Дефицит осадков прогнозируют в Алтайском крае летом 2023 года

Власти региона предупредили о возможных проблемах для сельского хозяйства

23 марта 2023, 16:00, ИА Амител

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Гидрометцентр России дал предварительный прогноз на лето 2023 года, согласно которому в Алтайском крае будет засушливый июль.

"В июле дефицит осадков предполагается в отдельных районах Алтайского края и Республики Алтай", – говорится в вероятностном прогнозе.

В прогнозе указали, что информация ориентирована на использование для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера в интересах сельского хозяйства и охраны лесов от пожаров.