Торжественное открытие выставки, посвященной юбилею Рериха. Фоторепортаж
Губернатор Виктор Томенко поприветствовал художников и всех гостей мероприятия
02 октября 2024, 07:00, ИА Амител
Открытие выставки, посвященное 150-летию Рериха / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
В барнаульском музее "Город" состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 150-летию Николая Рериха "Зов Белухи. По пути Рериха". Губернатор Виктор Томенко поприветствовал художников и всех гостей мероприятия. Сама экспозиция собрана в рамках проекта "Большой Арт-Алтай", реализованного на средства гранта главы Алтайского края в сфере культуры.
Как прошло мероприятие – в фоторепортаже amic.ru.
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