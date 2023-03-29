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Неизвестный крушил машины во дворе барнаульской многоэтажки

Остановить его смогли до приезда сотрудников полиции

29 марта 2023, 08:15, ИА Амител

В Барнауле нетрезвый мужчина устроил погром во дворе многоэтажки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Вчера по адресу Павловский тракт, 291, какое-то чудо под действием чудодейственных веществ начало крушить машины, попутно его настигали "вьетнамские флешбэки"", – написал автор сообщения.

Отмечается, что утихомирить дебошира удалось до приезда сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что житель посёлка Октябрьского в Новосибирской области открыл стрельбу из окна многоквартирного дома.

Комментарии 19

  • Ну этот точно не танкист.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Работал я как-то с одним танкистом а ЖЭУ по аварийке в ночную смену.Он сантехник,я электрик.И заезжает он значит на Чеглецова на два колодца.Ты что,не понимаешь про просвет между днищем и землёй?Далеко ходит не надо.Мой младший немного почудил в Сирии на Мста -С.А потом уже его на повороте в Новомихайловке на скользкой дороге как-занесло.Я пишу:"Что случилось?А он все нормально.У них не одной царапины.Зато у него титановая пластина в тазе,нерв на правой правой пятке заживёт через полгода (на данный момент)Сядешь и просто нажимаешь на педаль...Дай-дай дай-дай .Как это у "Землян"На крутых поворотах машину бросает в кювет
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гаражи подораржают
    29 марта, Гость   Ответить
  • Вот таких то чего в психиатрическую не кладут ? Толку что его прокапают в наркологии, пусть бы с санитарами психбольницы пообщался, они клевые, могут и апельсин скормить в кожуре.
    29 марта, Гость   Ответить
  • На то количество психов что у нас есть, не хватит зданий психушек.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Работал я как-то с одним танкистом---- у вашего повествования есть смысл? до него добраться невозможно
    29 марта, Гость   Ответить
  • Работал я как-то с одним танкистом а ЖЭУ ___ ни..чего не понятно. но очень интересно
    29 марта, Гость   Ответить
  • до него добраться невозможно - Ну мне вот все стало понятно, отличный слог у человека.
    29 марта, Гость   Ответить
  • чего не понятно. но очень интересно.. требую продолжения писания!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Второй пост чувак из новости писал, наверное еще не отпустило
    29 марта, Гость   Ответить
  • пост чувак из новости писал - Не надо ляля. тот еще неделю ничего не сможет писать
    29 марта, Гость   Ответить
  • Второй пост чувак из новости писал........Я тоже так подумал )
    29 марта, Гость   Ответить
  • он диктует а наряд РОВД в прямом эфире как коммент строчит...
    29 марта, Гость   Ответить
  • Работал я как-то с одним танкистом... Мой младший немного почудил в Сирии на Мста -С... А ты-то на чем развлекался, дорогой?
    29 марта, Гость   Ответить
  • он диктует а наряд РОВД в прямом эфире как коммент строчит... --- так книгу можно написать, Чапаев и Пустота
    29 марта, Гость   Ответить
  • Значит было за что. У меня вот тоже одни чудаки на букву м паркуются.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Сколько всё-таки дебилов!
    29 марта, Гость   Ответить
  • "колько всё-таки дебилов!"- а прикинь что один из них ты?, тебе просто об этом не говорят. Или ты думаешь они тоже о себе такого мнения?
    29 марта, Гость   Ответить
  • У него весь двор чудаки
    29 марта, Гость   Ответить
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