Медики призывают не делать преждевременных выводов

13 апреля 2025, 17:31, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Уже больше четырех месяцев российский режиссер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме. Его состояние остается стабильно тяжелым, а врачи продолжают бороться за его жизнь.

Как пишет "Интересная Россия", на 13 апреля официальной информации об улучшении состояния Кеосаяна нет. Источники, близкие к медицинскому персоналу, утверждают, что динамика не меняется: нет ни ухудшения, ни заметных признаков улучшения состояния.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать стабильные жизненные показатели пациента. Это сложный случай, и говорить о сроках восстановления пока рано", – сообщил источник в клинике, пожелавший остаться анонимным.

Отмечается, что ранее в СМИ появлялись сообщения о возможных слабых признаках активности у Кеосаяна, однако эта информация не подтвердилась. Медики призывают не делать преждевременных выводов.