Музеи, библиотеки и ДК. Какие объекты культуры отремонтируют на Алтае в 2024 году

В регионе за последние годы модернизировали более 500 заведений культуры

26 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Строительство нового концертного зала в Барнауле / Фото: amic.ru

Ежегодно в Алтайском крае на развитие отрасли культуры выделяют миллиарды рублей. Часть этих средств идет на реконструкцию и ремонт домов культуры, библиотек, школ искусств и концертных залов. Это десятки объектов по всему региону, которые позволят сделать культурную жизнь жителей Алтайского края более богатой и насыщенной. Рассказываем, какие именно дома культуры и библиотеки после реконструкции и ремонтов откроют в 2024 году.

Какие объекты уже отремонтировали в районах края?

В рамках федеральных и краевых программ за последние шесть лет в регионе спроектировано, построено, реконструировано, отремонтировано и оснащено 509 объектов. Всего же в настоящее время в регионе работает более двух тысяч учреждений культуры.

В середине сентября завершился капитальный ремонт Баевской детской школы искусств. В ней занимаются боле 100 человек по таким направлениям, как "народные инструменты", "фортепиано", "живопись", "хореография". Все работы прошли в рамках краевой программы по обновлению социально значимых объектов. Чтобы привести в порядок школу, потратили более 10 миллионов рублей. На эти средства выполнили наружную облицовку фасадов сайдингом с утеплением, отремонтировали кабинеты, фойе первого и второго этажей, класс хореографии, концертный зал.

Интересно, что в разное время Баевскую школу искусств окончили директор Алтайского музыкального колледжа Светлана Прокофьева, музыкант Русского камерного оркестра Барнаула Дмитрий Анпилов, Денисова Ольга, солист Мариинского театра Санкт-Петербурга Василий Горшков и другие талантливые музыканты.

Также после ремонта свои двери открыл Дом культуры в селе Нижняя Чуманка. На обновление объекта из федерального бюджета в рамках партийного проекта "Культура малой родины" было направлено 3,3 млн рублей. На эти средства заменили оконные блоки, провели внутреннюю отделку помещений, отремонтировали систему отопления и электроосвещения.

Какие объекты в районах края сделают до конца 2024 года?

В октябре планируется открыть после обновления несколько важных учреждений культуры. В частности, в Новоалтайске заработает виртуальный концертный зал, созданный на базе Центральной модельной библиотеки им. Л. Мерзликина в рамках нацпроекта "Культура".

В Бийске после модернизации откроется библиотека № 7. Это будет вторым подобным учреждением нового поколения в наукограде. В рамках нацпроекта "Культура" на ремонт библиотеки направили около 8 миллионов рублей.

В ноябре после капитального ремонта откроется Троицкая детская школа искусств. На обновление школы из федерального и краевого бюджетов направили более 40 миллионов рублей.

В конце года будет завершен капитальный ремонт Дома культуры в селе Романово. Работы стартовали в прошлом году на средства краевого и местного бюджетов. В 2024-м он также стал участником и нацпроекта "Культура". В общей сложности на обновление важного для Романовского района объекта, где традиционно на праздники собирались местные жители, направят более 70 миллионов рублей.

Проект нового ДК в селе Романово / Фото: Минкульт Алтайского края

За счет краевых средств будут завершены работы по выборочному капремонту Дома культуры в селе Озерки Тальменского района, а также библиотеки в селе Топчиха.

Завершены строительно-монтажные работы в рамках реконструкции Дома культуры в селе Новомоношкино Заринского района. Работы на объекте начались еще в 2020 году. Однако из-за проблем с подрядчиком реконструкция учреждения культуры затянулась. Лишь после вмешательства в историю губернатора Виктора Томенко была создана рабочая группа. В результате был заменен подрядчик, внесены изменения в проектно-сметную документацию. Здание фактически отстроено заново, появился комфортный зрительный зал на 222 места, оснащенный световым и звуковым оборудованием, хореографический зал, кабинеты для занятий творчеством и библиотека. В новом Доме культуры разместятся основные творческие коллективы, представляющие Заринский район.

В настоящее время администрацией района ведется подготовка документов для ввода объектов в эксплуатацию.

В 2024 году дан старт масштабным работам по капитальному ремонту Домов культуры в Тогуле и Целинном, детской школы искусств в селе Родино, которые завершатся в 2025 году. Кроме этого, в следующем году завершится трехлетний капитальный ремонт одного из самых больших объектов в регионе – ДК "Тракторостроитель" в Рубцовске.

Какие объекты строят в Барнауле?

В краевой столице к концу года должны завершить основные строительно-монтажные работы в здании военно-исторического отдела Алтайского краеведческого музея на проспекте Комсомольском, 73б. Здание серьезно пострадало во время пожара в 2018 году.

Дом афганцев в Барнауле / Фото: amic.ru

После завершения работ в музее появится экспозиция, связанная с СВО: увековечение памяти героев СВО, их подвигов, подробный рассказ об истории Донбасса и Луганска и другие важнейшие аспекты специальной военной операции. Также посетители музея смогут ознакомиться с ключевыми военными событиями: Отечественная война 1812 года, Афганистан, Чечня, Великая Отечественная война и другие конфликты.

На реализацию проекта из краевого бюджета выделили около 300 миллионов рублей.

Открытие первых экспозиций в Музее военной истории состоится в начале мая 2025 года.

Еще один важный объект – здание Алтайского государственного музыкального колледжа. Сдать современный концертный зал на 447 человек планируется в 2025 году. В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 квадратных метров: будет построен третий этаж, соединяющий концертный зал с четырехэтажным корпусом. Здесь разместят библиотеку, читальный зал и административные кабинеты.