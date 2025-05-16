Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле

Ожидается, что переговоры начнутся после приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана

16 мая 2025, 16:50, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Российская делегация прибыла в офис президента Турции Долмабахче в Стамбуле на переговоры с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Автомобили российской делегации заехали на территорию Долмабахче в 12:40 по местному времени – совпадает с московским. Ожидается, что переговоры начнутся после приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры Украины, Турции и США. По предварительной информации, встреча с участием России, Украины и Турции начнется в ближайшее время.