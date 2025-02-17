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"Невечная мерзлота". Как выглядит улица Попова, где вырвавшаяся вода затопила дворы?

На данный момент убирают куски льда

17 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

Повреждение водопровода в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле устранили повреждение водопровода диаметром 300 мм по адресу ул. Попова, 91, произошедшее в воскресенье вечером, 16 февраля. Как отметила корреспондент amic.ru, последствия выхода воды убрали практически полностью, однако где-то наледь еще осталась.

"Убрали все оперативно", – отметила наш корреспондент.

Барнаул фоторепортажи коммунальная авария

Комментарии 4

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Musik

11:32:09 17-02-2025

как после ядерной войны...

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Гость

12:33:16 17-02-2025

Этот год водоканала, прям авария за аварией.

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Гость

13:01:49 17-02-2025

Сегодня ночью меня тропинка привела к решетке, которая есть на снимке. К своему стыду не смог перелезть через решетку. Пришлось идти по луже. Зачем там решетка высотой 1.7 м с мелкой ячейкой. Ногу не затолкаешь в ячейку.

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Гость

13:23:10 17-02-2025

Вода 300 м прошла по дворам, что из домов не выйти.

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