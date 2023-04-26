Делегацию Китая по кризису на Украине возглавит экс-посол КНР в РФ Ли Хуэй

Он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Китая в России с 2009 по 2019 год

26 апреля 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-посол Китая в России Ли Хуэй станет главой делегации КНР по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь.

Дипломат занимал должность министра иностранных дел Китая с 2008 по 2009 год. После этого он занял должность — он работал на ней по 2019 год.

Напомним, что 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили отношения между Киевом и Пекином, а также высказали свои мнения касательно украинского кризиса.

В ходе диалога Си подчеркнул, что будет добиваться прекращения огня, а диалог и переговоры он назвал единственным возможным выходом из конфликта. После стало известно, что Китай создаст специальную делегацию по решению проблемы украинского конфликта.