Дефицит кадров в Алтайском крае находится на историческом максимуме
В сентябре в регионе на одну вакансию приходилось всего 2,7 резюме
17 октября 2023, 13:54, ИА Амител
Дефицит кадров находится на историческом максимуме. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, которые выяснили, как менялись в 2023 году значения индекса конкуренции за работу в Алтайском крае.
Уровень дефицита определяется через соотношение количества резюме к количеству вакансий. Комфортной для рынка труда нормой считается баланс 4-7,9 резюме на одну вакансию. Значения ниже говорят о том, что на рынке труда не хватает кадров.
В Алтайском крае максимальные значения индекса были зафиксированы в марте – 3,8 резюме на вакансию. Однако после он стал снижаться и с мая по сентябрь соотношение держится на уровне 2,5-2,8. По итогам сентября он оказался на уровне 2,7 резюме. В результате регион стал одним из самых дефицитных с точки зрения кадров в Сибири – серьезнее ситуация лишь в Кемеровской области, где на одну вакансию приходится 2,4 резюме.
Наиболее дефицитными в Алтайском крае являются специалисты из сферы автомобильного бизнеса, в том числе мастера и слесари. В этой отрасли на одну вакансию приходится всего 1,3 резюме. Также нехватка наблюдается в сфере "Рабочий персонал" (1,5 резюме на вакансию), "Строительство, недвижимость" (1,6), "Производство, сервисное обслуживание" (1,8), "Медицина, фармацевтика" (2,0), "Туризм, гостиницы, рестораны" (2,1), а также "Транспорт, логистика, перевозки" (2,2).
14:00:50 17-10-2023
Да, на завод тоже не найти рабочих рук. одни тиктокеры
14:03:44 17-10-2023
Гость (14:00:50 17-10-2023) Да, на завод тоже не найти рабочих рук. одни тиктокеры... одни менеджеры и аналитики
14:03:53 17-10-2023
Гость (14:00:50 17-10-2023) Да, на завод тоже не найти рабочих рук. одни тиктокеры... Сколько на том заводе заплатят? Сходи, узнай и посмейся!
14:22:43 17-10-2023
Гость (14:03:53 17-10-2023) Сколько на том заводе заплатят? Сходи, узнай и посмейся!... ну сходи сам, узнай сколько получают высококвалифицированные специалисты.
14:26:19 17-10-2023
Элен без ребят (14:22:43 17-10-2023) ну сходи сам, узнай сколько получают высококвалифицированные... Если знаешь, расскажи нам! Если люди не идут на завод - значит, зарплаты такие, что смысла нет!
14:56:07 17-10-2023
Гость (14:26:19 17-10-2023) Если знаешь, расскажи нам! Если люди не идут на завод - зна... У меня работники зарабатывают от 40 до 180 тысяч. Зарплата сдельная. Есть те, кто хотят заработать, а есть те, кому и 40 хватает. А есть и те, кто получит зарплату 120, а в следующем месяце 40. Т.к. лучше водку жрать, чем работать. И не накажешь, потому что даже на 100+ не идут. Раньше алкашей после второго залета увольнял, а сейчас другие времена настали. С молодежью еще хуже - те просто работать не хотят. Лучше в магазине за 30 тысяч сидеть и жаловаться что мало полуают.
15:11:51 17-10-2023
Гость (14:56:07 17-10-2023) У меня работники зарабатывают от 40 до 180 тысяч. Зарплата с... Если на 100+ не идут, значит, условия работы такие, тяжело физически. Надо менять график или делать рабочий день короче. Например, у шахтеров в Кузбассе смена не8 часов, а 6. Я не против вас, просто рассуждаю, как можно изменить что-то, чтобы сделать место привлекательнее.
