НОВОСТИПроисшествия

В Сибири двое подростков разгромили 166 могил на кладбище

Мальчики были в состоянии алкогольного опьянения и поэтому решили разбить памятники

16 июля 2024, 19:00, ИА Амител

Разгромленное захоронение / Фото: СУ СК Кемеровской области
Разгромленное захоронение / Фото: СУ СК Кемеровской области

В Кемеровской области двое подростков разгромили 166 могил на кладбище в селе Березово под Новокузнецком, теперь им грозит наказание и огромный денежный иск, сообщает "Сибдепо".

Выяснилось, что погром устроили два школьника в возрасте 13 и 15 лет, которые приехали в гости к родственникам. Правоохранителям они пояснили, что были пьяными и поэтому разбили памятники.

В отношении отца одного из подростков составили протокол. Полицейские напомнили родственникам усопших, чьи памятники повредили подростки, что они имеют право в гражданском порядке подать иски на возмещение ущерба.

"СК начал доследственную проверку по факту "уничтожения либо повреждения воинских захоронений". Прокуратура проводит проверку по факту повреждения мест захоронений, в том числе участников СВО", – отмечает издание.

Свечи / Источник фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
дети Кемеровская область

Комментарии 19

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Musik

19:05:30 16-07-2024

Чихуахуа себе...

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Юс

20:09:20 16-07-2024

Гадёныши...другого определения не может быть. Бухие в таком возрасте, там ни о каком воспитании не может быть и речи

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Дмитрий

20:27:29 16-07-2024

Юс (20:09:20 16-07-2024) Гадёныши...другого определения не может быть. Бухие в таком ... Ну ничего если 166 человек напишут заявление и оценят могилы минимум в 1 миллион то это 166 миллионов рублей.

Неплохая сумма, так что родителям этих гаденышей проще сдать их в детдом а лучше в тюрьму и написать отказную.
Ведь 166 мультов замучаются отдавать. для этого придется продать все движимое и недвижимое имущество + взять кредиты в банке.

Ну че сказать попали мальчики

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Гость

23:53:32 16-07-2024

Дмитрий (20:27:29 16-07-2024) Ну ничего если 166 человек напишут заявление и оценят могилы... Их почки продадут и расходы отобъют

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Гость

20:51:56 16-07-2024

Юс (20:09:20 16-07-2024) Гадёныши...другого определения не может быть. Бухие в таком ... явно косяк родителей! Должны восстановить всё!

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Гость

22:24:58 16-07-2024

Юс (20:09:20 16-07-2024) Гадёныши...другого определения не может быть. Бухие в таком ... Ну знаете, возраст не возраст, в нашу юность, в 90-е , многие уже попробовали алкоголь в 15 лет, но такое сотворить даже промыслов не было, просто отмороженные ублюдки, а алкоголь это отягчающее обстоятельство. Мало того, что памятник сейчас поставить дорогое удовольствие, так и морально как тяжёло родственникам!

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Гость

20:46:50 16-07-2024

а кто им продал?

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Гость

21:33:46 16-07-2024

Гость (20:46:50 16-07-2024) а кто им продал?... Сами выгнали

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Юс

23:57:10 16-07-2024

Гость (20:46:50 16-07-2024) а кто им продал?... Бабка-самогонщица

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Гость

21:30:19 16-07-2024

Мёртвым то за что такое?

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Киря

22:46:24 16-07-2024

в соседней теме уже пишут про дедушку одного из подростков мол парень раскаивается.
ну конечно оно жалеет что его наказали.

Вот комментарии деда.

Мужчина добавил, что его жена тяжело больна и сейчас находится в реанимации. У его семьи нет накоплений, и они не знают, что делать, если придется возмещать ущерб за дебош внука.

На жалость все давить могут, раньше надо было думать а теперь выкручивайтесь.
166 человек вам не простят, продавайте квартиры, машины если есть, и не пытайтесь отмазать отпрыска.
Иначе народная месть не заставит себя ждать.

Как тогда с одним пацаном что на деда своего помочился.
Быстро потом переобулся когда мстители поймали.
Школоте сначала весело а потом ноют.

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Мститель

14:27:14 17-07-2024

Если бы Путин переработал бы законы для малолеток, и отправлял бы на принудительные экскурсии в тюрьму черный дельфин.

То сопляки бы под себя бы ходили от страха попасть туда, видя как местных водят раком и с повязкой на глазах, когда в камерах круглосуточно горит свет и никаких развлечений и что днем на шконку нельзя присесть.

Вот тогда бы детки охерели, а так ну возместят пострадавшим N сумму, недоноска выпрут а что изменится?
Да ничего как был биомусором так и останется, просто на кладбище в ближайший год\два не пойдет.
Вот оценят могилы от миллиона до полтора мне просто страшно представить общую сумму.

Да таких денег у простых людей нет, да даже в банке такую суммы не выдадут.
Попробуй в кредит взять 200 миллионов на 20-30 лет, я охренею какая сумма ежемесячного платежа будет.

Вот как спрашивается будут выкручиваться родители этих нелюдей.
Кто-то писал про почки ну ну и во много ли оценят?

Даже если по почке с каждого все равно это не покроет расходы.

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Ленино

15:52:25 17-07-2024

Мститель (14:27:14 17-07-2024) Если бы Путин переработал бы законы для малолеток, и отправ... Поддерживаю.

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Гость

15:46:20 17-07-2024

Один бы не смог двести памятников обрушить. И по времени он не один час это делал
Кто сообщники и где сторож кладбища был? Они тоже должны отвечать

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Гость

16:05:12 17-07-2024

Гость (15:46:20 17-07-2024) Один бы не смог двести памятников обрушить. И по времени он ... двое их было. 13 и 15 лет

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Лама

16:38:25 17-07-2024

Гость (15:46:20 17-07-2024) Один бы не смог двести памятников обрушить. И по времени он ... а что сторож может?
задержать и полицию вызвать?
а то ты не знаешь как малолетки в педофилии обвиняют а если сторож дедушка то над ним еще по издеваются мол не догонишь старый и тд тп.

дал бы люлей? заяву бы накатали на сторожа.

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Гость

18:14:42 17-07-2024

Гость (15:46:20 17-07-2024) Один бы не смог двести памятников обрушить. И по времени он ... На сельских кладбищах и сторожей-то не бывает

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Сторож

20:24:45 17-07-2024

Гость (18:14:42 17-07-2024) На сельских кладбищах и сторожей-то не бывает... Ты удивишься, но есть, уж поверь и такое приходится охранять.

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электро

12:53:56 18-07-2024

реально? какая то ладь влюбленный смайл поставила? у тебя совесть есть? если тебя такое радует давай могилки твоих родителей когда то вот такое животное сломает тебе понравится?

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