Музеи, библиотеки и ДК. Какие объекты культуры отремонтируют на Алтае в 2024 году
В регионе за последние годы модернизировали более 500 заведений культуры
26 сентября 2024, 09:00, ИА Амител
Ежегодно в Алтайском крае на развитие отрасли культуры выделяют миллиарды рублей. Часть этих средств идет на реконструкцию и ремонт домов культуры, библиотек, школ искусств и концертных залов. Это десятки объектов по всему региону, которые позволят сделать культурную жизнь жителей Алтайского края более богатой и насыщенной. Рассказываем, какие именно дома культуры и библиотеки после реконструкции и ремонтов откроют в 2024 году.
Какие объекты уже отремонтировали в районах края?
В рамках федеральных и краевых программ за последние шесть лет в регионе спроектировано, построено, реконструировано, отремонтировано и оснащено 509 объектов. Всего же в настоящее время в регионе работает более двух тысяч учреждений культуры.
В середине сентября завершился капитальный ремонт Баевской детской школы искусств. В ней занимаются боле 100 человек по таким направлениям, как "народные инструменты", "фортепиано", "живопись", "хореография". Все работы прошли в рамках краевой программы по обновлению социально значимых объектов. Чтобы привести в порядок школу, потратили более 10 миллионов рублей. На эти средства выполнили наружную облицовку фасадов сайдингом с утеплением, отремонтировали кабинеты, фойе первого и второго этажей, класс хореографии, концертный зал.
Интересно, что в разное время Баевскую школу искусств окончили директор Алтайского музыкального колледжа Светлана Прокофьева, музыкант Русского камерного оркестра Барнаула Дмитрий Анпилов, Денисова Ольга, солист Мариинского театра Санкт-Петербурга Василий Горшков и другие талантливые музыканты.
Также после ремонта свои двери открыл Дом культуры в селе Нижняя Чуманка. На обновление объекта из федерального бюджета в рамках партийного проекта "Культура малой родины" было направлено 3,3 млн рублей. На эти средства заменили оконные блоки, провели внутреннюю отделку помещений, отремонтировали систему отопления и электроосвещения.
Какие объекты в районах края сделают до конца 2024 года?
В октябре планируется открыть после обновления несколько важных учреждений культуры. В частности, в Новоалтайске заработает виртуальный концертный зал, созданный на базе Центральной модельной библиотеки им. Л. Мерзликина в рамках нацпроекта "Культура".
В Бийске после модернизации откроется библиотека № 7. Это будет вторым подобным учреждением нового поколения в наукограде. В рамках нацпроекта "Культура" на ремонт библиотеки направили около 8 миллионов рублей.
В ноябре после капитального ремонта откроется Троицкая детская школа искусств. На обновление школы из федерального и краевого бюджетов направили более 40 миллионов рублей.
В конце года будет завершен капитальный ремонт Дома культуры в селе Романово. Работы стартовали в прошлом году на средства краевого и местного бюджетов. В 2024-м он также стал участником и нацпроекта "Культура". В общей сложности на обновление важного для Романовского района объекта, где традиционно на праздники собирались местные жители, направят более 70 миллионов рублей.
За счет краевых средств будут завершены работы по выборочному капремонту Дома культуры в селе Озерки Тальменского района, а также библиотеки в селе Топчиха.
Завершены строительно-монтажные работы в рамках реконструкции Дома культуры в селе Новомоношкино Заринского района. Работы на объекте начались еще в 2020 году. Однако из-за проблем с подрядчиком реконструкция учреждения культуры затянулась. Лишь после вмешательства в историю губернатора Виктора Томенко была создана рабочая группа. В результате был заменен подрядчик, внесены изменения в проектно-сметную документацию. Здание фактически отстроено заново, появился комфортный зрительный зал на 222 места, оснащенный световым и звуковым оборудованием, хореографический зал, кабинеты для занятий творчеством и библиотека. В новом Доме культуры разместятся основные творческие коллективы, представляющие Заринский район.
В настоящее время администрацией района ведется подготовка документов для ввода объектов в эксплуатацию.
В 2024 году дан старт масштабным работам по капитальному ремонту Домов культуры в Тогуле и Целинном, детской школы искусств в селе Родино, которые завершатся в 2025 году. Кроме этого, в следующем году завершится трехлетний капитальный ремонт одного из самых больших объектов в регионе – ДК "Тракторостроитель" в Рубцовске.
Какие объекты строят в Барнауле?
В краевой столице к концу года должны завершить основные строительно-монтажные работы в здании военно-исторического отдела Алтайского краеведческого музея на проспекте Комсомольском, 73б. Здание серьезно пострадало во время пожара в 2018 году.
После завершения работ в музее появится экспозиция, связанная с СВО: увековечение памяти героев СВО, их подвигов, подробный рассказ об истории Донбасса и Луганска и другие важнейшие аспекты специальной военной операции. Также посетители музея смогут ознакомиться с ключевыми военными событиями: Отечественная война 1812 года, Афганистан, Чечня, Великая Отечественная война и другие конфликты.
На реализацию проекта из краевого бюджета выделили около 300 миллионов рублей.
Открытие первых экспозиций в Музее военной истории состоится в начале мая 2025 года.
Еще один важный объект – здание Алтайского государственного музыкального колледжа. Сдать современный концертный зал на 447 человек планируется в 2025 году. В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 квадратных метров: будет построен третий этаж, соединяющий концертный зал с четырехэтажным корпусом. Здесь разместят библиотеку, читальный зал и административные кабинеты.
09:05:40 26-09-2024
Когда начнут ремонт музея на пл. Октября?
09:13:45 26-09-2024
Элен без ребят (09:05:40 26-09-2024) Когда начнут ремонт музея на пл. Октября? ... Так там с 2014 года ремонт идёт)
09:16:48 26-09-2024
Элен без ребят (09:05:40 26-09-2024) Когда начнут ремонт музея на пл. Октября? ... Там уже ремонтировать нечего, всё в аварийном состоянии, придётся сносить и заново строить...
11:08:41 26-09-2024
Ежегодно в Алтайском крае на развитие отрасли культуры выделяют миллиарды рублей а музей достроить не могут. кто виноват что делать?
12:45:30 26-09-2024
Интересная формулировка- "выборочный капремонт".