Делегация из Эквадора приедет в Москву, чтобы разобраться в проблеме с бананами
Визит представителей страны ожидается в ближайшие дни
16 февраля 2024, 14:15, ИА Амител
Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1330126
Делегация из Эквадора приедет в Москву, чтобы обсудить вопрос с поставками бананов. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители МИД Эквадора заявили о том, что приедут, "чтобы преодолеть эту ситуацию, на которую было обращено внимание еще шесть месяцев назад".
Ранее Россельхознадзор сообщил о том, что в бананах, которые завозили из Эквадора, нашли муху-горбатку. Из-за этого ведомство попросило приостановить сертификацию пяти производителей фрукта.
Позднее стало известно, что Эквадор представил российской стороне документы, чтобы снять ограничения на ввоз бананов в страну.
14:16:41 16-02-2024
Это политика... Бананья ни при чем
14:21:04 16-02-2024
Грыша (14:16:41 16-02-2024) Это политика... Бананья ни при чем... согласна
14:21:31 16-02-2024
Рожденный выращивать бананы - ибо нефиг.
14:24:48 16-02-2024
И с ватрушками разберутся пусть
14:25:27 16-02-2024
Может договорятся по талонам бананы распространять?
14:30:02 16-02-2024
вот если они разрешат у себя ракеты разместить.... тогда и про бананы потолкуем
15:03:54 16-02-2024
Гость (14:30:02 16-02-2024) вот если они разрешат у себя ракеты разместить.... тогда и п... Это верно- наши бананы мы и охраняем. Что не так?
15:03:07 16-02-2024
Пусть у хохлов обратно свои танки заберут, тогда и поговорим.
16:49:12 16-02-2024
Самого доступного фрукта лишают.
17:11:09 16-02-2024
Эти бананы и по 149 р уже сейчас лежат и гниют, и никому особо не нужны) ну пусть повысят ценник еще😁
20:38:26 16-02-2024
Гость (17:11:09 16-02-2024) Эти бананы и по 149 р уже сейчас лежат и гниют, и никому осо... Дак они ещё и зелёные!