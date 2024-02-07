Эквадор предоставил документы, чтобы снять ограничение на ввоз бананов в РФ
Запрет на поставки ввели в отношении продукции с 5 февраля
07 февраля 2024, 08:50, ИА Амител
Власти Эквадора намерены добиваться снятия ограничения на ввоз бананов в Россию. Об этом рассказала министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия.
По ее словам, правительство Эквадора хочет разобраться с проблемой и уверено в том, что имеет на руках все необходимые бумаги.
Гарсия в эфире канала Ecuavisa добавила, что впервые Эквадор получил от РФ уведомление о наличии в продукте мухи-горбатки в 2018 году. При этом в Минсельхозе страны-поставщика заявили, что "муха-горбатка не является сельскохозяйственным вредителем бананов, не нападает на посевы и не поражает их".
Напомним, что ограничение на ввоз бананов из Эквадора в Россию ввели с 5 февраля. Под запретом оказалась продукция пяти крупных производителей.
08:55:51 07-02-2024
В Москву- документы, в Киев- оружие. Мы их должны понять и простить?
09:23:27 07-02-2024
Гость (08:55:51 07-02-2024) В Москву- документы, в Киев- оружие. Мы их должны понять и п... Так это просто бизнес. У нас ведь ни кого в стране не напрягает , что Газпром киевскому режиму платит.
13:21:54 07-02-2024
Гость (08:55:51 07-02-2024) В Москву- документы, в Киев- оружие. Мы их должны понять и п... ой да ладно вам, и газ и нефтепродукты мы продаем в Украину. Бизнес
15:35:27 07-02-2024
Гость (13:21:54 07-02-2024) ой да ладно вам, и газ и нефтепродукты мы продаем в Украину.... Правильно НА украину, понял хохол?
21:02:51 07-02-2024
Гость (15:35:27 07-02-2024) Правильно НА украину, понял хохол?... Говорите правильно- В Украину. В какую страну? В Украину ! На- это в отношении остров и гор.
09:12:29 07-02-2024
Поздно пить боржоми ......Только интересно ,сколько будут стоить индийские фрукты?
09:14:11 07-02-2024
правительство Эквадора хочет разобраться с проблемой ---- все же знают, в чем проблема, куда оружие туда и бананы
09:25:04 07-02-2024
Гость (09:14:11 07-02-2024) правительство Эквадора хочет разобраться с проблемой ---- вс... Хотите сказать, что дело не в мухе, а наше правительство обманывает нас и эквадорцев?
10:09:49 07-02-2024
Гость (09:25:04 07-02-2024) Хотите сказать, что дело не в мухе, а наше правительство обм... Предполагаю что наше правительство не всех нас считает идиотами
10:23:28 07-02-2024
Гость (10:09:49 07-02-2024) Предполагаю что наше правительство не всех нас считает идиот... Ну по их поступкам так не скажешь
09:25:51 07-02-2024
Так Россияне прежде всего пострадают..... Куда не кинь - всюду клин! Прямо не жизнь, а выживание!!!
09:29:22 07-02-2024
они что, думают, что всё дело в мухах? 🤔🧐😳🤦
09:49:01 07-02-2024
Мухи отдельно, бананы отдельно
09:54:54 07-02-2024
Может, индийские бананы вкуснее эквадорских. Надо попробовать.
09:58:27 07-02-2024
Поддерживаю наше Правительство в этом решении! И мы все понимаем, что дело не в мухах))) Я бананы ем редко, даже если индийские будут дороже на 10-20 рублей я переживу.
10:11:44 07-02-2024
горожанка (09:58:27 07-02-2024) Поддерживаю наше Правительство в этом решении! И мы все пони... Т.е вы понимаете , что правительство занимается обманом и шантажем , но при этом поддерживаете. А как считаете, куда Зеленский тратит деньги полученные от российского бизнеса, ведь Газпром далеко не единственный спонсор. Железные дороги на Украине знаете почему не являются целью?
10:10:41 07-02-2024
Нет эквадорским бананам!) И дело не в мухе, а в злых эквадорских носорогах которые топчут бананы
10:15:48 07-02-2024
Да пусть сами папуасы свой кокос бананами и закусывают...
10:30:05 07-02-2024
Пусть теперь сами жрут свои бананы или пихают их куда-нибудь! Поставим их экономику на колени. Поддерживаю правительство.
10:32:03 07-02-2024
Будем покупать индийские бананы - к стати ни чем нехуже
10:50:30 07-02-2024
Гость (10:32:03 07-02-2024) Будем покупать индийские бананы - к стати ни чем нехуже... Индийские бананы, турецкие яйца, бензин кстати тоже дешевле из Ирана привозить, китайские авто в 3 раза дороже... А виноват в этом, коллективный запад
11:27:57 07-02-2024
Куда ветер подует туда и они, все они там повязаны, нужна им какая-то холодная, честная, терпеливая, всех любящая Россия, им ближе давным-давно по духу европейцы. А мы жили без бананов проживём без них, полу-зелёные по 190 руб , какая необходимость их покупать.
21:04:47 07-02-2024
Гость (11:27:57 07-02-2024) Куда ветер подует туда и они, все они там повязаны, нужна и... Если целовать все задницы подряд, обязательно наткнешься на нужную. Эквадорская мудрость.