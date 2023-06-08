Жара утихнет в Сибири, но нужно немного подождать

08 июня 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Аномальная жара продолжает изнурять жителей Западной Сибири. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, новые температурные рекорды (+35...+36 градусов) накануне, 7 июня, были зафиксированы в Томске, Новосибирске, Кемерове и Хакасии.

Рассказываем, когда спадёт жара на юге и юго-востоке Западной Сибири, в том числе в Алтайском крае.

Когда жара в Западной Сибири пойдёт на спад?

По словам Романа Вильфанда, ситуация с жарой в Томске, Новосибирске, Кемерове изменится уже в пятницу, 9 июня.

"Холода не будет, но после такой жары это (спад температуры) будет впечатляюще", – подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра. Об этом пишет ТАСС.

Понятно, а скоро ли похолодает в Алтайском крае?

Да, скоро. В Алтайском крае немного "похолодает" в ближайшие дни.

Напомним, накануне, 7 июня, в краевой столице прошёл ливень, благодаря которому температура воздуха уже немного снизилась, и жара, по ощущениям, чуть меньше "душит" город.

Рассказываем, какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 8-10 июня.

Днём 8 июня в Алтайском крае ожидается +35...+40 градусов. Местами по западу пройдут кратковременные дожди с грозами. В Барнауле же 8 июня синоптики прогнозируют +36...+38 градусов, преимущественно без осадков.

Ночью 9 июня в регионе термометры покажут +17...+22 (местами +11...+16) градусов, а днём – от +33 до+38 (местами по западу +27...+32) градусов. В краевой столице ночью 9 июня установится +18...+20 градусов, а днём – от +33 до +35 градусов (и, да, к вечеру прогнозируют кратковременный дождь).

И вот он, долгожданный спад жары. Ночью 10 июня столбики термометров в Алтайском крае опустятся до +12...+17 (местами до +20) градусов, днем поднимутся до +24...+29 градусов. При этом ожидаются ливень, грозы, а в некоторых районах даже град. В Барнауле ночью 10 июня будет +13...+15 градусов, а днём – от +24 до +26 градусов. При этом пройдёт кратковременный дождь с грозой.

В общем, получается внушительный температурный скачок – от +40 до +24°С – и пекло станет не таким сильным.