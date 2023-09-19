Водитель, сбивший девочку в Барнауле, рассказал подробности происшествия

После аварии мужчина испугался и пытался скрыться у своего друга

19 сентября 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Виновник смертельного ДТП в Борзовой Заимке рассказал, как сбил ребенка, а после попытался скрыться. Видео с мужчиной опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".

40-летний водитель рассказал, что ехал по дороге по средней полосе. "В последний момент" он увидел, как по пешеходному переходу идет девочка с велосипедом, и сбил ее. "Отлетела как кегля", – добавил он.

Автомобиль после аварии врезался в "металлоприемку", а сам водитель побежал домой, пересел в машину своей матери и уехал в поля, где пересел на "Газель", на которой последовал в город, чтобы скрыться у товарища.

Напомним, что ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка, на улице Радужной в районе дома № 97. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия.

Позднее полиция задержала мужчину. Сейчас с ним проводят комплекс необходимых следственных мероприятий.