Неизвестный крушил машины во дворе барнаульской многоэтажки

Остановить его смогли до приезда сотрудников полиции

29 марта 2023, 08:15, ИА Амител

В Барнауле нетрезвый мужчина устроил погром во дворе многоэтажки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Вчера по адресу Павловский тракт, 291, какое-то чудо под действием чудодейственных веществ начало крушить машины, попутно его настигали "вьетнамские флешбэки"", – написал автор сообщения.

Отмечается, что утихомирить дебошира удалось до приезда сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что житель посёлка Октябрьского в Новосибирской области открыл стрельбу из окна многоквартирного дома.