Дефицит осадков прогнозируют в Алтайском крае летом 2023 года
Власти региона предупредили о возможных проблемах для сельского хозяйства
23 марта 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: pexels.com
Гидрометцентр России дал предварительный прогноз на лето 2023 года, согласно которому в Алтайском крае будет засушливый июль.
"В июле дефицит осадков предполагается в отдельных районах Алтайского края и Республики Алтай", – говорится в вероятностном прогнозе.
В прогнозе указали, что информация ориентирована на использование для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера в интересах сельского хозяйства и охраны лесов от пожаров.
Комментарии 1