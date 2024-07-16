В Сибири двое подростков разгромили 166 могил на кладбище
Мальчики были в состоянии алкогольного опьянения и поэтому решили разбить памятники
16 июля 2024, 19:00, ИА Амител
В Кемеровской области двое подростков разгромили 166 могил на кладбище в селе Березово под Новокузнецком, теперь им грозит наказание и огромный денежный иск, сообщает "Сибдепо".
Выяснилось, что погром устроили два школьника в возрасте 13 и 15 лет, которые приехали в гости к родственникам. Правоохранителям они пояснили, что были пьяными и поэтому разбили памятники.
В отношении отца одного из подростков составили протокол. Полицейские напомнили родственникам усопших, чьи памятники повредили подростки, что они имеют право в гражданском порядке подать иски на возмещение ущерба.
"СК начал доследственную проверку по факту "уничтожения либо повреждения воинских захоронений". Прокуратура проводит проверку по факту повреждения мест захоронений, в том числе участников СВО", – отмечает издание.
19:05:30 16-07-2024
Чихуахуа себе...
20:09:20 16-07-2024
Гадёныши...другого определения не может быть. Бухие в таком возрасте, там ни о каком воспитании не может быть и речи
20:27:29 16-07-2024
Юс (20:09:20 16-07-2024) Гадёныши...другого определения не может быть. Бухие в таком ... Ну ничего если 166 человек напишут заявление и оценят могилы минимум в 1 миллион то это 166 миллионов рублей.
Неплохая сумма, так что родителям этих гаденышей проще сдать их в детдом а лучше в тюрьму и написать отказную.
Ведь 166 мультов замучаются отдавать. для этого придется продать все движимое и недвижимое имущество + взять кредиты в банке.
Ну че сказать попали мальчики
23:53:32 16-07-2024
Дмитрий (20:27:29 16-07-2024) Ну ничего если 166 человек напишут заявление и оценят могилы... Их почки продадут и расходы отобъют
20:51:56 16-07-2024
Юс (20:09:20 16-07-2024) Гадёныши...другого определения не может быть. Бухие в таком ... явно косяк родителей! Должны восстановить всё!
22:24:58 16-07-2024
Юс (20:09:20 16-07-2024) Гадёныши...другого определения не может быть. Бухие в таком ... Ну знаете, возраст не возраст, в нашу юность, в 90-е , многие уже попробовали алкоголь в 15 лет, но такое сотворить даже промыслов не было, просто отмороженные ублюдки, а алкоголь это отягчающее обстоятельство. Мало того, что памятник сейчас поставить дорогое удовольствие, так и морально как тяжёло родственникам!
20:46:50 16-07-2024
а кто им продал?
21:33:46 16-07-2024
Гость (20:46:50 16-07-2024) а кто им продал?... Сами выгнали
23:57:10 16-07-2024
Гость (20:46:50 16-07-2024) а кто им продал?... Бабка-самогонщица
21:30:19 16-07-2024
Мёртвым то за что такое?
22:46:24 16-07-2024
в соседней теме уже пишут про дедушку одного из подростков мол парень раскаивается.
ну конечно оно жалеет что его наказали.
Вот комментарии деда.
Мужчина добавил, что его жена тяжело больна и сейчас находится в реанимации. У его семьи нет накоплений, и они не знают, что делать, если придется возмещать ущерб за дебош внука.
На жалость все давить могут, раньше надо было думать а теперь выкручивайтесь.
166 человек вам не простят, продавайте квартиры, машины если есть, и не пытайтесь отмазать отпрыска.
Иначе народная месть не заставит себя ждать.
Как тогда с одним пацаном что на деда своего помочился.
Быстро потом переобулся когда мстители поймали.
Школоте сначала весело а потом ноют.
14:27:14 17-07-2024
Если бы Путин переработал бы законы для малолеток, и отправлял бы на принудительные экскурсии в тюрьму черный дельфин.
То сопляки бы под себя бы ходили от страха попасть туда, видя как местных водят раком и с повязкой на глазах, когда в камерах круглосуточно горит свет и никаких развлечений и что днем на шконку нельзя присесть.
Вот тогда бы детки охерели, а так ну возместят пострадавшим N сумму, недоноска выпрут а что изменится?
Да ничего как был биомусором так и останется, просто на кладбище в ближайший год\два не пойдет.
Вот оценят могилы от миллиона до полтора мне просто страшно представить общую сумму.
Да таких денег у простых людей нет, да даже в банке такую суммы не выдадут.
Попробуй в кредит взять 200 миллионов на 20-30 лет, я охренею какая сумма ежемесячного платежа будет.
Вот как спрашивается будут выкручиваться родители этих нелюдей.
Кто-то писал про почки ну ну и во много ли оценят?
Даже если по почке с каждого все равно это не покроет расходы.
15:52:25 17-07-2024
Мститель (14:27:14 17-07-2024) Если бы Путин переработал бы законы для малолеток, и отправ... Поддерживаю.
15:46:20 17-07-2024
Один бы не смог двести памятников обрушить. И по времени он не один час это делал
Кто сообщники и где сторож кладбища был? Они тоже должны отвечать
16:05:12 17-07-2024
Гость (15:46:20 17-07-2024) Один бы не смог двести памятников обрушить. И по времени он ... двое их было. 13 и 15 лет
16:38:25 17-07-2024
Гость (15:46:20 17-07-2024) Один бы не смог двести памятников обрушить. И по времени он ... а что сторож может?
задержать и полицию вызвать?
а то ты не знаешь как малолетки в педофилии обвиняют а если сторож дедушка то над ним еще по издеваются мол не догонишь старый и тд тп.
дал бы люлей? заяву бы накатали на сторожа.
18:14:42 17-07-2024
Гость (15:46:20 17-07-2024) Один бы не смог двести памятников обрушить. И по времени он ... На сельских кладбищах и сторожей-то не бывает
20:24:45 17-07-2024
Гость (18:14:42 17-07-2024) На сельских кладбищах и сторожей-то не бывает... Ты удивишься, но есть, уж поверь и такое приходится охранять.
12:53:56 18-07-2024
реально? какая то ладь влюбленный смайл поставила? у тебя совесть есть? если тебя такое радует давай могилки твоих родителей когда то вот такое животное сломает тебе понравится?