Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Си подчеркнул, что будет добиваться прекращения огня, а диалог и переговоры он назвал единственным возможным выходом из конфликта

26 апреля 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает ТАСС, это первый контакт лидеров двух стран после начала российской специальной военной операции.

Они обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями касательно кризиса на Украине. Си подчеркнул, что будет добиваться прекращения огня, а диалог и переговоры он назвал единственным возможным выходом из конфликта.

Зеленский, в свою очередь, назвал разговор содержательным. Он надеется, что эти переговоры, а также назначение посла Украины в Китае, даст мощный толчок развитию двусторонних отношений.

Напомним, что в последний раз лидеры двух стран контактировали в начале января 2022 года. Тогда они обменялись поздравительными телеграммами.