18:29:53 17-10-2023
Гость (15:11:51 17-10-2023) Если на 100+ не идут, значит, условия работы такие, тяжело ф... Не идут потому, что на соседнем (оборонном) предприятии зарплата 100. Работа "не бей лежачего". И по заводу ходят пьяные работники. Раньше такие даже проходную не прошли бы. А теперь туда берут даже с судимостью. Ну а по условиям труда - они в литейках всегда были тяжелыми и за год ничего не поменялось. Просто раньше не было такого предложения от оборонки. Выход один - поднимать зарплату, а значит и поднимать стоимость продукции, которая и так за полтора года выросла на 60%. Если все работодатели поднимут зарплату (стоимость продукции), то и цены опять подскочат и так будет идти по кругу, пока не закончится СВО. А это может быстро случиться лишь в случае ковровых бомбардировок соседней страны, но простых украинцев жалко. Поэтому будем продолжать крутиться дальше.
15:19:27 17-10-2023
Гость (14:56:07 17-10-2023) У меня работники зарабатывают от 40 до 180 тысяч. Зарплата с... от 40 до 180 тысяч -- ну то есть в большинстве случаев 40 минус подоходный, то есть 35 на руки?
18:34:05 17-10-2023
Гость (15:19:27 17-10-2023) от 40 до 180 тысяч -- ну то есть в большинстве случаев 40 м... В меньшинстве случаев 40 (Столько получают женщины и пара тунеядцев). 180 в основном получает один работник. Но он и пашет. Бывало и 200+ у другого, но он в выходные выходил на хозработы, занимался ремонтами оборудования. Это все на руки. Все расценки работникам даются так, что бы они понимали сколько заработают.
15:35:06 17-10-2023
Гость (14:56:07 17-10-2023) У меня работники зарабатывают от 40 до 180 тысяч. Зарплата с... Да к сожалению, такая же беада, у меня электрик - от бога электрик. Но зарплату получил - сразу на неделю в запой...И по работникам такая же история. Сотку как делать нефиг можно заработать, но есть индивиды, которые просто в рабочее время сидят, чаи гоняют, на толчке, либо в курилках полдня, и как итог получают тыщ по 40-50, и довольны! Даже порою интересно, их жены то в курсе, что мужики то могут их вместо 40 приносить 140 и более? Просто нужно поработать....а не терять время впустую...
15:45:12 17-10-2023
Гость (15:35:06 17-10-2023) Да к сожалению, такая же беада, у меня электрик - от бога эл... Вы ,знаете ,я всякое видывал и слыхивал,но чтобы чаи гонять на толчке ,это из ряда вон.Бывает же...
15:56:14 17-10-2023
Гость (15:35:06 17-10-2023) Да к сожалению, такая же беада, у меня электрик - от бога эл... Так информировать надо жён :-) чтобы они тоже мотивировали ваших работников, так сказать, с тыла. Работайте с кадрами :-)
17:08:58 17-10-2023
Гость (15:35:06 17-10-2023) Да к сожалению, такая же беада, у меня электрик - от бога эл... А с другой стороны, у мужа на работе тоже часто предлагают подработать - выйти в выходной день, в праздники поработать. Или после работы задержаться. Но вы поймите, что человеку кроме работы нужен и полноценный отдых. Иначе он сгорит на работе. Поэтому я говорю "всех денег не заработаешь". Мы не бедствуем, так что нефиг работать круглосуточно и губить своё здоровье.
17:23:08 17-10-2023
Гость (17:08:58 17-10-2023) А с другой стороны, у мужа на работе тоже часто предлагают п... О! Начальник заминусовал :-) Не хочет, чтобы работники отказывались сдохнуть на работе =)
18:41:50 17-10-2023
Гость (17:23:08 17-10-2023) О! Начальник заминусовал :-) Не хочет, чтобы работники отказ... А в курсе, что очень часто начальники вкалывают больше работников. У меня, например, ненормированный рабочий день. Хочу прихожу на работу в 8, хочу ухожу с работы в 23, хочу в субботу работаю, хочу в воскресенье. Во сейчас, например заменил заготовки на фрезерных станках с ЧПУ, т.к. на 100 тысяч не могу найти вчерашнего студента. Приходило за год 3 человека. Первого выгнал сам, а двое других признались, что хотят сидеть и получать деньги. Одного из них недавно видел продающим вейпы и подобную ерунду, зарплата 30+. Взял бы человека постарше, но хорошие специалисты при месте, а с нуля учить проще молодого (если у него есть желание). Да и на 4х станках возрастному работнику тяжеловато будет
22:59:57 17-10-2023
Гость (18:41:50 17-10-2023) А в курсе, что очень часто начальники вкалывают больше работ... Это ваш выбор. Если чувствуете в себе силы работать на износ, то пожалуйста. Но не все готовы так же костьми лечь на работе. Кроме работы есть ведь и личная жизнь, есть семья.
