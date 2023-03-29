Дебошира, лупившего машины в Барнауле, отдали медикам
В отношении него сотрудники полиции проводят проверку
29 марта 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Стали известны подробности о молодом человеке, избивавшем машины на Павловском тракте прошлой ночью. Ситуацию прокомментировали в региональном МВД.
Ранее в социальных сетях барнаулец рассказал, что мужчина во дворе дома по адресу Павловский тракт, 291, вёл себя неадекватно и наносил ущерб припаркованным автомобилям.
"На место оперативно прибыли сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу.
Данный гражданин был передан бригаде скорой медицинской помощи", – рассказали в МВД.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии 1