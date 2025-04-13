"Делаем все возможное". Врачи высказались о состоянии Тиграна Кеосаяна
Медики призывают не делать преждевременных выводов
13 апреля 2025, 17:31, ИА Амител
Уже больше четырех месяцев российский режиссер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме. Его состояние остается стабильно тяжелым, а врачи продолжают бороться за его жизнь.
Как пишет "Интересная Россия", на 13 апреля официальной информации об улучшении состояния Кеосаяна нет. Источники, близкие к медицинскому персоналу, утверждают, что динамика не меняется: нет ни ухудшения, ни заметных признаков улучшения состояния.
"Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать стабильные жизненные показатели пациента. Это сложный случай, и говорить о сроках восстановления пока рано", – сообщил источник в клинике, пожелавший остаться анонимным.
Отмечается, что ранее в СМИ появлялись сообщения о возможных слабых признаках активности у Кеосаяна, однако эта информация не подтвердилась. Медики призывают не делать преждевременных выводов.
19:13:50 13-04-2025
Желаю ему от всего сердца - поправиться.
19:47:01 13-04-2025
Маргарита держитесь.
00:58:29 14-04-2025
Виктор (19:47:01 13-04-2025) Маргарита держитесь.... Маргарину зян за все ее выссказывания по хорошему уже надо давно определить куда следует, но она все продолжает... Сюр какой-то
08:37:44 14-04-2025
Гость (00:58:29 14-04-2025) Маргарину зян за все ее выссказывания по хорошему уже надо д... правда глаза колет,её высказывания всегда по существу
12:27:00 14-04-2025
Гость (00:58:29 14-04-2025) Маргарину зян за все ее выссказывания по хорошему уже надо д... Прежде чем отправить комментарий, не мешало бы предварительно проверить написанное, чтобы читателям не приходилось разгадывать Ваш ребус. Вообще-то, она очень грамотный и начитанный человек, я ее всегда с интересом слушаю, а Вам не понравились в ее высказываниях честность и правдивость? Значит Вам по душе ложь и вранье.
20:53:00 13-04-2025
если отключат то его органы справятся? 1111221
22:13:21 13-04-2025
Маргариту, видимо, Всевышний испытывает для чего-то.
Этой женщине досталось, и известность, и испытания. Она достойно несёт свою ношу, что заслуживает большого уважения!
Маргарита, сил Вам!!!
22:37:24 13-04-2025
Здоровья Тиграну. Вы поправитесь обязательно. Тигран живи!!!!!
23:07:49 13-04-2025
Маргарита, держитесь! Тигран сильный, он просто обязан поправиться! Я верю в это
23:48:22 13-04-2025
игорь (20:53:00 13-04-2025) если отключат то его органы справятся? 1111221... На себе проверь. Отпишись тут по результатам.
00:04:42 14-04-2025
Здоровья!
00:06:50 14-04-2025
Желаю Тиграну Кеосаяну выдержать и выжить. Его семье не терять надежду. И хочется поддержать также Алену Хмельницкую - первую жену Тиграна и мать его двоих детей. Боженька, помоги, чтобы Тигран выздоровел. Он так нужен своим детям, во втором браке , если не ошибаюсь, у него трое детей. Всем здоровья и добра.
00:31:03 14-04-2025
Маргарита, мы с вами, "как я выжил будем знать только мы с тобой, просто ТЫ умела ждать , как никто другой!" С Богом!
01:12:29 14-04-2025
больно нам всем, очень ждём
02:03:59 14-04-2025
игорь (20:53:00 13-04-2025) если отключат то его органы справятся? 1111221... нет
02:05:19 14-04-2025
Шумахер вон в состоянии овоща 14 лет полёживает, дочь Михалкова-Кончаловского Маруся бедная такая же, прекрасная жизнь, не так-ли?
02:12:53 14-04-2025
От всего сердца - дай бог выбраться и встать на ноги! Почему такая беда пришла к таким замечательным людям?
04:01:36 14-04-2025
Пусть Бог поможет вашей семье справиться с этой бедой!