00:45:52 18-10-2023
Гость (18:41:50 17-10-2023) А в курсе, что очень часто начальники вкалывают больше работ... С 8 до 23 работают те, кто не умеет планировать трудовой процесс. Конечно, может случиться срочный заказ, тогда аврал. Но это должно быть исключением, а не нормой.
07:53:46 18-10-2023
Гость (18:41:50 17-10-2023) А в курсе, что очень часто начальники вкалывают больше работ... Блин, дай руку пожму! Такая же история.Тоже ЧПУ, тоже зарплата выше 100, тоже один человек закрывает три смены. Тоже несколько человек брали, руки из ...*опы. Либо медлительные, не хотят ни учиться ни развиваться. И да, верно, хорошие ЧПУшники при местах, молодых готовы учить но молодые не готовы учиться, им бы посидеть в телефонах, в соцсетях, вепы подымить. Причем работа то не пыльная, проги писать не нужно, у нас отдельный человек это делает, просто лишь установил заготовку, выставил инструмент, запустил программу, и сиди жди....
15:54:12 17-10-2023
Гость (14:56:07 17-10-2023) У меня работники зарабатывают от 40 до 180 тысяч. Зарплата с... Что-то не так, значит, с вашими вакансиями, раз люди предпочитают идти на мЕньшую зарплату, но к вам.
16:11:06 17-10-2023
Гость (14:56:07 17-10-2023) У меня работники зарабатывают от 40 до 180 тысяч. Зарплата с... ой, ли столько платите? Столько бы платили, неужели ли бы народ не пошел? Или у вас на работе штрафы половину зарплаты "съедают", или бытовые условия работы плохие, или отношение как у барина к крепостным, что ваши деньги это не окупают.
17:45:51 17-10-2023
Гость (14:56:07 17-10-2023) У меня работники зарабатывают от 40 до 180 тысяч. Зарплата с... Напишите телефон отдела кадров!
18:43:40 17-10-2023
Гость (17:45:51 17-10-2023) Напишите телефон отдела кадров!... Отдела кадров нет. ЗАрплаты такие потому, что я сам за всех. Если устраивает работа в литейном производстве г. Бийска, пишите номер - позвоню.
17:55:05 17-10-2023
Гость (14:56:07 17-10-2023) У меня работники зарабатывают от 40 до 180 тысяч. Зарплата с... Нифига, како тут дядя крутой засел, завод у него. По производству старых галош что ли?
18:45:27 17-10-2023
Гость (17:55:05 17-10-2023) Нифига, како тут дядя крутой засел, завод у него. По произв... Литейное производство. И это не самые большие зарплаты. На Сибприборе алкаши, которых уже отовсюду выгоняли до 150 получают.
15:16:06 17-10-2023
Гость (14:26:19 17-10-2023) Если знаешь, расскажи нам! Если люди не идут на завод - зна... Если люди не идут на завод, значит мозги им промыли. Либо ничего не умеют кроме как на камеру кривляться. А меж тем инженерия вновь ценится начала, спасибо СВО. я инженер - я горжусь. А не тиктокер-рукожопер!
15:27:43 17-10-2023
Гость (15:16:06 17-10-2023) Если люди не идут на завод, значит мозги им промыли. Либо ни... Чтобы фигачить на заводе в грязи, холоде и масле - 100 тыр. маловато. Лучше за 30 не напрягать спину, чистым и не потным быть.
