Томенко поручил увеличить бюджет Алтайского края на 7,5 млрд рублей

Деньги направят на различные цели, в том числе на увеличение зарплат и соцвыплат

08 февраля 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бюджет Алтайского края будет увеличен на 7,5 млрд рублей. Такое поручение дал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дополнительные средства направят на дорожную деятельность и приобретение новой техники, увеличение зарплат и социальных выплат, а также строительство и ремонт социальных учреждений.

Отмечается, что в начале года Томенко уже поручал органам исполнительной власти представить предложения об увеличении расходов по данным направлениям. Сегодня, 8 февраля, правительство края отчиталось об итогах проделанной работы.

Как рассказал глава Минтранса Антон Воронов, дорожный фонд Алтайского края предлагается увеличить на 1,5 млрд рублей за счёт акцизов на нефтепродукты, поступивших в 2022 году. Также предлагается потратить на приобретение дорожной и коммунальной техники муниципалитетам 500 млн рублей.

Зампред правительства, министр экономического развития Антон Нагорнов рекомендовал дополнительно увеличить расходы на реализацию КАИП и мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы в 2023 году на 1,3 млрд рублей. В эту сумму также входит повышение расходов на обеспечение жильём детей-сирот.

Министр социальной защиты Наталья Оськина подробно остановилась на индексации социальных выплат на 11,9%, озвучив категории граждан-получателей и необходимую сумму потребности в объёме 203 млн рублей.

Министр финансов Данил Ситников рассказал губернатору о подготовленном проекте изменений в закон о краевом бюджете на 2023 год и о предложении увеличить расходную часть бюджета на 7,5 млрд рублей.

Томенко по итогам совещания дал поручение о внесении изменений в закон о краевом бюджете на 2023 год и вынесении проекта закона на февральскую сессию АКЗС.