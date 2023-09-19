Водитель, сбивший девочку в Барнауле, рассказал подробности происшествия
После аварии мужчина испугался и пытался скрыться у своего друга
19 сентября 2023, 21:20, ИА Амител
Виновник смертельного ДТП в Борзовой Заимке рассказал, как сбил ребенка, а после попытался скрыться. Видео с мужчиной опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".
40-летний водитель рассказал, что ехал по дороге по средней полосе. "В последний момент" он увидел, как по пешеходному переходу идет девочка с велосипедом, и сбил ее. "Отлетела как кегля", – добавил он.
Автомобиль после аварии врезался в "металлоприемку", а сам водитель побежал домой, пересел в машину своей матери и уехал в поля, где пересел на "Газель", на которой последовал в город, чтобы скрыться у товарища.
Напомним, что ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка, на улице Радужной в районе дома № 97. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия.
Позднее полиция задержала мужчину. Сейчас с ним проводят комплекс необходимых следственных мероприятий.
23:06:58 19-09-2023
Этот человек заслуживает высшей меры наказания через расстрел
09:12:46 20-09-2023
Серега (23:06:58 19-09-2023) Этот человек заслуживает высшей меры наказания через расстре... Нет! Только смерть через матумба.
23:49:10 19-09-2023
И дружка за укрывательство оформить за одно
08:04:43 20-09-2023
Бред полный. Там школа ,пешеходный переход, лежачий полицейский, и где он там нашел среднею полосу!?
08:52:43 20-09-2023
Он так считает, что там дорога в шесть полос...
08:10:12 20-09-2023
Если законы все для них ,то чего можно ожидать?А надо бы ,как раз ,как в первом комментарии.
08:18:18 20-09-2023
А меня одного смущает, что средней полосы там нет? Там всего две полосы. Правая и встречная...левая. Средняя это по сплошной что ли?
09:28:54 20-09-2023
Интеллектуальный уровень сразу же понятен из комментариев этого преступника. Наверняка ещё гнал на всех газах, одной рукой управляя смартфоном и читая там какую-нибудь дрянь.
10:17:52 20-09-2023
То есть все встали перед пешеходником, чтобы пропустить, а этот умник решил "обогнать лохов"? Интересно, кто ему права выдал, неадеквату?
10:27:39 20-09-2023
Водила конечно олень конченый, но сколько уже раз говорено пешеходам - не притесь выпучив шары, даже по пешеходному переходу, попадется вот такой и размажет вас. Посмотрите, все ли остановились, потом идите. Дак нет, все бессмертные же, прутся, я ж на переходе, все разбегайтесь, а потом вот такие случаи и происходят. Девочку очень жаль конечно, хотя ее могли бы родители научить как переход проходить. Этот то утырок отсидит пару лет в колонии-поселении и выйдет еще по УДО, а девчонку то уже не вернуть, все...
11:48:04 20-09-2023
Гость (10:27:39 20-09-2023) Водила конечно олень конченый, но сколько уже раз говорено п... Там 2 полосы. Все остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, который по правилам спешился и вел велосипед с собой. А этот олень решил на пешеходном переходе обогнать по встречной. Это как же родители должны были еще научить ребенка, чтобы избежать такого? Вы вообще о чем? Водитель умышленно нарушил несколько правил дорожного движения. Это не смерть по неосторожности, здесь умышленное убийство. Водитель умышленно пошел на явные нарушения. Дальнейшее его поведение - это хорошо спланированные действия (он вполне осознавал, что он делал). Он врезался капотом, чтобы замести следы удара, побежал в лес, сел на машину матери, бросил в поле, пересел на газель и поехал в город, скрываться у друга. Все осознавал в полной мере. - ОСОЗНАННОЕ УБИЙСТВО
12:28:05 20-09-2023
Гость (11:48:04 20-09-2023) Там 2 полосы. Все остановились перед пешеходным переходом, ч... Да, такое впечатление, что он НАМЕРЕННО убил этого ребенка.
12:27:24 20-09-2023
Гость (10:27:39 20-09-2023) Водила конечно олень конченый, но сколько уже раз говорено п... Ты ненормальный? Там ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ПЕРЕД ШКОЛОЙ! Там ДЕТИ в школу ходят. Там вообще машины должны тихо-тихо ездить, осознавая, что дорогу переходит много детей. А здесь мозгов у водителей меньше, чем у курицы. И еще детей обвиняете, что они ходят по ПП. Совсем совесть потеряли?
15:19:12 20-09-2023
Гость (12:27:24 20-09-2023) Ты ненормальный? Там ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ПЕРЕД ШКОЛОЙ! Там ДЕ... Да хоть кто ходит ! Из-за таких как вы дети и гибнут, вы даете им ложную информацию. Пешеходный переход -это место где пешеход в первую очередь должен убедиться в безопасности своего перехода, а не переться выпучив шары. И даже если ряд встал, нужно смотреть на всех, т.к. может выскочить такой вот водила и этому тоже вы должны были научить девочку, а не истерично вопить уже после происшествия
12:42:39 20-09-2023
Это как же родители должны были еще научить ребенка, чтобы избежать такого? - ДА научить переходить дорогу когда ВСЕ стоят.
14:51:01 20-09-2023
1. он подтвердил что девочка шла и шла по пешеходному переходу и он сбил ее 2. он сбежал так как был пьян или под наркотой и это бы доказали а теперь нет и это значит он избежит наказания ибо статья будет другая
14:53:48 20-09-2023
к сожалению у нас в городе куча пьяных водителей давящих людей и избегающих тюрьмы - и все это безобразие прикрывается сверху уже много много лет тут надо коллективное письмо в москву писать на нашу власть. До коле это все будет твориться?