Делегация из Эквадора приедет в Москву, чтобы разобраться в проблеме с бананами

Визит представителей страны ожидается в ближайшие дни

16 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1330126

Делегация из Эквадора приедет в Москву, чтобы обсудить вопрос с поставками бананов. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители МИД Эквадора заявили о том, что приедут, "чтобы преодолеть эту ситуацию, на которую было обращено внимание еще шесть месяцев назад".

Ранее Россельхознадзор сообщил о том, что в бананах, которые завозили из Эквадора, нашли муху-горбатку. Из-за этого ведомство попросило приостановить сертификацию пяти производителей фрукта.

Позднее стало известно, что Эквадор представил российской стороне документы, чтобы снять ограничения на ввоз бананов в страну.