Когда в Алтайском крае начнёт спадать изнуряющая жара
Жара утихнет в Сибири, но нужно немного подождать
08 июня 2023, 11:15, ИА Амител
Аномальная жара продолжает изнурять жителей Западной Сибири. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, новые температурные рекорды (+35...+36 градусов) накануне, 7 июня, были зафиксированы в Томске, Новосибирске, Кемерове и Хакасии.
Рассказываем, когда спадёт жара на юге и юго-востоке Западной Сибири, в том числе в Алтайском крае.
Когда жара в Западной Сибири пойдёт на спад?
По словам Романа Вильфанда, ситуация с жарой в Томске, Новосибирске, Кемерове изменится уже в пятницу, 9 июня.
"Холода не будет, но после такой жары это (спад температуры) будет впечатляюще", – подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра. Об этом пишет ТАСС.
Понятно, а скоро ли похолодает в Алтайском крае?
Да, скоро. В Алтайском крае немного "похолодает" в ближайшие дни.
Напомним, накануне, 7 июня, в краевой столице прошёл ливень, благодаря которому температура воздуха уже немного снизилась, и жара, по ощущениям, чуть меньше "душит" город.
Рассказываем, какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 8-10 июня.
Днём 8 июня в Алтайском крае ожидается +35...+40 градусов. Местами по западу пройдут кратковременные дожди с грозами. В Барнауле же 8 июня синоптики прогнозируют +36...+38 градусов, преимущественно без осадков.
Ночью 9 июня в регионе термометры покажут +17...+22 (местами +11...+16) градусов, а днём – от +33 до+38 (местами по западу +27...+32) градусов. В краевой столице ночью 9 июня установится +18...+20 градусов, а днём – от +33 до +35 градусов (и, да, к вечеру прогнозируют кратковременный дождь).
И вот он, долгожданный спад жары. Ночью 10 июня столбики термометров в Алтайском крае опустятся до +12...+17 (местами до +20) градусов, днем поднимутся до +24...+29 градусов. При этом ожидаются ливень, грозы, а в некоторых районах даже град. В Барнауле ночью 10 июня будет +13...+15 градусов, а днём – от +24 до +26 градусов. При этом пройдёт кратковременный дождь с грозой.
В общем, получается внушительный температурный скачок – от +40 до +24°С – и пекло станет не таким сильным.
13:00:24 08-06-2023
как всегда в выходные погода портится
16:27:53 08-06-2023
Слава богу
16:44:29 08-06-2023
Пусть лучше жара стоит, чем дожди и холодно. Лето создано для купания, загорания. Ездим на море и никто не стонет там от жары.
17:43:37 08-06-2023
Вообще-то не все на море греются, некоторым и работать приходится.
10:06:23 09-06-2023
О себе думаешь а миллионы не могут концы с концами свести не то чтоб на море мы в огороде