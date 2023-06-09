Дефицит сезонного овоща: куда делись огурцы с прилавков в Барнауле

Барнаульцы заметили дефицит огурцов в магазинах. Разбираемся, что может быть причиной

09 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Самый популярный овощ – огурец – стал реже встречаться в магазинах Барнаула. Причем огурцы сложно найти и в некоторых сетевых, и в небольших торговых точках. Сократилось и количество позиций свежих огурцов в онлайн-сервисах доставки продуктов питания. На поисковый запрос чаще и в большем ассортименте выходят соленые огурцы. Редакция радиостанции Business FM Барнаул выяснила, что случилось с зеленым овощем и стоит ли предаваться панике.

Что случилось и куда летом пропали огурцы?

На вопрос, куда пропали огурцы, поставщики и продавцы заверили корреспондента, что отгрузки происходят в прежнем объеме. Но один из крупнейших поставщиков овощей на полки магазинов пояснил, что все же есть некоторая сезонность, гладкие огурцы исчезают, а на их место в летний период приходят пупырчатые с огородов и завезенные из теплых стран. В этом году, видимо, произошло так, что огурцов одного вида стало меньше, а другие еще не успели появиться на рынке.

"Каждый год к лету у нас планово идет снижение производства. Теперь мы будем сажать только осенью. Сейчас завозной огурец идет. Отпускная цена чуть-чуть поднялась. А почему поднялась? Потому что дефицит. Образовался спрос, цена поднялась. Может, Казахстан не завезли или Узбекистан. И на дачах еще не начался огурец", – говорит директор подразделения "Алтайское" тепличного комбината "Толмачевский" Дмитрий Ульянов.

Что еще повлияло на исчезновение огурцов?

Одной из вероятных причин исчезновения огурцов из магазинов, может быть резко наступившая жара: жители кинулись делать окрошку или просто есть огурцы, чтобы охладиться.

А разве огурец охлаждает?

Диетологи утверждают, что огурец – отличный продукт для утоления жажды и охлаждения организма.

Огурец на 90% состоит из воды, кальция и витамина С. Однако охладительную функцию он выполняет, если есть его без соли. Иначе жидкость будет задерживаться в организме, как итог – сильная отечность.

Питать и охлаждать нас в жару помогают также зелень, мята, спаржа и кабачки. Эти продукты пока есть в продаже. Но неизвестно, надолго ли. Ведь по прогнозу погоды температура воздуха выше 30 градусов будет держаться до конца недели.