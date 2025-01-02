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Дед Мороз поздравит барнаульцев с Новым годом в парке "Центральный" 2 января

Горожан также ждут зимние забавы и подарки

02 января 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: zainab mlongo / unsplash.com
Фото: zainab mlongo / unsplash.com

В барнаульском парке "Центральный" 2 января состоится музыкально-развлекательная программа "В ритме Нового года".

Как сообщили в мэрии, мероприятие начнется в 14:00.

"Гостей в парке с Новым годом поздравит Дед Мороз. Также их ждут зимние забавы, подарки и много новогоднего настроения", – говорится в сообщении.

С 10 часов утра в парке будет работать каток. 

Барнаул Новый год
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Комментарии 2

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Гость

10:56:16 02-01-2025

Дед Мороз на своём сказочном паравозе уже который год в Барнаул отказывается приехать.

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Musik

12:57:02 02-01-2025

Гость (10:56:16 02-01-2025) Дед Мороз на своём сказочном паравозе уже который год в Барн... В манжероке он, змей зеленый.
Встречу - ушы надеру.

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