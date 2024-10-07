В России резко подорожала красная икра
К Новому году цены могут вырасти еще на 10%
07 октября 2024, 10:32, ИА Амител
В России дорожает красная икра – цены на нее к октябрю этого года, по сравнению с прошлым, выросли до 25%. Кроме того, еще на 10% они могут увеличиться к Новому году. Как сообщает газета "Известия", об этом заявил глава Рыбного союза Александр Панин, его слова подтвердили в Рыбной ассоциации.
Причиной роста цены стало увеличение спроса на фоне нерыбного года. Снижение объема добычи произошло из-за природной особенности лососевых и двухгодичного цикла вылова. В нечетные годы он высокий, в четные – низкий. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова.
Панин добавил, что сейчас в продаже еще достаточно много вполне приличного деликатеса с прошлого года, который сдерживает рост стоимости. Его можно купить по цене 5-6 тысяч рублей за 1 кг. Икра новой путины, например горбуши, стоит уже значительно дороже – от 7 до 7,5 тысячи рублей за 1 кг. Речь идет об икре хорошего качества – сухой, разбористой. Менее качественный, но безопасный продукт можно купить дешевле.
10:41:16 07-10-2024
Картоха нас спасет!
11:09:39 07-10-2024
Икры в моем рационе настолько мало, что повышение ее стоимости никак не влияет на меня. Икра эта какой то фетишь сформировавшихся в советские времена людей - символ достатка. Такой же как меховая шуба и ковер на полу.
11:34:25 07-10-2024
Гость (11:09:39 07-10-2024) Икры в моем рационе настолько мало, что повышение ее стоимос... Как чешский хрусталь
12:05:44 07-10-2024
Гость (11:09:39 07-10-2024) Икры в моем рационе настолько мало, что повышение ее стоимос... ковёр на стене.
11:23:04 07-10-2024
Икра минтая, Тунцов. В мария ра акция, баночка зп 112 руб. Не благодарите.
11:26:36 07-10-2024
Спасибо гадской Марии-Ра. Годами закупали горбушу за копейки. Вынимали икру и продавали в 30 раз дороже себестоимости. Т.Е. закупали по 100 рублей рыбу за кг. Продавали по 3 000 рублей за кг. Оставшуюся выпотрошенную рыбу клали на прилавок по 190 рублей. Само собой ее никто не покупал так как рыба разваливалась и быстро гнила. Это можно увидеть и сейчас. Гнилая прошлогодняя горбуша до сих пор на прилавках марийки. Слава богу туда народ практически перестал ходить. Скорей бы загнулось это убожество. Из-за них теперь в Сибирь рыбу не везут. Т.К. Это убыточно для рыбаков.
11:58:34 07-10-2024
Гость (11:26:36 07-10-2024) Спасибо гадской Марии-Ра. Годами закупали горбушу за копейки... Да, в Светофоре рыба лучше, чем в Мария-ра
11:45:24 07-10-2024
В России резко подорожало, В России резко подорожала, В России резко подорожали, какая дорогая сердцу страна.
12:23:58 07-10-2024
Во всё буржуйский беспредел, воровство и коррупция
12:27:55 07-10-2024
А я вчера купил горбушу, продавец клялся этого года, замотанная в плёнку как мумия, видать, чтоб вонь слышно не было, третья за месяц и опять вонючее дерьмо за 500р, торговля превратилась в свинарник
14:39:46 07-10-2024
Виталий (12:27:55 07-10-2024) А я вчера купил горбушу, продавец клялся этого года, замотан... покупайте чаще - вдруг повезет
14:35:09 07-10-2024
Разве только икра резко подорожала? Скажите, что резко подешевело, кроме жизни.
16:49:27 07-10-2024
Пора цены на хлеб поднимать, все равно на него уже мазать нечего