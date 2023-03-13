Теплота требует денег. Мифы и реальности глобального потепления

Эксперты рассказали о причинах повышения температуры на планете и его последствия

13 марта 2023, 06:15, ИА Амител

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Аномально повышенная температура воздуха во второй половине февраля в наших сибирских краях (впрочем, не только в них), быстрое таяние снега заставили жителей вспомнить о глобальном потеплении, о котором уже долгое время предупреждают учёные. Правда, в начале марта погода словно опомнилась, посыпав землю снежком и одарив морозцем, однако это не отменило мягкости нынешней зимы. Стали забываться трескучие морозы, из-за которых прежде, бывало, отменяли занятия в школах.

В то же время у теории глобального потепления есть немало яростных противников, к тому же её приверженцы не менее ожесточённо спорят о причинах повышения температуры на планете. В погодных вопросах, причинах смягчения зим, в том, какие угрозы они несут, а также экономических последствиях разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.





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"Царь природы" отвечает за всё?



История метеорологических наблюдений недостаточно продолжительна, поэтому единой позиции в научном мире о причинах изменения климата пока нет, говорит кандидат экономических наук, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

"По мнению некоторых учёных, мы переживаем природные циклы, которые не зависят от деятельности человека. Другие полагают, что климат вообще не является постоянной величиной, а процесс его изменения идёт поступательно, причины изменений и антропогенные, и естественные. Ещё одна группа специалистов полагает, что человек, как “царь природы”, отвечает за всё происходящее, в том числе и за изменение климата, и за сезонные колебания погоды", – пояснил он amic.ru.

Существует также версия о происходящем постепенном смещении полюсов, что, конечно, также влечёт изменения климата на всей Земле, добавляет кандидат физико-математических наук, доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледашева.

"Даже сто лет наблюдений для региона – не слишком большой период, чтобы делать глобальные выводы. Так, считается, что в районах Москвы и Петербурга климатическая зима начинается в середине ноября, а первый снег может выпадать в октябре – но вспомним Пушкина: "Снег выпал только в январе" – а это начало XIX века. Впрочем, конечно, исключить влияние глобального потепления тоже нельзя", – отметила она.

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В чьи карманы идет "углеродный налог"



Ещё в октябре 2022 года в журнале по проблемам геологии Geosciences была опубликована статья группы российских учёных, которая ставит под сомнение преобладающую сегодня теорию о том, что глобальное потепление происходит из-за выбросов CO2. На этой антропогенной теории, собственно, построено развитие "зелёной экономики" во многих странах мира. Она стала политическим фактором и легла в основу заключения Киотского протокола и Парижского соглашения по климату.

Однако российские специалисты убеждены, что продвижение доминирующей сегодня концепции вызвано не суммой научных аргументов или заботой о будущем планеты, а стремлением ведущих западных держав установить выгодный им миропорядок. Ведь для сбора установленного "углеродного налога" уже созданы соответствующие структуры, которые, как нетрудно догадаться, расположены как раз в этих западных странах и тесно связаны с их политической элитой.

В материале наших учёных в Geosciences говорится, что в реальности климатические изменения происходят из-за движения земной коры, продолжающихся землетрясений, а отнюдь не по причине парниковых выбросов.

Как отмечает Владимир Пинаев, теории, выдвигаемые различными группами учёных, часто противоречат друг другу, или же, напротив, взаимно дополняют, а их сторонники готовы отстаивать своё видение ситуации до конца.

"XX и XXI века – периоды индустриализации и крупных военных конфликтов, увеличилось потребление и, как следствие, производство упаковки – можно утверждать, что выбросы от разного рода активностей влияют на состояние атмосферы. Также следует отметить, что при движении тектонических плит происходят землетрясения, сопровождаемые разрушениями, при этом могут происходить пожары, а при разрушении зданий также выделяются загрязняющие вещества, в том числе взвешенные частицы", – отметил он в беседе с amic.ru.

По словам собеседника, не стоит также забывать о выбросах от вулканов и при горении лесов, также возможны и повышения температуры земной коры. Всё это влияет на состояние окружающей среды и, как следствие, на изменение климата.





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Куда двинется "ледник Судного дня"?



Стоит заметить, что упомянутая группа российских учёных далеко не одинока в своём критическом отношении к антропологической концепции глобального потепления. Например, в сентябре 2022 года появился манифест международного независимого фонда Global Climate Intelligence Group под названием "Чрезвычайной климатической ситуации не существует", его подписали 1147 учёных и экспертов со всего мира. Позднее число подписантов превысило 1200 человек. Инициировал появление этого документа норвежско-американский физик, лауреат Нобелевской премии Ивар Гиавер. В документе содержится призыв "деполитизировать науку о климате", а также беспристрастно выявить в ней белые пятна, избегая преувеличений в своих климатических прогнозах. Подписавшие манифест обращались к политикам с просьбой "более реалистично относиться к соотношению затрат и выгод своей климатической политики".

Специалисты фонда указывают, что, согласно геологическим исследованиям, климат на нашей планете менялся всегда, это характеризовалось естественным взаимодействием между холодными и тёплыми фазами. Так, примерно в 1850 году закончился так называемый "малый ледниковый период", затем последовало вполне логичное потепление, продолжающееся по настоящее время.

Российский климатолог Алексей Кокорин рассказал недавно в интервью РИА Новости, что однажды от ледника Туэйтса, того самого "ледника Судного дня", в один далеко не прекрасный для человечества момент отколется огромный айсберг, что приведёт к непредсказуемым последствиям. До этого в научном журнале Nature была опубликована статья группы учёных, сообщивших, что этот ледник довольно быстро тает по причине увеличения температуры воды. Когда этот ледник, а также находящиеся рядом ледяные поля растают, уровень Мирового океана поднимется на три метра.

