Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле
Ожидается, что переговоры начнутся после приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана
16 мая 2025, 16:50, ИА Амител
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Российская делегация прибыла в офис президента Турции Долмабахче в Стамбуле на переговоры с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
Автомобили российской делегации заехали на территорию Долмабахче в 12:40 по местному времени – совпадает с московским. Ожидается, что переговоры начнутся после приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры Украины, Турции и США. По предварительной информации, встреча с участием России, Украины и Турции начнется в ближайшее время.
17:34:27 16-05-2025
Кто-нибудь может объяснить, зачем это всё? Украина добровольно денацианализурется что ли?