Дело барнаульца, насмерть сбившего семилетнюю девочку, передали в суд

Мужчина находится под стражей

20 декабря 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Уголовное дело в отношении барнаульца, насмерть сбившего семилетнюю девочку, передали в суд. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным следователей, 19 сентября 2023 года 40-летний мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения. В поселке Борзовая Заимка он превысил скорость, выехал на встречную полосу и сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Девочка скончалась на месте, водитель скрылся с места происшествия, но полицейские нашли его.

Барнаульца отправили под стражу, дело водителя рассмотрит суд.