, посвященной юбилею Рериха. Фоторепортаж

Губернатор Виктор Томенко поприветствовал художников и всех гостей мероприятия

02 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Открытие выставки, посвященное 150-летию Рериха / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульском музее "Город" состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 150-летию Николая Рериха "Зов Белухи. По пути Рериха". Губернатор Виктор Томенко поприветствовал художников и всех гостей мероприятия. Сама экспозиция собрана в рамках проекта "Большой Арт-Алтай", реализованного на средства гранта главы Алтайского края в сфере культуры.

Как прошло мероприятие – в фоторепортаже amic.ru.