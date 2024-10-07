В России резко подорожала красная икра

К Новому году цены могут вырасти еще на 10%

07 октября 2024, 10:32, ИА Амител

Красная икра / Фото: unsplash.com

В России дорожает красная икра – цены на нее к октябрю этого года, по сравнению с прошлым, выросли до 25%. Кроме того, еще на 10% они могут увеличиться к Новому году. Как сообщает газета "Известия", об этом заявил глава Рыбного союза Александр Панин, его слова подтвердили в Рыбной ассоциации.

Причиной роста цены стало увеличение спроса на фоне нерыбного года. Снижение объема добычи произошло из-за природной особенности лососевых и двухгодичного цикла вылова. В нечетные годы он высокий, в четные – низкий. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова.

Панин добавил, что сейчас в продаже еще достаточно много вполне приличного деликатеса с прошлого года, который сдерживает рост стоимости. Его можно купить по цене 5-6 тысяч рублей за 1 кг. Икра новой путины, например горбуши, стоит уже значительно дороже – от 7 до 7,5 тысячи рублей за 1 кг. Речь идет об икре хорошего качества – сухой, разбористой. Менее качественный, но безопасный продукт можно купить дешевле.