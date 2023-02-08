Дефицит бюджета Алтайского края вырастет в полтора раза

В правительстве рассказали, на что направят дополнительные 7,454 млрд рублей из краевой казны

08 февраля 2023, 19:13, ИА Амител

Фото: amic.ru

Поправки в закон о бюджете Алтайского края внесены в АКЗС. Ранее такое поручение дал губернатор Виктор Томенко. Расходы краевого бюджета увеличатся на 7,454 млрд рублей – 165,695 млрд рублей. Вместе с тем доходы краевого бюджета останутся на прежнем уровне, из-за чего дефицит казны составит 21,083 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, дополнительные средства направят на:

финансовую поддержку органов местного самоуправления – 2,727 млрд рублей, в том числе 957 млн на выплаты заработных плат;

увеличение расходов дорожного фонда – 1,533 млрд рублей;

приобретение дорожной и коммунальной техники для муниципалитетов – 500 млн рублей;

реализацию краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) и мероприятий по капремонту социально значимых объектов – 1,272 млрд рублей;

укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы – 295 млн рублей;

индексацию социальных выплат – 203 млн рублей;

материальную помощь отдельным категориям граждан – 100 млн рублей.

Напомним, что в начале 2023 года Томенко поручил органам исполнительной власти представить предложения об увеличении расходов по данным направлениям. Члены правительства отчитались о своей работе и назвали наиболее перспективные направления для дополнительных затрат.