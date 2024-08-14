В Бийске 20-летнему парню грозит "пожизненное" за госизмену в пользу Украины. Видео
Молодого человека отправили под стражу
14 августа 2024, 11:40, ИА Амител
В Алтайском крае задержали жителя, действовавшего в интересах украинского вооруженного формирования, признанного террористическим и запрещенного на территории России, сообщает региональная ФСБ.
"Житель Бийска инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности РФ <...> осуществил перевод денежных средств", - рассказали в ведомстве.
В отношении 20-летнего парня возбудили дело по статье "Государственная измена". Он заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
11:56:12 14-08-2024
Жовто-блакитный патриот что-ли?
12:10:29 14-08-2024
Эту мразь, не пожизненно, а сразу к СТЕНКЕ. Только так с ВОЕННЫМИ ЖУЛИКАМИ и ПРЕДАТЕЛЯМИ.
12:25:26 14-08-2024
Александр (12:10:29 14-08-2024) Эту мразь, не пожизненно, а сразу к СТЕНКЕ. Только так с ВОЕ... Вот купишь ты на озоне себе игрушку, а окажется что ты профинансировал террористов. И мы тут дружно тебя все и поставим к стенке, с патриотичными лозунгами. Так что маньяки тебе еще посочувствуют.
12:56:56 14-08-2024
Гость (12:25:26 14-08-2024) Вот купишь ты на озоне себе игрушку, а окажется что ты профи... Ты сам то понял, что БРЯКНУЛ.
17:17:05 14-08-2024
Александр (12:56:56 14-08-2024) Ты сам то понял, что БРЯКНУЛ.... что вы хотите местной ципсоте объяснить? :))
15:30:20 14-08-2024
Гость (12:25:26 14-08-2024) Вот купишь ты на озоне себе игрушку, а окажется что ты профи... Он ИНИЦИАТИВНО вышел на хохлов! Почувствуйте разницу, как говорится. Игрушку ты себе 18+ купи
12:11:52 14-08-2024
Старуху Долину тоже хохлы развели.
12:17:44 14-08-2024
Гость (12:11:52 14-08-2024) Старуху Долину тоже хохлы развели. ... Долину не жалко
14:34:26 14-08-2024
Гость (12:11:52 14-08-2024) Старуху Долину тоже хохлы развели. ... не развели, а она осуществила финансирование
12:21:15 14-08-2024
а зачем его пожизненно содержать? выпустить на линии фронта и попросить быстро зигзагами бежать к чубатым, пока в спину пули летят. добежал- молодец, нет- ну всяко бывает...
да, перед этим конфисковать все имущество и у родителей тоже, в пользу наших бойцов и пострадавших мирных жителей.
12:56:36 14-08-2024
Элен без ребят (12:21:15 14-08-2024) а зачем его пожизненно содержать? выпустить на линии фронта ... Элен, твой дед в заград отряде служил?
14:21:07 14-08-2024
эмалью не отсвечивай.
14:34:24 14-08-2024
Элен без ребят (14:21:07 14-08-2024) эмалью не отсвечивай. ...
Хамло!
16:45:38 14-08-2024
Гость (12:56:36 14-08-2024) Элен, твой дед в заград отряде служил?... А твой у Власова
17:20:33 14-08-2024
Гость (12:56:36 14-08-2024) Элен, твой дед в заград отряде служил?... мой дед был героем- орденоносцем, давившим нацистских тварей от Ирана до западных границ.
а ты, видимо, потомок власовской шушеры, как минимум.
12:32:18 14-08-2024
Что-то минусов не видно. Похоже это он в комментариях слюнями брызгал.
12:59:43 14-08-2024
20-летнего --- не служил наверное. Теперь и не будет
13:07:45 14-08-2024
видосики на ютубу выкладывать - это прям ништяк...
15:18:48 14-08-2024
Вы тут дурака не включайте. А то у же и Долину приплели. Малолетка сам нашел в интернет-мессенджере контакты хохлов, ознакомился с правилами как ему донаты слать всушникам, и отправил деньги. Сейчас ведь легко пробивается назначение и адресат платежа. Вот только малолетка видимо о такой высшей математике не знал. Такие как он хуже врагов, они предатели. И правильно выше сказали - к стене его поставить и свинцом организм оздоровить.
17:02:37 14-08-2024
надо не спешить всех к стенке ставить.Если он раскаялся. Дать ему возможность в штрафной роте вперед идти и кровью смыть свои преступления. Ну а если он предатель окажется и побежит к врагу то его просто командир пристрелит и все дела.