В Барнауле зарплаты IT-специалистов приближаются к московским, но кадровый дефицит сохраняется

15 октября 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спрос на айтишников продолжает расти: число вакансий в сфере информационных технологий за год увеличилось на 10%. Такие данные предоставил сервис по поиску работы Superjob. Однако ситуация с нехваткой IT-cпециалистов по-прежнему остается напряженной и вряд ли решится в ближайшие годы. Даже если сейчас в Алтайском крае добавить к существующим айтишникам еще 20%, проблему это никак не решит, настолько она сложна. Об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказал руководитель алтайских IT-компаний MITRA и Freematiq Денис Газукин.

"Если заказ приходит, нам иногда приходится от него отказываться, потому что мы резко мобилизовать команду не можем, потому что недостаточно людей, а в целом – говорим сроки больше заказчикам. Так или иначе мы свою проблему решаем, но если было бы лучше на кадровом рынке, то бешеных зарплат бы не было и легче бы дела делались", – отметил эксперт.

В соответствии со спросом на айтишников растут и зарплаты: за год среднее зарплатное предложение увеличилось на 8%. Барнаул не стал исключением.

"Мы примерно на 80% от московских зарплат находимся сейчас в регионе. Раньше мы были в два с половиной раза ниже от Москвы по зарплатам. Фактически в два раза в относительных цифрах мы поднялись", – указал Газукин.

Чаще всего требуются специалисты в таких сегментах отрасли, как разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, информационная безопасность и аналитика. А вот директор алтайской IT-компании NooSoft Виталий Лажинцев отметил, что айтишники требуются вне зависимости от отрасли.

"Спрос на обычных айтишников, которые могут поддерживать, развивать сервисы. Нет такого, что только Java-разработчики востребованы или какие-то еще. Бывает, что нужны в моменте какие-то стеки технологий, но проходит время и на другие стеки спрос. Все очень динамично меняется, но в целом есть спрос на айтишников такого среднего хорошего уровня", – пояснил Лажинцев.

Еще один сервис по поиску работы – hh.ru – отмечает, что с приходом осени число активных соискателей по IT-специальности приблизилось к полумиллиону и на одну вакансию из отрасли приходится шесть резюме. Федеральные эксперты уверены, что российский IT-рынок насытится кадрами только через 3-5 лет. А вот в Алтайском крае, как считают эксперты, проблема останется актуальной и через пять лет.