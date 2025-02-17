"Невечная мерзлота". Как выглядит улица Попова, где вырвавшаяся вода затопила дворы?
На данный момент убирают куски льда
17 февраля 2025, 11:30, ИА Амител
Повреждение водопровода в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле устранили повреждение водопровода диаметром 300 мм по адресу ул. Попова, 91, произошедшее в воскресенье вечером, 16 февраля. Как отметила корреспондент amic.ru, последствия выхода воды убрали практически полностью, однако где-то наледь еще осталась.
"Убрали все оперативно", – отметила наш корреспондент.
11:32:09 17-02-2025
как после ядерной войны...
12:33:16 17-02-2025
Этот год водоканала, прям авария за аварией.
13:01:49 17-02-2025
Сегодня ночью меня тропинка привела к решетке, которая есть на снимке. К своему стыду не смог перелезть через решетку. Пришлось идти по луже. Зачем там решетка высотой 1.7 м с мелкой ячейкой. Ногу не затолкаешь в ячейку.
13:23:10 17-02-2025
Вода 300 м прошла по дворам, что из домов не выйти.