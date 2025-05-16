Российско-украинские консультации перенесли на 16 мая

16 мая 2025, 08:35, ИА Амител

Российская делегация на переговорах в Стамбуле 15 мая 2025 года / Фото: МИД РФ

15 мая в Стамбуле после трехлетнего перерыва должны были возобновиться переговоры между Россией и Украиной. Однако встречу перенесли на 16 мая. Со слов главы делегации РФ Владимира Мединского, российская сторона будет ждать Украину для консультаций с 10 утра. Переговорную группу от Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Президента США Дональда Трампа в Турции не ждут, как и российского лидера Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их беседа продлилась более трех часов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Итоги первого дня переговоров

РФ и Украина встретятся в Стамбуле 16 мая.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с Владимиром Мединским и делегацией России в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.

Владимир Зеленский завершил свой визит в Турцию и улетел в Албанию на саммит Европейского политического сообщества.

Госсекретарь США Марко Рубио 16 мая проведет встречи с российской, украинской делегациями и главой МИД Турции Фиданом. Он отметил, что больших надежд на переговоры не возлагает. На российско-украинских переговорах он присутствовать не будет.

США надеются, что Россия даст согласие на "всеобъемлющее прекращение огня" на Украине.

События и заявления

Владимир Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной 14 мая. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в состав вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин и ряд других экспертов.

Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая и настроена на серьезную работу, заявил Мединский, целью переговоров он назвал установление долгосрочного и прочного мира.

В заявлении для прессы Владимир Мединский сказал, что российская делегация сохраняет рабочий настрой и готова обсуждать с украинской стороной возможные компромиссы.

"Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению", – сообщил он.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре длилась почти три часа. После нее был запланирован вылет самолета Зеленского в Стамбул на 16:30. Однако позднее стало известно, что украинский президент туда не полетит.

В Стамбул прибыла делегация США.

Переговоры могут продлиться несколько дней или завершиться в тот же день, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позиция РФ на переговорах по Украине изменилась с 2022 года, сказала на брифинге Мария Захарова.

"Эти изменения отражены в изменениях на земле", – подчеркнула представитель российского МИД.