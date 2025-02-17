"Невечная мерзлота". Как выглядит улица Попова, где вырвавшаяся вода затопила дворы?

На данный момент убирают куски льда

17 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

Повреждение водопровода в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле устранили повреждение водопровода диаметром 300 мм по адресу ул. Попова, 91, произошедшее в воскресенье вечером, 16 февраля. Как отметила корреспондент amic.ru, последствия выхода воды убрали практически полностью, однако где-то наледь еще осталась.