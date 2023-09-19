НОВОСТИПроисшествия

Водитель, сбивший девочку в Барнауле, рассказал подробности происшествия

После аварии мужчина испугался и пытался скрыться у своего друга

19 сентября 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Виновник смертельного ДТП в Борзовой Заимке рассказал, как сбил ребенка, а после попытался скрыться. Видео с мужчиной опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул"

40-летний водитель рассказал, что ехал по дороге по средней полосе. "В последний момент" он увидел, как по пешеходному переходу идет девочка с велосипедом, и сбил ее. "Отлетела как кегля", – добавил он.

Автомобиль после аварии врезался в "металлоприемку", а сам водитель побежал домой, пересел в машину своей матери и уехал в поля, где пересел на "Газель", на которой последовал в город, чтобы скрыться у товарища.

Напомним, что ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка, на улице Радужной в районе дома № 97. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия.

Позднее полиция задержала мужчину. Сейчас с ним проводят комплекс необходимых следственных мероприятий.

Барнаул ДТП Происшествия дети

Комментарии 17

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Серега

23:06:58 19-09-2023

Этот человек заслуживает высшей меры наказания через расстрел

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Гость

09:12:46 20-09-2023

Серега (23:06:58 19-09-2023) Этот человек заслуживает высшей меры наказания через расстре... Нет! Только смерть через матумба.

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Гость

23:49:10 19-09-2023

И дружка за укрывательство оформить за одно

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LotrDr

08:04:43 20-09-2023

Бред полный. Там школа ,пешеходный переход, лежачий полицейский, и где он там нашел среднею полосу!?

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Гость

08:52:43 20-09-2023

Он так считает, что там дорога в шесть полос...

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Афиноген

08:10:12 20-09-2023

Если законы все для них ,то чего можно ожидать?А надо бы ,как раз ,как в первом комментарии.

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Гость

08:18:18 20-09-2023

А меня одного смущает, что средней полосы там нет? Там всего две полосы. Правая и встречная...левая. Средняя это по сплошной что ли?

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Гость

09:28:54 20-09-2023

Интеллектуальный уровень сразу же понятен из комментариев этого преступника. Наверняка ещё гнал на всех газах, одной рукой управляя смартфоном и читая там какую-нибудь дрянь.

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Гость

10:17:52 20-09-2023

То есть все встали перед пешеходником, чтобы пропустить, а этот умник решил "обогнать лохов"? Интересно, кто ему права выдал, неадеквату?

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Гость

10:27:39 20-09-2023

Водила конечно олень конченый, но сколько уже раз говорено пешеходам - не притесь выпучив шары, даже по пешеходному переходу, попадется вот такой и размажет вас. Посмотрите, все ли остановились, потом идите. Дак нет, все бессмертные же, прутся, я ж на переходе, все разбегайтесь, а потом вот такие случаи и происходят. Девочку очень жаль конечно, хотя ее могли бы родители научить как переход проходить. Этот то утырок отсидит пару лет в колонии-поселении и выйдет еще по УДО, а девчонку то уже не вернуть, все...

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Гость

11:48:04 20-09-2023

Гость (10:27:39 20-09-2023) Водила конечно олень конченый, но сколько уже раз говорено п... Там 2 полосы. Все остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, который по правилам спешился и вел велосипед с собой. А этот олень решил на пешеходном переходе обогнать по встречной. Это как же родители должны были еще научить ребенка, чтобы избежать такого? Вы вообще о чем? Водитель умышленно нарушил несколько правил дорожного движения. Это не смерть по неосторожности, здесь умышленное убийство. Водитель умышленно пошел на явные нарушения. Дальнейшее его поведение - это хорошо спланированные действия (он вполне осознавал, что он делал). Он врезался капотом, чтобы замести следы удара, побежал в лес, сел на машину матери, бросил в поле, пересел на газель и поехал в город, скрываться у друга. Все осознавал в полной мере. - ОСОЗНАННОЕ УБИЙСТВО

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Гость

12:28:05 20-09-2023

Гость (11:48:04 20-09-2023) Там 2 полосы. Все остановились перед пешеходным переходом, ч... Да, такое впечатление, что он НАМЕРЕННО убил этого ребенка.

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Гость

12:27:24 20-09-2023

Гость (10:27:39 20-09-2023) Водила конечно олень конченый, но сколько уже раз говорено п... Ты ненормальный? Там ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ПЕРЕД ШКОЛОЙ! Там ДЕТИ в школу ходят. Там вообще машины должны тихо-тихо ездить, осознавая, что дорогу переходит много детей. А здесь мозгов у водителей меньше, чем у курицы. И еще детей обвиняете, что они ходят по ПП. Совсем совесть потеряли?

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Гость

15:19:12 20-09-2023

Гость (12:27:24 20-09-2023) Ты ненормальный? Там ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ПЕРЕД ШКОЛОЙ! Там ДЕ... Да хоть кто ходит ! Из-за таких как вы дети и гибнут, вы даете им ложную информацию. Пешеходный переход -это место где пешеход в первую очередь должен убедиться в безопасности своего перехода, а не переться выпучив шары. И даже если ряд встал, нужно смотреть на всех, т.к. может выскочить такой вот водила и этому тоже вы должны были научить девочку, а не истерично вопить уже после происшествия

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Гость

12:42:39 20-09-2023

Это как же родители должны были еще научить ребенка, чтобы избежать такого? - ДА научить переходить дорогу когда ВСЕ стоят.

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Гость

14:51:01 20-09-2023

1. он подтвердил что девочка шла и шла по пешеходному переходу и он сбил ее 2. он сбежал так как был пьян или под наркотой и это бы доказали а теперь нет и это значит он избежит наказания ибо статья будет другая

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Гость

14:53:48 20-09-2023

к сожалению у нас в городе куча пьяных водителей давящих людей и избегающих тюрьмы - и все это безобразие прикрывается сверху уже много много лет тут надо коллективное письмо в москву писать на нашу власть. До коле это все будет твориться?

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