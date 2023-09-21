Стало известно, когда на линию в Барнауле выйдут импортные трамваи

Сейчас в город прибыла только половина партии, вторую половину ожидают

21 сентября 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: Минтранс АК

Пять из десяти белорусских трамваев прибыли в Барнаул. Половину заказанной партии еще ждут, и когда она придет, все новые вагоны выедут на линию, сообщает "Толк".

Налаживанием их перед пуском занимаются представители компании-изготовителя BKM Holding. При этом отмечается, что с новыми вагонами число подвижного состава не увеличится. Ими заменят старые трамваи, которым 40 лет.

В Горэлектротрансе добавили, что новые трамваи улучшат регулярность и повысят уровень комфорта для пассажиров.

Также отмечается, что белорусские трамваи положительно повлияют на облик города.