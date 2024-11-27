Декабрь на Алтае начнется со снегопадов, метелей и усиления ветра
Ночью в воскресенье, 1 декабря, ожидается -10...-18 градусов, а днем – от 0 до -5
27 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае до субботы, 30 ноября, под влиянием антициклона сохранится спокойная и преимущественно без осадков погода. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.
"28 ноября ожидается ясное небо, 29 и 30 ноября – переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью 28 ноября будет от -15 до -20 градусов, по югу – от -9 до -14, днем – от -3 до -8. Ночью 29 ноября ожидается на 2-3 градуса теплее, днем местами по югу до +4 градусов. 30 ноября ночью похолодает до -6...-11 градусов, по северо-западу – до -17, днем столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов, по юго-востоку – около нуля", – сообщила синоптик.
Ночью в воскресенье, 1 декабря, ожидается -10...-18 градусов, а днем – от 0 до -5 градусов. Ночью 2 декабря будет потеплее: -7...-12 градусов, днем – 0...-5 градусов.
"Ночью 2 декабря с прохождением северного циклона начнется снегопад небольшой и умеренной интенсивности. Ветер усилится местами до 11-16 метров в секунду, поднимется слабая метель", – рассказала Сырых.
15:17:19 27-11-2024
да до 28го ниже -15 по ночам не предвидится, Еврозима! Только никому. Должна остаться легенда с -40 зимой в Сибири, чтоб сюда ни одна тварь не задумала ехать и нарушать наш покой. А то вон в Ленобласти нереально дачу оставить - всё вынесут. А у нас последний раз лазили в домик 23 года назад!