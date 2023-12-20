Дело барнаульца, насмерть сбившего семилетнюю девочку, передали в суд
Мужчина находится под стражей
20 декабря 2023, 18:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Уголовное дело в отношении барнаульца, насмерть сбившего семилетнюю девочку, передали в суд. Об этом рассказали в региональном СК.
По данным следователей, 19 сентября 2023 года 40-летний мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения. В поселке Борзовая Заимка он превысил скорость, выехал на встречную полосу и сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Девочка скончалась на месте, водитель скрылся с места происшествия, но полицейские нашли его.
Барнаульца отправили под стражу, дело водителя рассмотрит суд.
19:58:27 20-12-2023
А почему дело а не тело передали?
08:23:21 21-12-2023
максимальное наказание этому нелюдю