Decathlon в России вновь откроется, но под другим названием

Работать магазины спортивной одежды начнут с декабря 2023 года

31 октября 2023, 18:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Магазины спортивной одежды Decathlon откроются в России под названием Desport. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию АРМ, которая купила российскую часть бизнеса.

Отмечается, что магазины Desport начнут работу в декабре 2023 года. Ассортимент будет пополняться по факту поступления товаров.

В Desport будут продаваться товары собственного производства, а также одежда известных брендов.

Название новой сети происходит от старофранцузского слова desport, которое означает "развлечение", "игра", пояснили представители компании.