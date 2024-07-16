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Дедушка подростка, разгромившего кладбище в Сибири, высказался о случившемся

Он заверил, что сейчас его внук раскаивается

16 июля 2024, 22:10, ИА Амител

Подростки, разгромившие кладбище / Фото: МВД
Подростки, разгромившие кладбище / Фото: МВД

Близкие одного из школьников, разгромивших кладбище в селе Березово в Кемеровской области, шокированы случившимся. Они рассказали, что их внук и его приятель сделали это от глупости, и сейчас раскаиваются, сообщает канал "360".

Мужчина добавил, что его жена тяжело больна и сейчас находится в реанимации. У его семьи нет накоплений, и они не знают, что делать, если придется возмещать ущерб за дебош внука.

Погром на кладбище в Березово школьники устроили минувшей ночью. Они были пьяны и успели опрокинуть 166 надгробий, в том числе бойцам СВО.

По факту случившегося идет доследственная проверка по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.

Кемеровская область

Комментарии 13

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Киря

22:39:49 16-07-2024

Он заверил что его внук раскаивается, ну еще бы, на такие бабки попасть конечно сучонок жалеет.
Жалеет о том что его накажут\наказали.

А когда могилы громил был такой смелый, точно так же как сучонок что дедушку своего обоссал.
На камеру чуть ли не плакал когда активисты поймали и обоссали.

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Лист

22:42:31 16-07-2024

Мужчина добавил, что его жена тяжело больна и сейчас находится в реанимации. У его семьи нет накоплений, и они не знают, что делать, если придется возмещать ущерб за дебош внука.


Ну да - ну да сразу на жалость давить.
Продавайте квартиры, машины если есть, кредиты в банке берите чтобы возместить людям.
И не пытайтесь отмазать сучонка, народная месть еще хуже уж поверьте если сопля сорвется с крючка, в следующий раз вы уже будете его оплакивать.

Повезет если просто звиздюлей дадут.

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Юс

23:54:00 16-07-2024

...по глупости... Само собой, не от большого ума!

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Гость

00:51:38 17-07-2024

Дед, ты бы рот свой закрыл и лучше внука выпорол. Даже не так, сначала сына или дочь, кто там у тебя, потом алкаша-внучару. Раскаивается он. 166 надгробий! Это ж надо так постараться.

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ДВМ

04:34:07 17-07-2024

Раскаивается? Да с похмела болеет сученок.

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горожанка

07:54:37 17-07-2024

уроды малолетние.
Да видимо вся семейка такая

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Гость

09:00:55 17-07-2024

Что в голове у этого недоделка? Этож как надо неутомимо ломать могилы... Биоробот? Зомби? Или просто дебил (в медицинском смысле)...

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гость

09:11:57 17-07-2024

166 могил -это как же так?это метеором надо быть

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Гость

09:53:10 17-07-2024

Раскаивается, что поймали! А вообще, где были его родители, если он был 1.пьяный, 2.ночью?

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Гость

14:22:53 17-07-2024

Отправить родителей на СВО, за пару лет отобьют долг. Внука отдать деду на воспитание.

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николай

14:53:49 17-07-2024

Лжёт.выкручивается!

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барнаулец

15:27:10 17-07-2024

посадить надо мальца в колонию для несовершеннорлетних
и предложить искупить в сво и заодно отработать долг
может в госпитале или снаряды подавать
может и за ум возьмется
если не наказать сопьется сколется и сдохнет через год-два

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Люмен

15:51:00 17-07-2024

барнаулец (15:27:10 17-07-2024) посадить надо мальца в колонию для несовершеннорлетнихи ... Да нет лучше экскурсию в черный дельфин для устрашения, пусть с малолетства знают и боятся туда попасть.

Всю жизнь при включенном свете, днем не присесть на кровать, ночью спать только на спине, передвигаться раком и с повязкой на глаза ну и особые условия содержания ужесточенные.

Это не в компуктер порубиться да могилы посшибать.
Хоть туда и попадают от педофилов до террористов, вот показательную экскурсию провести глядишь на долго хватит особенно сказав мол тебе уже 15 паспорт есть тебя тут ждут.
А второму мол через годик и тебя ждем.

Добро пожаловать в ад

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