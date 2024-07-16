Дедушка подростка, разгромившего кладбище в Сибири, высказался о случившемся

Он заверил, что сейчас его внук раскаивается

16 июля 2024, 22:10, ИА Амител

Подростки, разгромившие кладбище / Фото: МВД

Близкие одного из школьников, разгромивших кладбище в селе Березово в Кемеровской области, шокированы случившимся. Они рассказали, что их внук и его приятель сделали это от глупости, и сейчас раскаиваются, сообщает канал "360".

Мужчина добавил, что его жена тяжело больна и сейчас находится в реанимации. У его семьи нет накоплений, и они не знают, что делать, если придется возмещать ущерб за дебош внука.

Погром на кладбище в Березово школьники устроили минувшей ночью. Они были пьяны и успели опрокинуть 166 надгробий, в том числе бойцам СВО.

По факту случившегося идет доследственная проверка по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.