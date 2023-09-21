Дефицит водителей автобусов сложился в Бийске

Сотрудники выгорают, а у пассажиров к ним возникает много претензий

21 сентября 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Нехватка водителей автобусов сложилась в Бийске, из-за чего за руль нередко садятся сами владельцы автопарков. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Отмечается, что одна из основных причин, по которым люди уходят из профессии, – выгорание. При этом к работе водителей очень много претензий со стороны пассажиров.

Особенно сильно люди жалуются на сотрудников на заречных маршрутах.

Из-за нехватки водителей на линию выходит меньше автобусов, из-за чего недовольство пассажиров растет. При этом сотрудники отказываются выходить на работу из-за негатива со стороны пассажиров. Возникает замкнутый круг, выйти из которого перевозчики могут только самостоятельно садясь за руль.