Дефицит кадров в Алтайском крае находится на историческом максимуме

В сентябре в регионе на одну вакансию приходилось всего 2,7 резюме

17 октября 2023, 13:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дефицит кадров находится на историческом максимуме. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, которые выяснили, как менялись в 2023 году значения индекса конкуренции за работу в Алтайском крае.

Уровень дефицита определяется через соотношение количества резюме к количеству вакансий. Комфортной для рынка труда нормой считается баланс 4-7,9 резюме на одну вакансию. Значения ниже говорят о том, что на рынке труда не хватает кадров.

В Алтайском крае максимальные значения индекса были зафиксированы в марте – 3,8 резюме на вакансию. Однако после он стал снижаться и с мая по сентябрь соотношение держится на уровне 2,5-2,8. По итогам сентября он оказался на уровне 2,7 резюме. В результате регион стал одним из самых дефицитных с точки зрения кадров в Сибири – серьезнее ситуация лишь в Кемеровской области, где на одну вакансию приходится 2,4 резюме.

Наиболее дефицитными в Алтайском крае являются специалисты из сферы автомобильного бизнеса, в том числе мастера и слесари. В этой отрасли на одну вакансию приходится всего 1,3 резюме. Также нехватка наблюдается в сфере "Рабочий персонал" (1,5 резюме на вакансию), "Строительство, недвижимость" (1,6), "Производство, сервисное обслуживание" (1,8), "Медицина, фармацевтика" (2,0), "Туризм, гостиницы, рестораны" (2,1), а также "Транспорт, логистика, перевозки" (2,2).