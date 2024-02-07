Эквадор предоставил документы, чтобы снять ограничение на ввоз бананов в РФ

Запрет на поставки ввели в отношении продукции с 5 февраля

07 февраля 2024, 08:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/501860

Власти Эквадора намерены добиваться снятия ограничения на ввоз бананов в Россию. Об этом рассказала министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия.

По ее словам, правительство Эквадора хочет разобраться с проблемой и уверено в том, что имеет на руках все необходимые бумаги.

Гарсия в эфире канала Ecuavisa добавила, что впервые Эквадор получил от РФ уведомление о наличии в продукте мухи-горбатки в 2018 году. При этом в Минсельхозе страны-поставщика заявили, что "муха-горбатка не является сельскохозяйственным вредителем бананов, не нападает на посевы и не поражает их".

Напомним, что ограничение на ввоз бананов из Эквадора в Россию ввели с 5 февраля. Под запретом оказалась продукция пяти крупных производителей.