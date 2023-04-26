Делегацию Китая по кризису на Украине возглавит экс-посол КНР в РФ Ли Хуэй
Он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Китая в России с 2009 по 2019 год
26 апреля 2023, 21:32, ИА Амител
Экс-посол Китая в России Ли Хуэй станет главой делегации КНР по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь.
Дипломат занимал должность министра иностранных дел Китая с 2008 по 2009 год. После этого он занял должность — он работал на ней по 2019 год.
Напомним, что 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили отношения между Киевом и Пекином, а также высказали свои мнения касательно украинского кризиса.
В ходе диалога Си подчеркнул, что будет добиваться прекращения огня, а диалог и переговоры он назвал единственным возможным выходом из конфликта. После стало известно, что Китай создаст специальную делегацию по решению проблемы украинского конфликта.
22:25:59 26-04-2023
Ли Хуэй ли кто другой со стороны поможет ли снять кризис?