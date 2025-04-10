Медики отмечают, что говорить о восстановлении в подобных случаях еще рано, но шансы все же есть

10 апреля 2025, 14:10, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже четвертый месяц находится в коме. Значительных сдвигов в его состоянии не зафиксировано: оно остается крайне тяжелым, без улучшений или ухудшений за последние недели. Специалисты воздерживаются от категоричных прогнозов по здоровью Кеосаяна, однако не теряют надежды на его восстановление. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Кардиолог Александр Комаров отметил, что выход из комы после такого длительного периода – редкое явление, но вполне возможное. Если базовые функции организма сохраняются, а мозг реагирует на внешние стимулы – это может быть позитивным сигналом.

"Шансы есть всегда, но восстановление, если оно произойдет, будет долгим и потребует колоссальных усилий как от пациента, так и от врачей", – пояснил специалист.

Также он подчеркнул, что исход зависит от индивидуальных особенностей организма Кеосаяна, в том числе от его способности противостоять последствиям клинической смерти и длительной гипоксии.

По мнению медиков, многолетние проблемы режиссера с сердцем могли сыграть решающую роль в текущем кризисе. Категоричных прогнозов врачи не дают, указывая на непредсказуемость подобных случаев.

"Каждый день, который Тигран проводит в таком состоянии, – это уже маленькое чудо. Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать его", – сообщил источник в медицинских кругах, пожелавший остаться анонимным.

Супруга режиссера, главный редактор RT Маргарита Симоньян, регулярно навещает Кеосаяна в больнице, поддерживая его присутствием и словами. Медики и психологи единогласно утверждают: контакт с близкими играет важную роль в процессе выздоровления пациентов, находящихся в коме. Эксперты отмечают, что с такими больными важно говорить и держать их за руку – это стимулирует мозговую активность и может способствовать пробуждению.

Напомним, российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом стало известно 9 января 2025 года. Его госпитализировали еще в декабре 2024-го.

Кеосаян ранее перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. К клинической смерти и последующей коме режиссера привели сердечные проблемы.