15:31:54 17-10-2023
Гость (15:27:43 17-10-2023) Чтобы фигачить на заводе в грязи, холоде и масле - 100 тыр. ... И это правильно! Потому что потеряешь здоровье, в старости будешь всю пенсию на лекарства тратить, если доживёшь!
13:23:37 18-10-2023
Гость (15:31:54 17-10-2023) И это правильно! Потому что потеряешь здоровье, в старости б... И на шахте тяжело и в поле и на стройке. Вот потому и страна у нас в заднице, что таких "не потеющих" все больше, а то все у Вас власти виноваты. Что жрать будете, где жить станете, если все будут такими же?
00:03:09 20-10-2023
Гость (13:23:37 18-10-2023) И на шахте тяжело и в поле и на стройке. Вот потому и страна... иди проспись синька.предприятие в одном лице.Адрес пиши прокурорские подъедут пообщаются.за одно заглянут вчерную твою бухгалтерию.
15:42:11 17-10-2023
Гость (15:16:06 17-10-2023) Если люди не идут на завод, значит мозги им промыли. Либо ни... И где же она ,эта инженерия,начала ценится?Это ,скорее,картина не общая ,а скорее исключение из правил.
15:14:35 17-10-2023
Гость (14:03:53 17-10-2023) Сколько на том заводе заплатят? Сходи, узнай и посмейся!... вопервых, на ТЫ мы не переходили, во вторых, ходить не нужно, я работаю здесь. Мои рабочие получают 60-80 при работе без переработок. Те , кому нужны деньги, получают по 120-150. Да перерабатывают. Молодцы ребята! Вот из за таких как вы, всезнаек, уверенных, что на заводах не платят, навеянная вражесским западом мнение - и нет рабочих. И да, не стоит делать выводы лишь по вагонзаводу да мехпрессам. Есть у нас другие менее жадные предприятия.
15:26:23 17-10-2023
Гость (15:14:35 17-10-2023) вопервых, на ТЫ мы не переходили, во вторых, ходить не нужно... А, так ещё и руководитель с комплексами ( если плющит при обращении на "Ты", значит , нуждается в дополнительном повышении личной самооценки за счет других)! Тогда да, тяжело ТЕБЕ жить!
15:47:51 17-10-2023
Гость (15:26:23 17-10-2023) А, так ещё и руководитель с комплексами ( если плющит при о... Ключевое слово руководитель. А еще возраст. А такие как ты безработные так и будут в дворниках ходить и ныть и срать в комментариях.
17:11:37 17-10-2023
Гость (15:47:51 17-10-2023) Ключевое слово руководитель. А еще возраст. А такие как ты б... Странная у вас позиция :-) Вы что, думаете, дальше вашего носа жизни нет? Я без всяких переработок зарабатываю 240 тыс.руб., зачем мне ваши 120 тыс.руб., да еще переработки впридачу? =)
15:39:16 17-10-2023
Гость (15:14:35 17-10-2023) вопервых, на ТЫ мы не переходили, во вторых, ходить не нужно... Это какие у нас не жадные предприятия?"Можно огласить весь список?"
14:02:50 17-10-2023
эксперты по поиску работы, что может быть смешнее? Только эксперды по утрате работы...
14:08:19 17-10-2023
мастера и слесари --- зарплата не устраивает. Еще 200 тысяч в месяц предлагают
14:10:44 17-10-2023
Разогнали народ ,а теперь-где кадры?
14:57:28 17-10-2023
Афиноген (14:10:44 17-10-2023) Разогнали народ ,а теперь-где кадры?... При чем тут разогнали? Слово "мобилизация" ничего не говорит? А про оборонные заводы что-нибудь слышали?
15:50:00 17-10-2023
Гость (14:57:28 17-10-2023) При чем тут разогнали? Слово "мобилизация" ничего не говорит... Да,слышал.Но я ещё и слышал ,что народ отсюда улепётывает будь здоров.Вот и результат.А ещё про оборонное предприятие.Встречалась информация ,что на станкостроительном заводе зарплаты упали вдвое,так кто ж туда пойдёт?
