Дедушка подростка, разгромившего кладбище в Сибири, высказался о случившемся
Он заверил, что сейчас его внук раскаивается
16 июля 2024, 22:10, ИА Амител
Близкие одного из школьников, разгромивших кладбище в селе Березово в Кемеровской области, шокированы случившимся. Они рассказали, что их внук и его приятель сделали это от глупости, и сейчас раскаиваются, сообщает канал "360".
Мужчина добавил, что его жена тяжело больна и сейчас находится в реанимации. У его семьи нет накоплений, и они не знают, что делать, если придется возмещать ущерб за дебош внука.
Погром на кладбище в Березово школьники устроили минувшей ночью. Они были пьяны и успели опрокинуть 166 надгробий, в том числе бойцам СВО.
По факту случившегося идет доследственная проверка по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.
22:39:49 16-07-2024
Он заверил что его внук раскаивается, ну еще бы, на такие бабки попасть конечно сучонок жалеет.
Жалеет о том что его накажут\наказали.
А когда могилы громил был такой смелый, точно так же как сучонок что дедушку своего обоссал.
На камеру чуть ли не плакал когда активисты поймали и обоссали.
22:42:31 16-07-2024
Мужчина добавил, что его жена тяжело больна и сейчас находится в реанимации. У его семьи нет накоплений, и они не знают, что делать, если придется возмещать ущерб за дебош внука.
Ну да - ну да сразу на жалость давить.
Продавайте квартиры, машины если есть, кредиты в банке берите чтобы возместить людям.
И не пытайтесь отмазать сучонка, народная месть еще хуже уж поверьте если сопля сорвется с крючка, в следующий раз вы уже будете его оплакивать.
Повезет если просто звиздюлей дадут.
23:54:00 16-07-2024
...по глупости... Само собой, не от большого ума!
00:51:38 17-07-2024
Дед, ты бы рот свой закрыл и лучше внука выпорол. Даже не так, сначала сына или дочь, кто там у тебя, потом алкаша-внучару. Раскаивается он. 166 надгробий! Это ж надо так постараться.
04:34:07 17-07-2024
Раскаивается? Да с похмела болеет сученок.
07:54:37 17-07-2024
уроды малолетние.
Да видимо вся семейка такая
09:00:55 17-07-2024
Что в голове у этого недоделка? Этож как надо неутомимо ломать могилы... Биоробот? Зомби? Или просто дебил (в медицинском смысле)...
09:11:57 17-07-2024
166 могил -это как же так?это метеором надо быть
09:53:10 17-07-2024
Раскаивается, что поймали! А вообще, где были его родители, если он был 1.пьяный, 2.ночью?
14:22:53 17-07-2024
Отправить родителей на СВО, за пару лет отобьют долг. Внука отдать деду на воспитание.
14:53:49 17-07-2024
Лжёт.выкручивается!
15:27:10 17-07-2024
посадить надо мальца в колонию для несовершеннорлетних
и предложить искупить в сво и заодно отработать долг
может в госпитале или снаряды подавать
может и за ум возьмется
если не наказать сопьется сколется и сдохнет через год-два
15:51:00 17-07-2024
барнаулец (15:27:10 17-07-2024) посадить надо мальца в колонию для несовершеннорлетнихи ... Да нет лучше экскурсию в черный дельфин для устрашения, пусть с малолетства знают и боятся туда попасть.
Всю жизнь при включенном свете, днем не присесть на кровать, ночью спать только на спине, передвигаться раком и с повязкой на глаза ну и особые условия содержания ужесточенные.
Это не в компуктер порубиться да могилы посшибать.
Хоть туда и попадают от педофилов до террористов, вот показательную экскурсию провести глядишь на долго хватит особенно сказав мол тебе уже 15 паспорт есть тебя тут ждут.
А второму мол через годик и тебя ждем.
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