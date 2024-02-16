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Делегация из Эквадора приедет в Москву, чтобы разобраться в проблеме с бананами

Визит представителей страны ожидается в ближайшие дни

16 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1330126
Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1330126

Делегация из Эквадора приедет в Москву, чтобы обсудить вопрос с поставками бананов. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители МИД Эквадора заявили о том, что приедут, "чтобы преодолеть эту ситуацию, на которую было обращено внимание еще шесть месяцев назад".

Ранее Россельхознадзор сообщил о том, что в бананах, которые завозили из Эквадора, нашли муху-горбатку. Из-за этого ведомство попросило приостановить сертификацию пяти производителей фрукта.

Позднее стало известно, что Эквадор представил российской стороне документы, чтобы снять ограничения на ввоз бананов в страну.

Продукты

Комментарии 11

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Грыша

14:16:41 16-02-2024

Это политика... Бананья ни при чем

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горожанка

14:21:04 16-02-2024

Грыша (14:16:41 16-02-2024) Это политика... Бананья ни при чем... согласна

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Гость

14:21:31 16-02-2024

Рожденный выращивать бананы - ибо нефиг.

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Гость

14:24:48 16-02-2024

И с ватрушками разберутся пусть

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Гость

14:25:27 16-02-2024

Может договорятся по талонам бананы распространять?

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Гость

14:30:02 16-02-2024

вот если они разрешат у себя ракеты разместить.... тогда и про бананы потолкуем

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Гость

15:03:54 16-02-2024

Гость (14:30:02 16-02-2024) вот если они разрешат у себя ракеты разместить.... тогда и п... Это верно- наши бананы мы и охраняем. Что не так?

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Гость

15:03:07 16-02-2024

Пусть у хохлов обратно свои танки заберут, тогда и поговорим.

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Гость

16:49:12 16-02-2024

Самого доступного фрукта лишают.

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Гость

17:11:09 16-02-2024

Эти бананы и по 149 р уже сейчас лежат и гниют, и никому особо не нужны) ну пусть повысят ценник еще😁

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Гость

20:38:26 16-02-2024

Гость (17:11:09 16-02-2024) Эти бананы и по 149 р уже сейчас лежат и гниют, и никому осо... Дак они ещё и зелёные!

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