Дефицит тушек и филе бройлера зафиксировали в России

Причиной называют производственные проблемы в Белгородской области

28 мая 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России зафиксировали нехватку тушек и филе бройлера. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследования агентства AD Limited.

Одной из причин нехватки называют проблемы с производством в Белгородской области, которая являлась одним из лидеров по производству курицы в стране.

Сложности связаны с логистическими проблемами и поставками сырья. Также на нехватку продукции на внутреннем рынке может повлиять рост экспорта в Саудовскую Аравию.