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Decathlon в России вновь откроется, но под другим названием

Работать магазины спортивной одежды начнут с декабря 2023 года

31 октября 2023, 18:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Магазины спортивной одежды Decathlon откроются в России под названием Desport. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию АРМ, которая купила российскую часть бизнеса.

Отмечается, что магазины Desport начнут работу в декабре 2023 года. Ассортимент будет пополняться по факту поступления товаров. 

В Desport будут продаваться товары собственного производства, а также одежда известных брендов.

Название новой сети происходит от старофранцузского слова desport, которое означает "развлечение", "игра", пояснили представители компании. 

Экономика санкции

Комментарии 2

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Гость

06:35:33 01-11-2023

Работают в России, называйте русскими названиями!..........

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Гость

18:32:52 01-11-2023

Деспот. Норм бренд че)) . Курточки "бей-вглаз" и мячи "литробол", альпинистсткие веревки "на-вернись" и палатки "задуб" , а также туристические коврики "прост-атит" Я еще брендов щас вам нагенерю-) Обращайтесь

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