Стало известно, когда на линию в Барнауле выйдут импортные трамваи
Сейчас в город прибыла только половина партии, вторую половину ожидают
21 сентября 2023, 08:35, ИА Амител
Фото: Минтранс АК
Пять из десяти белорусских трамваев прибыли в Барнаул. Половину заказанной партии еще ждут, и когда она придет, все новые вагоны выедут на линию, сообщает "Толк".
Налаживанием их перед пуском занимаются представители компании-изготовителя BKM Holding. При этом отмечается, что с новыми вагонами число подвижного состава не увеличится. Ими заменят старые трамваи, которым 40 лет.
В Горэлектротрансе добавили, что новые трамваи улучшат регулярность и повысят уровень комфорта для пассажиров.
Также отмечается, что белорусские трамваи положительно повлияют на облик города.
08:49:42 21-09-2023
А где те, что Собянин отдал? Столько шума вокруг них было
16:20:54 21-09-2023
Гость (08:49:42 21-09-2023) А где те, что Собянин отдал? Столько шума вокруг них было... Синие трамваи бегают - они и есть.
08:52:34 21-09-2023
Если не изменяет память, по условиям договора вся партия вагонов должна была оказаться в Барнауле не позднее конца марта 2023 года. Кто-то из причастных неслабо наварился на прокручивании сотен миллионов бюджетных средств...
10:41:44 21-09-2023
Чучмек (08:52:34 21-09-2023) Если не изменяет память, по условиям договора вся партия ваг... Завод в Белоруссии попал под санкции, поставщики отказались поставлять комплектующие. Из за этого и...
08:55:20 21-09-2023
Рельсы бы еще отрегулировали, а то по ним все новые трамваи рассыпятся.
09:15:25 21-09-2023
А у нас сейчас что, не импортные Татры ходят?
13:41:07 21-09-2023
Гость (09:15:25 21-09-2023) А у нас сейчас что, не импортные Татры ходят?... Там причем двойной импорт. Татровские трамваи чехи стырили дизайн у американских трамваев 50-ых годов. То есть внешний облик барнаульских трамваев 70 летней давности.
09:17:30 21-09-2023
По дизайну страшненький. Но радует, что низкопольный. Очень важное преимущество. Удобно зайти с детьми.
13:36:03 21-09-2023
Гость (09:17:30 21-09-2023) По дизайну страшненький. Но радует, что низкопольный. Очень ... Напрасно вы так говорите.они симпатичные,и по дизайну очень красивые.так что город обновится новыми классными трамвайчиками?.?
19:36:38 21-09-2023
Гость (13:36:03 21-09-2023) Напрасно вы так говорите.они симпатичные,и по дизайну очень ... Значит, нефотогеничные))) Плохую фотку выложили.
09:43:40 21-09-2023
когда на линию в Барнауле выйдут импортные трамваи? А вот как только вторая половина прибудет,так вместе скопом они и выйдут на линию.
09:54:53 21-09-2023
Импортные не выйдут. Сойдёт только. Те, что ещё от СССР остались.
10:07:05 21-09-2023
Когда на линию выйдут новые трамваи? Судя из статьи ответа на этот вопрос нет. Может вообще не выйдут?
19:23:02 21-09-2023
Гость (10:07:05 21-09-2023) Когда на линию выйдут новые трамваи? Судя из статьи ответа н... Скорее всего нет, но бюджет уже освоен!
11:00:13 21-09-2023
Вход/выход тоже только через передние "ворота"?
13:02:30 21-09-2023
Гость (11:00:13 21-09-2023) Вход/выход тоже только через передние "ворота"?... Не говори,достала эта беготня по калиткам
12:57:18 21-09-2023
А где обещанные автобусы, которые должны были прийти по весне и выйти на 10 маршрут. Ни автобусов ни маршрута.
13:41:33 21-09-2023
По какому маршруту будут ходить новые трамваи? Есть инфо?
16:09:28 21-09-2023
Разговоров о новых "белорусских" трамваев много, но почему не объясняют главного - почему такая задержка? Санкции? Так они же нам на пользу! И да, какие же это белорусские трамваи, если основные комплектующие импорт из Китая.
19:20:42 21-09-2023
А что которые сейчас ходят отечественные что ли ?
19:42:19 22-09-2023
По новым рельсам по новому мосту на Новом рынке будут ходить