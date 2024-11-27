Ночью в воскресенье, 1 декабря, ожидается -10...-18 градусов, а днем – от 0 до -5

27 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае до субботы, 30 ноября, под влиянием антициклона сохранится спокойная и преимущественно без осадков погода. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"28 ноября ожидается ясное небо, 29 и 30 ноября – переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью 28 ноября будет от -15 до -20 градусов, по югу – от -9 до -14, днем – от -3 до -8. Ночью 29 ноября ожидается на 2-3 градуса теплее, днем местами по югу до +4 градусов. 30 ноября ночью похолодает до -6...-11 градусов, по северо-западу – до -17, днем столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов, по юго-востоку – около нуля", – сообщила синоптик.

Ночью в воскресенье, 1 декабря, ожидается -10...-18 градусов, а днем – от 0 до -5 градусов. Ночью 2 декабря будет потеплее: -7...-12 градусов, днем – 0...-5 градусов.