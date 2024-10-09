Дефицит марокканских мандаринов ожидают в России на Новый год

За год цена на этот фрукт выросла на 7-10%

09 октября 2024, 16:01, ИА Амител

Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/864955

В этом году из-за сложной политической ситуации и санкций поставки мандаринов из Марокко практически прекратились, сообщила Ирина Козий, эксперт по экзотическим фруктам, представляющая Ягодный союз. Ее слова передает "Парламентская газета".

"Это были любимые россиянами клементины", – отметила она, добавив, что на период с ноября по январь приходится около половины всего годового потребления мандаринов.

Эксперт обратила внимание, что обычно цены на мандарины снижаются в сезон, но в 2024 году ситуация будет иной.

"Фрукты дорожают, и покупатели начинают отказываться от них. То же происходило в прошлом сезоне с бананами и яблоками, когда из-за повышения цен их потребление в стране сократилось", – заключила Козий.

Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич добавил, что за 2024 год цена на мандарины выросла примерно на 7-10% из-за колебаний курса рубля. Некоторые поставщики могут добавить в итоговую стоимость фруктов логистические расходы. Однако он подчеркнул, что итоговая стоимость мандаринов на полке формируется не только под влиянием закупочной цены и логистики, но и в большей степени из-за ценовой политики ретейла.