14:20:27 17-10-2023
а потому что теперь "блогер"- это не хобби, а профессия. кушайте, не обляпайтесь (ц)
14:30:00 17-10-2023
Элен без ребят (14:20:27 17-10-2023) а потому что теперь "блогер"- это не хобби, а профессия. ку... До Пушкина литература тоже была хобби. Александр Сергеевич первый профессиональный литератор, стал получать деньги за творческий труд. Первый додумался продавать издателям свои произведения.
16:53:30 17-10-2023
Элен без ребят (14:20:27 17-10-2023) а потому что теперь "блогер"- это не хобби, а профессия. ку... ну иди на завод и заработай больше, комментатор)
14:26:36 17-10-2023
Приходишь устраиваться - говорят - подходишь нам со всех сторон, и опыт огромный и навык, но ... тебе 40 лет - мы тебя ни за что не возьмём, а лучше возьмём безграмотного, но молодого!
14:38:41 17-10-2023
Гость (14:26:36 17-10-2023) Приходишь устраиваться - говорят - подходишь нам со всех сто... Дальше гворят молодому: опыта и навыков у тебя маловато, поэтому платить будем 20тр, а не 40тр!)))
14:45:55 17-10-2023
Гость (14:38:41 17-10-2023) Дальше гворят молодому: опыта и навыков у тебя маловато, по... Грамотно
15:18:17 17-10-2023
Гость (14:38:41 17-10-2023) Дальше говорят молодому: опыта и навыков у тебя маловато, по... ох уж эти мехпресса....сходите в на другой завод! У нас другой подход, мы КУЁМ свои кадры. ибо практика показала, лишний опыт-лишний, он чвсе чаще мешает. И Из за нашей специфики, нам проще с нуля вырастить. Но учиться же не хочется, Да? хочется прийти и сразу получать 150тыщ, не шевеля пальцами?. Все ленивые до безобразия.
15:30:11 17-10-2023
Гость (15:18:17 17-10-2023) ох уж эти мехпресса....сходите в на другой завод! У нас друг... Обычно лишний опыт мешает, когда руководитель знает и умеет меньше, чем претендент на вакансию.
15:36:49 17-10-2023
Гость (15:18:17 17-10-2023) ох уж эти мехпресса....сходите в на другой завод! У нас друг... что за завод?
15:38:22 17-10-2023
Гость (15:18:17 17-10-2023) ох уж эти мехпресса....сходите в на другой завод! У нас друг... Да где у нас-то? Куда идти?
15:47:26 17-10-2023
Гость (15:38:22 17-10-2023) Да где у нас-то? Куда идти?... Заводов полно. По Калинина от 9го Заводского проезда до Кулагина- завод на заводе.
16:01:56 17-10-2023
Гость (15:47:26 17-10-2023) Заводов полно. По Калинина от 9го Заводского проезда до Кула... Кароче, как всегда - вранье и провокация и пустословие
16:09:02 17-10-2023
Гость (16:01:56 17-10-2023) Кароче, как всегда - вранье и провокация и пустословие... Не только враньё , это чисто жирный тролль!!!
15:44:23 17-10-2023
Гость (15:18:17 17-10-2023) ох уж эти мехпресса....сходите в на другой завод! У нас друг... Надо же... А как пел-то. "У меня .... получают"))) А теперь выясняется, что для того, чтобы начать получать, надо отучиться на рабочем месте, ибо опыт - он, оказывается, мешает. А мужики-то и не знают. Ну а когда отучишься, отработав, надо полагать, несколько месяцев за те самые сакраментальные сорок тысяч минус подоходный, так и на выход можно) Ибо зачем платить 150, если можно опять за сорок нанять дурачка и снова его "учить" за сороковник?
