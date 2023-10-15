Эксперты рассказали, когда Алтайский край насытится айтишниками
В Барнауле зарплаты IT-специалистов приближаются к московским, но кадровый дефицит сохраняется
15 октября 2023, 09:05, ИА Амител
Спрос на айтишников продолжает расти: число вакансий в сфере информационных технологий за год увеличилось на 10%. Такие данные предоставил сервис по поиску работы Superjob. Однако ситуация с нехваткой IT-cпециалистов по-прежнему остается напряженной и вряд ли решится в ближайшие годы. Даже если сейчас в Алтайском крае добавить к существующим айтишникам еще 20%, проблему это никак не решит, настолько она сложна. Об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказал руководитель алтайских IT-компаний MITRA и Freematiq Денис Газукин.
"Если заказ приходит, нам иногда приходится от него отказываться, потому что мы резко мобилизовать команду не можем, потому что недостаточно людей, а в целом – говорим сроки больше заказчикам. Так или иначе мы свою проблему решаем, но если было бы лучше на кадровом рынке, то бешеных зарплат бы не было и легче бы дела делались", – отметил эксперт.
В соответствии со спросом на айтишников растут и зарплаты: за год среднее зарплатное предложение увеличилось на 8%. Барнаул не стал исключением.
"Мы примерно на 80% от московских зарплат находимся сейчас в регионе. Раньше мы были в два с половиной раза ниже от Москвы по зарплатам. Фактически в два раза в относительных цифрах мы поднялись", – указал Газукин.
Чаще всего требуются специалисты в таких сегментах отрасли, как разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, информационная безопасность и аналитика. А вот директор алтайской IT-компании NooSoft Виталий Лажинцев отметил, что айтишники требуются вне зависимости от отрасли.
"Спрос на обычных айтишников, которые могут поддерживать, развивать сервисы. Нет такого, что только Java-разработчики востребованы или какие-то еще. Бывает, что нужны в моменте какие-то стеки технологий, но проходит время и на другие стеки спрос. Все очень динамично меняется, но в целом есть спрос на айтишников такого среднего хорошего уровня", – пояснил Лажинцев.
Еще один сервис по поиску работы – hh.ru – отмечает, что с приходом осени число активных соискателей по IT-специальности приблизилось к полумиллиону и на одну вакансию из отрасли приходится шесть резюме. Федеральные эксперты уверены, что российский IT-рынок насытится кадрами только через 3-5 лет. А вот в Алтайском крае, как считают эксперты, проблема останется актуальной и через пять лет.
09:23:12 15-10-2023
Денис- тот ещё авантюрист
10:29:30 15-10-2023
Местные барыги, не за что бы не подняли ЗП айтишникам, если бы не удаленка.
20:27:07 15-10-2023
Гость (10:29:30 15-10-2023) Местные барыги, не за что бы не подняли ЗП айтишникам, если ... а ты думал, на то они и барыги... как то в 20 году мне жаловался один директором айти компании, что только выучишь специалиста, он тут же на удалёнку в москву сваливает потому что там ЗП выше. А если учесть что у тебя заказать тот же сайт стоит тех же денег что и в москве, по факту получается деньги зажопил себе в карман, так это ничего страшного, это нормально, все должны пахать на тебя барыга, что бы тебе жилось хорошо а остальным не очень...
10:58:19 17-10-2023
Гость (20:27:07 15-10-2023) а ты думал, на то они и барыги... как то в 20 году мне жалов... у нас в провинции существует мнение у руководителей фирм, что зарплаты должны быть ниже московских, так как стоимость жизни у нас дешевле. Тогда как по факту стоимость жизни уже выше московской.
12:18:48 15-10-2023
Никогда Алтайский край не насытится айтишниками. Даже плохонькими. Причины : низкая зарплата, климат, бесперспективный забытый богом и властью городишко.. Еще немного пройдет времени и даже мигранты из ближнего зарубежья будут обходить наш край десятой дорогой.
20:01:10 15-10-2023
Гость (12:18:48 15-10-2023) Никогда Алтайский край не насытится айтишниками. Даже плохон... у нас 2 ВУЗа готовят айтишников. И с каждым годом выпуск растёт в геометр.прогрессии. Просто местные работодатели слишком загнули планку требований им сразу подавай молодых выпускников уровня мидла и потому никого не берут и не выращивают своих кадров.
23:08:18 15-10-2023
Гость (20:01:10 15-10-2023) у нас 2 ВУЗа готовят айтишников. И с каждым годом выпуск рас... 17 000 зарплата ассистента...готовить некому..
08:28:25 16-10-2023
Гость (20:01:10 15-10-2023) у нас 2 ВУЗа готовят айтишников. И с каждым годом выпуск рас... Кто вам такое сказал??? из 5-6 групп в политехе выпускается одна, такая статистика
11:00:03 17-10-2023
Гость (08:28:25 16-10-2023) Кто вам такое сказал??? из 5-6 групп в политехе выпускается ... это было 5 лет назад. Теперь только бюджетных мест увеличили до 200 чел.
