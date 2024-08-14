Дело новосибирских полицейских, обвиняемых в убийстве человека, ушло в суд

Правоохранители применили насилие к сельчанину

14 августа 2024, 22:10, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1332852

Новый поворот получило дело полицейских, обвиненных в жестоком убийстве жителя села Яркуль в Усть-Таркском районе – Владимира Поторокина. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Это дело начали расследовать, когда искали виновных в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной, которая пропала 2 марта 2010 года. Спустя 13 лет выяснилось, что школьницу сбили пьяные полицейские, которые дежурили в тот день в селе, а затем увезли ее из Яркуля.

Когда искали причастных к этому преступлению, задержали двух бывших и одного действующего полицейского. Последнего обвиняют в убийстве Владимира Поторокина и халатности.

В 2013 году полицейские применили насилие к жителю села, а затем убили и спрятали тело. Один из сотрудников халатно отнесся к своей работе, а второй похитил служебное оружие.

Судьбу полицейских будет решать суд.