Кстати, Кокорин является сторонником "углеродной нейтральности", достичь которой Россия планирует к 2060 году. Впрочем, этого специалиста нередко подозревают в предвзятости, поскольку он является директором программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF России)*.

Как бы то ни было, а широкую общественность беспокоят возможные природные катаклизмы и потрясения, вызванные изменениями климата. Владимир Пинаев констатирует, что глобальное потепление – процесс длительный и развивающийся постепенно, он фиксируется примерно с 1970-х годов при общей истории мониторинга с конца XIX века. При этом выражается в аномально высоких температурах в конкретных регионах в конкретные месяцы или даже дни, а также в повышении среднегодовой температуры.

"То есть происходит неравномерное повышение температуры на нашей планете. Есть районы, где за последние десять лет среднегодовая температура повысилась, например, на 0,1 градуса, где-то даже на 0,7, а есть и такие, где она понизилась", – отмечает эксперт.

Татьяна Ледашева отмечает, что повышенные температуры могут вызывать таяние ледников – как на полярных шапках, так и в горах, что, в свою очередь, провоцирует паводки и сели.

"Но при этом говорить, что конкретная чрезвычайная ситуация связана именно с глобальным потеплением, преждевременно, тем более если территории страдают от паводка традиционно. В целом, независимо от того, поднимается в среднем на территории температура или нет, необходим мониторинг явлений, представляющих потенциальную опасность, – состояния ледников, уровень воды и другое – и своевременная реакция", – делает вывод эксперт.

Пинаев добавляет, что трансформация климата – это не только потепление, это также изменение рельефа, вырубка лесов, которые формировали определённое препятствие для перемещения воздушных масс, появление горных выработок, которые образуют, с одной стороны, значительные пустоты, с другой – опять же, изменение рельефа поверхности из-за отвалов. Изменяется водный режим территорий – всё это влечёт локальные и глобальные изменения климата, может провоцировать ЧС (засуху, землетрясения, ураганные ветра), в том числе там, где их ранее не наблюдалось.

"Таким образом, сводить все проблемы к глобальному потеплению и акцентировать внимание исключительно на антропогенном влиянии в виде выбросов метана и углекислого газа – тенденция, которая в последние годы особенно видна в странах Запада, неверная и даже опасная позиция", – говорит собеседник.

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Цена борьбы с потеплением



Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отмечает, что глобальное потепление – неоспоримый факт, оказывающий влияние на мировую экономику.

"Цели, которые ставились мировым сообществом при подписании Парижского соглашения по климату, остаются невыполненными. Большинство экспертов уже признают: мы не сможем добиться того, чтобы потепление к 2050 году не превысило 1,5 °C. Поэтому ближайшая задача – не позволить климату потеплеть более чем на 2,7 °C. Отказываться от климатической повестки – себе дороже, потому что необходимо быть ответственными за будущие поколения, которым предстоит жить в другом тепловом режиме", – сказал он amic.ru.

Кстати, наша страна, как указал Масленников, теплеет быстрее остального мира: "Для нас это угрозы, связанные с зоной вечной мерзлоты, арктическим регионом, которые спустя не такой уж большой промежуток времени выйдут на передний план".

И хотя эта проблема сейчас не слишком широко поднимается в отечественных масс-медиа, это не означает утраты её актуальности. По словам собеседника, сотрудники аппарата правительства, учёные, экономисты в нашей стране активно занимаются этим направлением – ведутся необходимые расчёты, составляются планы предполагаемых мер. И решение проблем подталкивает сокращение западными странами потребления российских энергоносителей.

Масленников также подчеркнул, что необходимо более внимательно относиться к энергетической политике.

"Следует отрегулировать, скажем, долю угля в энергобалансе. Обращать больше внимания на альтернативные источники энергии – они, конечно, не панацея, но должны быть. Так что надо больше внимания уделять энергоэффективности экономики. Ведь её повышение меняет модель экономики, стимулирует технологическое развитие. Следует внимательно наблюдать за тем, что делают за рубежом, и пытаться максимально использовать полезный для нас опыт", – отметил эксперт.

Впрочем, нынешнему потеплению климата ещё очень далеко до предыдущего, случившегося тысячелетие назад, убеждён депутат Госдумы, известный эрудит Анатолий Вассерман.

"Конечно, в ту пору ещё не было аппаратуры для фиксации температуры, но, судя по имеющимся сведениям, она была примерно на пять-десять градусов выше нынешней. Вероятнее всего, наблюдаемое в настоящее время потепление будет нарастать лет десять, а то и 20, после чего сменится похолоданием – так было в истории нашей планеты, наверное, тысячи раз", – сказал он в разговоре с amic.ru.

По словам Вассермана, нынешнее потепление не вызвано человеческой деятельностью, которая вообще не способна ни ускорить, ни затормозить повышение температуры. Что касается "парниковой теории" глобального потепления, то впервые она была опровергнута ещё в 1909 году, а к середине 1960-х годов было доказано, что повышение концентрации парниковых газов в атмосфере снижает температуру поверхности Земли, напоминает эксперт.

"Единственное, чем можно объяснить продвижение этой теории сегодня, это попыткой перестроить мировое хозяйство, что требует от 70 до 100 триллионов долларов. Понятно, что за такие деньги сторонники этой теории готовы любому горло зубами перегрызть", – резюмировал Вассерман.

*Всемирный фонд дикой природы (WWF России) признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.