10:08:43 16-10-2023
Гость (20:01:10 15-10-2023) у нас 2 ВУЗа готовят айтишников. И с каждым годом выпуск рас... Только толку от этих вузов, они учат кое как и тому что устарело примерно как лет 20 назад. Это вот прямо личный опыт, у нас как я считаю небольшая, но современная (в плане сервисов) компания, мы не можем найти системного администратора, совсем! Приходят либо мастера компьютерной обработки информации которые даже не знаю что такое рыжик и что с ним делать, я уж не говорю по vSan, mdadm, .... Либо приходят ребята кто кое как выучил 1с-ку и конечно толком из себя сильно ничего не представляет, но из за модного нынче слова хочет от 70-80 Про разрабов способных писать на mac я вообще молчу, там приходит кто то после курсов скилбокс и хочет 110-120+ на входе при том что всё что может это одно-двустраничное "Hello World" написать
12:45:10 15-10-2023
Нет а влтайском крае ничего интересного для айтиспециалиста. Проекты дешманские и не интересные. И никому там нафиг не нужны технологии. Там одни простейшие
13:20:58 15-10-2023
на одну вакансию из отрасли приходится шесть резюме --- это разве не насыщение?
19:34:12 15-10-2023
Гость (13:20:58 15-10-2023) на одну вакансию из отрасли приходится шесть резюме --- это ... не, это не насыщение, потому как эти 6 разуме от бестолковых, которые ничего не умеют.
20:28:46 15-10-2023
Гость (13:20:58 15-10-2023) на одну вакансию из отрасли приходится шесть резюме --- это ... лол, а ты знаешь сколько из этих 6 до собеседования доходят?)) нисколько блин, они сами себе проблему на ровном месте создают и потом ноют что всё, ппц нет специалистов
10:03:10 16-10-2023
Гость (13:20:58 15-10-2023) на одну вакансию из отрасли приходится шесть резюме --- это ... Да, приходит, вот только толку от этих резюме? Я по себе знаю, я себе помощника сис.админа искал среди молодых выпускников, все кто после вуза либо готовы работать за 25-30 но при этом вообще ничего не знаю и не понятно как этот вуз закончили или знаю неплохо, но хотят минимум от 80
10:55:30 17-10-2023
Гость (10:03:10 16-10-2023) Да, приходит, вот только толку от этих резюме? Я по себе зна... ну раз просят 80 тыщ, то почему бы и не платить? Ведь с каждого утюга вещают, что зарплаты у вас очень высокие.
18:47:03 15-10-2023
спасибо специалистам за прогноз!!! заждались....истосковались...
19:56:04 15-10-2023
Статья ошибочно передаёт ситуацию. Знаю её изнутри. Зарплаты на старте молодым спецам предлагают смешные от 25 тыщ.руб. И при этом ещё и не берут на них, устраивают изматывающие собеседования в несколько этапов, смотрят как на врага народа, как будто пришёл отбирать их хлеб и вначале ещё должен пахать бесплатно на испытательном сроке, после которого могут сказать - ты нам не подходишь. В итоге дефицит кадров только на словах, а по факту ни кого к себе не берут, ужались в своих кол-вах все перегружены с красными глазами, но не уступят свой хлеб молодым. Жадность руководителей и нач.отделов, не желание увеличивать бюджет зарплат и принимать на них молодых спецов --- причина в дефиците кадров.
20:54:50 15-10-2023
Гость Айти (19:56:04 15-10-2023) Статья ошибочно передаёт ситуацию. Знаю её изнутри. Зарплаты... ага а потом эти недоначальники будут удивляться, почему снова при первой возможности все толковые спецы свалили за бугор на бургов работать...
20:32:36 15-10-2023
Парадокс весь в том что 6 на 1 вакансию из за онлайн курсов, в которых учат не качественно и специалисты в лучшем случае крайне поверхностно умеют программировать. Но работодатели сами виноваты по одной простой причине. Они не хотят нормально обучать новые кадры, им подавай всё готовое, сразу что бы человек не меньше мидла приходил и работал, лучше бы как сеньёр. На собеседование мало того что хрен попадёшь, так его ещё и хрен пройдёшь. Вот представьте что ещё один отток будет из страны такой же как при прошлогодней мобилизации, и тогда даже проекты выполнять будет некому, не то что новых учить. Но барыги они же на то и барыги, они не думают о завтра, им лишь бы сейчас копейку урвать и всё, а учить кого то нафиг ненадо... А потом когда в жопу петух клюнет они будут горькими слезами реветь что работать некому, а некому потому что сами в этом виноваты.
22:30:51 15-10-2023
абсурдная новость для региона, который депрессивен, где нет ни промышленности,ни хорошего образования, по сути даже в Барнауле нет перспектив для молодежи с обычными профессиями,здесь нет будущего даже для авторов этих бессмысленных новостей
22:33:18 15-10-2023
Даешь Барнаул - Кремниевая Долина! Прям инкубатор программистов. А почему не инженеров?
06:45:33 16-10-2023
Когда страна наполнится айтишниками, до людей дойдёт, что в поле и за станком работать некому
18:38:43 17-10-2023
О каком дефиците и "высоких зп" речь? Высшее образование, разработчик, опыт несколько лет. Расскажу лишь частный случай - в DBA предложили за 35 тыр работу. Мол, больше платить "не выгодно", хотя оба этапа собеседования были пройдены. Это просто смешно...
20:12:40 18-10-2023
Ну очень сильно слышно треск совы на глобусе, что по зп, что по дифицыту кадров. В Барнауле +- ничего не поменялось от слова совсем. Просто кому-то от мэйн стрим тем сложно не вобрать возможность накалякать статью, основанную ни на чем)))