В Сибири двое подростков разгромили 166 могил на кладбище

Мальчики были в состоянии алкогольного опьянения и поэтому решили разбить памятники

16 июля 2024, 19:00, ИА Амител

Разгромленное захоронение / Фото: СУ СК Кемеровской области

В Кемеровской области двое подростков разгромили 166 могил на кладбище в селе Березово под Новокузнецком, теперь им грозит наказание и огромный денежный иск, сообщает "Сибдепо".

Выяснилось, что погром устроили два школьника в возрасте 13 и 15 лет, которые приехали в гости к родственникам. Правоохранителям они пояснили, что были пьяными и поэтому разбили памятники.

В отношении отца одного из подростков составили протокол. Полицейские напомнили родственникам усопших, чьи памятники повредили подростки, что они имеют право в гражданском порядке подать иски на возмещение ущерба.