14:46:34 17-10-2023
Гость (14:26:36 17-10-2023) Приходишь устраиваться - говорят - подходишь нам со всех сто... потому что опытному платить надо
14:59:44 17-10-2023
Гость (14:26:36 17-10-2023) Приходишь устраиваться - говорят - подходишь нам со всех сто... Врать не нужно. Сейчас уже берут всех подряд. Причем и в возрасте да еще и без опыта.
15:19:19 17-10-2023
Гость (14:59:44 17-10-2023) Врать не нужно. Сейчас уже берут всех подряд. Причем и в воз... все верно, огромные увеличения спроса производства, в том чиле финансирование государственное и заказы. Но работать народ не хочет. белоручки, лишь сидеть и брехать в комментах ума хватает.
17:14:31 17-10-2023
Гость (15:19:19 17-10-2023) все верно, огромные увеличения спроса производства, в том чи... Да мы работаем давно =) И работу не ищем. Нафиг нам ваши вакансии, еще и на зарплату вдвое ниже моей настоящей?
15:20:03 17-10-2023
Гость (14:59:44 17-10-2023) Врать не нужно. Сейчас уже берут всех подряд. Причем и в воз... Это ты врёшь! Пойди и устройся!
15:32:28 17-10-2023
Гость (15:20:03 17-10-2023) Это ты врёшь! Пойди и устройся!... Ну судя по былотону, таких и не берут. быдло они ж в дворники годятся...до инженера то как до пекина раком с дротиком в заду ))) ущербный
17:17:10 17-10-2023
Гость (15:32:28 17-10-2023) Ну судя по былотону, таких и не берут. быдло они ж в дворник... мил человек,а ВЫ так и не озвучили название заводика где такие райские условия или все таки кто то у нас обыкновенный платный пустобрех
15:49:52 17-10-2023
Гость (15:32:28 17-10-2023) Ну судя по былотону, таких и не берут. быдло они ж в дворник... Не переживай! Я в инженеры никогда не пойду! У меня профессия другая. А ТВОЙ пост " быдло ", " как до пекина раком с дротиком в заду " - показатель того, что ТЫ носитель высокой культуры и продвинутый руководитель? С рабочими так же разговариваешь? Может, поэтому не идут работать?
19:14:04 17-10-2023
Проходили мы это в девяностые. В объявлениях писали- возраст и образование значения не имеет. Но тогда были живы специалисты. А сегодня?
19:41:13 17-10-2023
Возраст - это приговор. В возрасте даже если ты готов жить на работе и работать даже на 20 тыс не берут!
12:31:51 18-10-2023
Гость (19:41:13 17-10-2023) Возраст - это приговор. В возрасте даже если ты готов жить н... Учителями берут. Даже вышедшим на пенсию бывшим учителям звонят из школы и просят "ну хоть годик еще поработайте!".
21:04:10 17-10-2023
Почти все заводы работают по внутрикорпаративным законам-понятиям на всех уровнях производственного процесса. А цыфровизация предприятия только усиливает злоупотребления в экономических отношениях между работодателем(собственник) и наемным РАБотником. "Ни чего личного- это бизнес..."
08:50:45 18-10-2023
реzидент (21:04:10 17-10-2023) Почти все заводы работают по внутрикорпаративным законам-пон... А это и есть бизнес. А Бизнес это риск. Вы готовы рисковать своими деньгами? Видимо нет, раз у вас нет своего бизнеса. А я рискнул и рискую каждый день, и ставить человека с улицы, кого попало за станки которые стоят столько, сколько вы за 10 лет не зарабатываете, я не готов без обучения. А учиться ни кто не хочет, все хотят прийти и сразу зарабатывать 200 тысяч, не смотря на то, что понятия не имеют что делать. А вот вы придите, покажите себя, убедите, что ВЫ работать хотите и вы КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ сотрудник, и поверьте, при добросовесной работе, 200 это не предел. Я планирую расширить парк станков, но держит лишь одно - работать некому. А расширение парка - это напрямую повышение зарплаты, ибо бригада получает от объема продукции!
