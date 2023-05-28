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Дефицит тушек и филе бройлера зафиксировали в России

Причиной называют производственные проблемы в Белгородской области

28 мая 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В России зафиксировали нехватку тушек и филе бройлера. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследования агентства AD Limited.

Одной из причин нехватки называют проблемы с производством в Белгородской области, которая являлась одним из лидеров по производству курицы в стране. 

Сложности связаны с логистическими проблемами и поставками сырья. Также на нехватку продукции на внутреннем рынке может повлиять рост экспорта в Саудовскую Аравию. 

Комментарии 5

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Гость

13:48:31 28-05-2023

Доимпортозамещались ...

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Гость

20:33:57 28-05-2023

Гость (13:48:31 28-05-2023) Доимпортозамещались ...... Глупышка... Час назад в "Ярче" взял пару упаковок филешек куриных... Производства нашего края...

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Гость

21:30:26 28-05-2023

Гость (20:33:57 28-05-2023) Глупышка... Час назад в "Ярче" взял пару упаковок филешек к... Панике поддался? Две хапнул

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Гость

06:41:32 29-05-2023

Гость (21:30:26 28-05-2023) Панике поддался? Две хапнул... Никакой паники. Одна на углях зажарится, вторая в коптильню пойдет.

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Гость

05:47:53 29-05-2023

Гость (13:48:31 28-05-2023) Доимпортозамещались ...... Причем тут импортозамещение? Экспорт вон увеличиваем в Саудовскую Аравию. Знаешь, что такое экспорт? Или это слишком сложно для тебя?

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