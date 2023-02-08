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Томенко поручил увеличить бюджет Алтайского края на 7,5 млрд рублей

Деньги направят на различные цели, в том числе на увеличение зарплат и соцвыплат

08 февраля 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бюджет Алтайского края будет увеличен на 7,5 млрд рублей. Такое поручение дал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дополнительные средства направят на дорожную деятельность и приобретение новой техники, увеличение зарплат и социальных выплат, а также строительство и ремонт социальных учреждений.

Отмечается, что в начале года Томенко уже поручал органам исполнительной власти представить предложения об увеличении расходов по данным направлениям. Сегодня, 8 февраля, правительство края отчиталось об итогах проделанной работы.

Как рассказал глава Минтранса Антон Воронов, дорожный фонд Алтайского края предлагается увеличить на 1,5 млрд рублей за счёт акцизов на нефтепродукты, поступивших в 2022 году. Также предлагается потратить на приобретение дорожной и коммунальной техники муниципалитетам 500 млн рублей.

Зампред правительства, министр экономического развития Антон Нагорнов рекомендовал дополнительно увеличить расходы на реализацию КАИП и мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы в 2023 году на 1,3 млрд рублей. В эту сумму также входит повышение расходов на обеспечение жильём детей-сирот.

Министр социальной защиты Наталья Оськина подробно остановилась на индексации социальных выплат на 11,9%, озвучив категории граждан-получателей и необходимую сумму потребности в объёме 203 млн рублей. 

Министр финансов Данил Ситников рассказал губернатору о подготовленном проекте изменений в закон о краевом бюджете на 2023 год и о предложении увеличить расходную часть бюджета на 7,5 млрд рублей. 

Томенко по итогам совещания дал поручение о внесении изменений в закон о краевом бюджете на 2023 год и вынесении проекта закона на февральскую сессию АКЗС. 

Комментарии 6

  • ну все. кренделя перед выборами. посыпались
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Как только в коридорах власти * Стихает шум и гаснет свет * Крадётся тихо федеральный * Бюджет
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Из чьих карманов вытащат эти 7,5 млрд?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • балашов город
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, куда это он крадётся?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Этот добродетельный деятель в прошлом годе так же прибавлял - на целых 4 прОцента, только его 4 и обычных людей в разы разнятся. Пусть он эти прибавки себе засунет, так еще и работодатель руки нагреет.
    09 февраля, Гость   Ответить
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