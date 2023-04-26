Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Си подчеркнул, что будет добиваться прекращения огня, а диалог и переговоры он назвал единственным возможным выходом из конфликта
26 апреля 2023, 19:05, ИА Амител
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает ТАСС, это первый контакт лидеров двух стран после начала российской специальной военной операции.
Они обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями касательно кризиса на Украине. Си подчеркнул, что будет добиваться прекращения огня, а диалог и переговоры он назвал единственным возможным выходом из конфликта.
Зеленский, в свою очередь, назвал разговор содержательным. Он надеется, что эти переговоры, а также назначение посла Украины в Китае, даст мощный толчок развитию двусторонних отношений.
Напомним, что в последний раз лидеры двух стран контактировали в начале января 2022 года. Тогда они обменялись поздравительными телеграммами.
19:22:03 26-04-2023
это чё?... вот их посол (Китая) во франции заявил, что все бывшие Советские республики, отделившиеся от СССР, и живущие теперь "самостоятельно", не имеют ни какой легитимности...!!!?!!! и теперь эту оговорку прячут как только могу, но интернет помнит всё...!!! вот это ДА!!!
23:19:35 26-04-2023
Гость (19:22:03 26-04-2023) это чё?... вот их посол (Китая) во франции заявил, что все б... Это дипломат сказал, а Си не поддержал дипломата.
19:23:59 26-04-2023
Договаривался о поставках машин Чанган-джили-7про.
23:51:53 26-04-2023
Уже не первый раз Китай в отношении России как бы она не называлась проявляет предательское коварство
07:25:19 27-04-2023
Гость (23:51:53 26-04-2023) Уже не первый раз Китай в отношении России как бы она не наз... "Предательское коварство"-это вы по отношению к Китаю )) Кстати , а Россия как ещё называется?РФ? )
07:35:07 27-04-2023
А в конце разговора Си спросил у Зели:"Чей Тайвань по вашему мнению?Наш или вы придерживаетесь мнения американской стороны?"Кстати, сами США равнодалеки что от Тайваня, что от Крыма.И что они всюду суют свой поганый нос?Гегемоны, в натуре, паханы? )И что главное, слова "суверенитет" и "независимость"не сходит с их поганых ртов.