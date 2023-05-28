Дефицит тушек и филе бройлера зафиксировали в России
Причиной называют производственные проблемы в Белгородской области
28 мая 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России зафиксировали нехватку тушек и филе бройлера. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследования агентства AD Limited.
Одной из причин нехватки называют проблемы с производством в Белгородской области, которая являлась одним из лидеров по производству курицы в стране.
Сложности связаны с логистическими проблемами и поставками сырья. Также на нехватку продукции на внутреннем рынке может повлиять рост экспорта в Саудовскую Аравию.
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05:47:53 29-05-2023
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