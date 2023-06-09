Дефицит сезонного овоща: куда делись огурцы с прилавков в Барнауле
Барнаульцы заметили дефицит огурцов в магазинах. Разбираемся, что может быть причиной
09 июня 2023, 07:01, ИА Амител
Самый популярный овощ – огурец – стал реже встречаться в магазинах Барнаула. Причем огурцы сложно найти и в некоторых сетевых, и в небольших торговых точках. Сократилось и количество позиций свежих огурцов в онлайн-сервисах доставки продуктов питания. На поисковый запрос чаще и в большем ассортименте выходят соленые огурцы. Редакция радиостанции Business FM Барнаул выяснила, что случилось с зеленым овощем и стоит ли предаваться панике.
Что случилось и куда летом пропали огурцы?
На вопрос, куда пропали огурцы, поставщики и продавцы заверили корреспондента, что отгрузки происходят в прежнем объеме. Но один из крупнейших поставщиков овощей на полки магазинов пояснил, что все же есть некоторая сезонность, гладкие огурцы исчезают, а на их место в летний период приходят пупырчатые с огородов и завезенные из теплых стран. В этом году, видимо, произошло так, что огурцов одного вида стало меньше, а другие еще не успели появиться на рынке.
"Каждый год к лету у нас планово идет снижение производства. Теперь мы будем сажать только осенью. Сейчас завозной огурец идет. Отпускная цена чуть-чуть поднялась. А почему поднялась? Потому что дефицит. Образовался спрос, цена поднялась. Может, Казахстан не завезли или Узбекистан. И на дачах еще не начался огурец", – говорит директор подразделения "Алтайское" тепличного комбината "Толмачевский" Дмитрий Ульянов.
Что еще повлияло на исчезновение огурцов?
Одной из вероятных причин исчезновения огурцов из магазинов, может быть резко наступившая жара: жители кинулись делать окрошку или просто есть огурцы, чтобы охладиться.
А разве огурец охлаждает?
Диетологи утверждают, что огурец – отличный продукт для утоления жажды и охлаждения организма.
Огурец на 90% состоит из воды, кальция и витамина С. Однако охладительную функцию он выполняет, если есть его без соли. Иначе жидкость будет задерживаться в организме, как итог – сильная отечность.
Питать и охлаждать нас в жару помогают также зелень, мята, спаржа и кабачки. Эти продукты пока есть в продаже. Но неизвестно, надолго ли. Ведь по прогнозу погоды температура воздуха выше 30 градусов будет держаться до конца недели.
08:50:00 09-06-2023
хотела в жару сделать окрошку. два дня искала огурцы, зеленый лук и укроп в близлежащих магазинах, но нет. пришлось в +40° далековато тащиться во фруктовый ларек, а там все такое свежее и хрустящее, как с грядки только что. кстати, в магазинах если и видела зелень, то это была гнилая биомасса. кто хочет работать, тот работает и выращивать и сохранять умеет.
08:59:33 09-06-2023
Второй раз в этом месяце покупаю огурцы в Светофоре. Были среднеплодные, теперь продают короткоплодные, цена в районе 70 рублей. Привезены из Узбекистана. На вкус лучше тепличных, которые были в наших супермаркетах.
09:12:45 09-06-2023
Элен не там искала! (08:59:33 09-06-2023) Второй раз в этом месяце покупаю огурцы в Светофоре. Были ср... спасибо за наводку)
09:26:50 09-06-2023
до светофора как до китая пешком, не у вех под боком, а ехать через город не айс((((скорей бы свои в тепличке назрели
09:52:38 09-06-2023
Пропали гладкие, пупырчатых с толстой темно-зеленой шкуркой везде навалом.