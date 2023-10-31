Decathlon в России вновь откроется, но под другим названием
Работать магазины спортивной одежды начнут с декабря 2023 года
31 октября 2023, 18:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Магазины спортивной одежды Decathlon откроются в России под названием Desport. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию АРМ, которая купила российскую часть бизнеса.
Отмечается, что магазины Desport начнут работу в декабре 2023 года. Ассортимент будет пополняться по факту поступления товаров.
В Desport будут продаваться товары собственного производства, а также одежда известных брендов.
Название новой сети происходит от старофранцузского слова desport, которое означает "развлечение", "игра", пояснили представители компании.
06:35:33 01-11-2023
Работают в России, называйте русскими названиями!..........
18:32:52 01-11-2023
Деспот. Норм бренд че)) . Курточки "бей-вглаз" и мячи "литробол", альпинистсткие веревки "на-вернись" и палатки "задуб" , а также туристические коврики "прост-атит" Я еще брендов щас вам нагенерю-) Обращайтесь