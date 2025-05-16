Прямые переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле. Основные события и заявления
Российско-украинские консультации перенесли на 16 мая
16 мая 2025, 08:35, ИА Амител
15 мая в Стамбуле после трехлетнего перерыва должны были возобновиться переговоры между Россией и Украиной. Однако встречу перенесли на 16 мая. Со слов главы делегации РФ Владимира Мединского, российская сторона будет ждать Украину для консультаций с 10 утра. Переговорную группу от Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Президента США Дональда Трампа в Турции не ждут, как и российского лидера Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их беседа продлилась более трех часов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Итоги первого дня переговоров
- РФ и Украина встретятся в Стамбуле 16 мая.
- Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с Владимиром Мединским и делегацией России в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.
- Владимир Зеленский завершил свой визит в Турцию и улетел в Албанию на саммит Европейского политического сообщества.
- Госсекретарь США Марко Рубио 16 мая проведет встречи с российской, украинской делегациями и главой МИД Турции Фиданом. Он отметил, что больших надежд на переговоры не возлагает. На российско-украинских переговорах он присутствовать не будет.
- США надеются, что Россия даст согласие на "всеобъемлющее прекращение огня" на Украине.
События и заявления
- Владимир Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной 14 мая. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в состав вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин и ряд других экспертов.
- Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая и настроена на серьезную работу, заявил Мединский, целью переговоров он назвал установление долгосрочного и прочного мира.
- В заявлении для прессы Владимир Мединский сказал, что российская делегация сохраняет рабочий настрой и готова обсуждать с украинской стороной возможные компромиссы.
"Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению", – сообщил он.
- Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре длилась почти три часа. После нее был запланирован вылет самолета Зеленского в Стамбул на 16:30. Однако позднее стало известно, что украинский президент туда не полетит.
- В Стамбул прибыла делегация США.
- Переговоры могут продлиться несколько дней или завершиться в тот же день, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Позиция РФ на переговорах по Украине изменилась с 2022 года, сказала на брифинге Мария Захарова.
"Эти изменения отражены в изменениях на земле", – подчеркнула представитель российского МИД.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что 16 мая готов приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах по Украине, если в этом будет необходимость. Однако на вопрос SkyNews об отсутствии Путина на переговорах в Стамбуле ответил: "Зачем ему ехать, если я не еду?"
- По мнению Трампа, до его встречи с Путиным никакого прогресса в урегулировании украинского конфликта не произойдет.
- Советник британского премьера Кира Стармера будет консультировать Владимира Зеленского перед началом переговоров в Стамбуле.
- Москва рассматривает переговоры как продолжение процесса, начатого в 2022 году в том же Стамбуле, и как путь к устранению первопричин конфликта. Но Украина и ее европейские союзники видят главной целью встречи установление 30-дневного перемирия.
09:37:47 16-05-2025
Была надежда, что вчера могли сдвинуться с мертвой точки. Сейчас ничего сущетсвенного уже не ожидаю.
11:56:36 16-05-2025
И вчера нечего было ожидать. Такие сложные вопросы быстро не решаются.
12:52:24 16-05-2025
встретятся в Стамбуле 16 мая ---- может быть. Все равно решается не там. И похоже больше зависит от арсенала, про который натовская разведка похоже что-то знает
14:30:46 16-05-2025
Западу и Украине нужна передышка!
До 26 года...
Усилиться, набрать мяса...
А в 26-м, когда на промежуточных выборах Трамп проиграет, запад всей мощью кинется на нас!... Проигрышь Трампа как раз будет сигнал...
Слабость всего переговорного процесса в том что ни кто сегодня не может выступать гарантом!!!... Да это ни кому и не нужно!... Цели совсем не мир!