11:46:38 18-10-2023
Гость (08:50:45 18-10-2023) А это и есть бизнес. А Бизнес это риск. Вы готовы рисковать ... эти сказки про то, что работники могут зарабатывать, только ленятся, молодым оставьте, они верят бизнесменам ))) по факту, или у вас переработки дикие с выходными без отпусков, и если пересчитать на 8-часовой рабочий день, те же 40 тысяч и получается, да плюс еще объем работы, который должны делать 2 человека, на одного пытаетесь нагрузить, да еще серые зарплаты или штрафы, которых и быть не должно по ТК, а с соблюдением техники безопасности на вашей работе как, а общение начальства и ИТР с рабочими через мат? Поэтому очереди из работяг к вам и нет, зачем свое здоровье и нервы гробить в холодном цеху, в грязи и масле, с вечными переработками и матами, когда можно за чуть меньшие деньги пойти работать в чистое теплое место. Сама я работала на двух заводах в цеху, на линиях, потом они закрылись в 2000-е года, когда Чубайсенок со своими соратниками нашу промышленность убивали. Мне повезло, я смогла получить высшее образование, работаю в конторе. Могу сказать, что к рабочим сейчас отношение в нашем обществе как к неудачникам и лентяям, которые ничего не смогли в жизни добиться, хотя эти люди создают реальные вещи, которые руками можно потрогать, вот люди и хотят такое неуважительное отношение компенсировать хотя бы зарплатой.
18:31:30 18-10-2023
Гость (11:46:38 18-10-2023) эти сказки про то, что работники могут зарабатывать, только ... Вы, видимо, так и застряли в 90х. На многих предприятиях сейчас отношение к рабочим абсолютно другое. Бизнес меняется. Конечно есть и то, что написано в Вашем посте, но такого все меньше (даже с серой зарплатой проблем много стало и понемногу она отходит в прошлое).
20:24:46 18-10-2023
Гость (11:46:38 18-10-2023) эти сказки про то, что работники могут зарабатывать, только ... рабочим профессиям не учат, да и народ в основном работать не хочет, даже за большие зарплаты,не надо про отношение,как к лентяям, по факту основная масса и есть лодыри и неумехи,у которых в приоритете низменные инстинкты, редко встретишь целеустремленных людей, это проблема всех работодателей,что вы все Чубайса мусолите, уже 30лет, страшно назвать все своими именами? он же не был главным в стране, в 2000ые годы Чубайсенок был главным в Росэнерго и к промышленности отношения не имел, как то так, если интересно освежите память, или почитайте, кто всем этим рулил тогда, может увидете знакомых незнакомцев
14:06:03 19-10-2023
Гость (20:24:46 18-10-2023) рабочим профессиям не учат, да и народ в основном работать н... Рабочим профессиям как раз учат, ну или во всяком случае учили, ПТУ по вашему чем занималось, как раз выпуском токарей, слесарей, сантехников и т.д. Какие то профессии можно было получить и на производстве, сборщики, формовщики, операторы линий и т.д. Зато Чубайс имел отношение к приватизации промышленности и распихиванию оной по карманам, а затем автором лозунга - зачем делать свое, все купим на нефтяные деньги. В нашей стране неважно, какой пост занимает человек, важно какое влияние он имеет на руководство страны.
18:55:34 19-10-2023
Гость (14:06:03 19-10-2023) Рабочим профессиям как раз учат, ну или во всяком случае учи... Ну вот реально бред пишете. Рабочих рук жутко не хватает. Сначала были юристы/экономисты, сейчас айтишники. У квалифицированного рабочего - сварщика, токаря, ЧПУшника, слесаря зарплата больше 100 и заводы за них держатся. Лодыри и алкаши ротируются. Молодежь хочет быть блогерами, т.к. престижа в профессии рабочего нет. Ну а некоторые жабы устраиваются в контору. Звезд не хватают, прибыль не приносят, а вот кофеёк приносят исправно. Но лучше так, чем на завод?
20:25:24 19-10-2023
Пора платить зарплату, тогда будет с кадрами порядок,но тогда не будет хватать охранников и мерчендайзеров,но это можно пережить.