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В Бийске 20-летнему парню грозит "пожизненное" за госизмену в пользу Украины. Видео

Молодого человека отправили под стражу

14 августа 2024, 11:40, ИА Амител

В Алтайском крае задержали жителя, действовавшего в интересах украинского вооруженного формирования, признанного террористическим и запрещенного на территории России, сообщает региональная ФСБ.

"Житель Бийска инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности РФ <...> осуществил перевод денежных средств", - рассказали в ведомстве.

В отношении 20-летнего парня возбудили дело по статье "Государственная измена". Он заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Бийск

Комментарии 20

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Гость

11:56:12 14-08-2024

Жовто-блакитный патриот что-ли?

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Александр

12:10:29 14-08-2024

Эту мразь, не пожизненно, а сразу к СТЕНКЕ. Только так с ВОЕННЫМИ ЖУЛИКАМИ и ПРЕДАТЕЛЯМИ.

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Гость

12:25:26 14-08-2024

Александр (12:10:29 14-08-2024) Эту мразь, не пожизненно, а сразу к СТЕНКЕ. Только так с ВОЕ... Вот купишь ты на озоне себе игрушку, а окажется что ты профинансировал террористов. И мы тут дружно тебя все и поставим к стенке, с патриотичными лозунгами. Так что маньяки тебе еще посочувствуют.

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Александр

12:56:56 14-08-2024

Гость (12:25:26 14-08-2024) Вот купишь ты на озоне себе игрушку, а окажется что ты профи... Ты сам то понял, что БРЯКНУЛ.

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Элен без ребят

17:17:05 14-08-2024

Александр (12:56:56 14-08-2024) Ты сам то понял, что БРЯКНУЛ.... что вы хотите местной ципсоте объяснить? :))

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Гость

15:30:20 14-08-2024

Гость (12:25:26 14-08-2024) Вот купишь ты на озоне себе игрушку, а окажется что ты профи... Он ИНИЦИАТИВНО вышел на хохлов! Почувствуйте разницу, как говорится. Игрушку ты себе 18+ купи

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Гость

12:11:52 14-08-2024

Старуху Долину тоже хохлы развели.

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Гость

12:17:44 14-08-2024

Гость (12:11:52 14-08-2024) Старуху Долину тоже хохлы развели. ... Долину не жалко

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Гость

14:34:26 14-08-2024

Гость (12:11:52 14-08-2024) Старуху Долину тоже хохлы развели. ... не развели, а она осуществила финансирование

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Элен без ребят

12:21:15 14-08-2024

а зачем его пожизненно содержать? выпустить на линии фронта и попросить быстро зигзагами бежать к чубатым, пока в спину пули летят. добежал- молодец, нет- ну всяко бывает...
да, перед этим конфисковать все имущество и у родителей тоже, в пользу наших бойцов и пострадавших мирных жителей.

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Гость

12:56:36 14-08-2024

Элен без ребят (12:21:15 14-08-2024) а зачем его пожизненно содержать? выпустить на линии фронта ... Элен, твой дед в заград отряде служил?

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Элен без ребят

14:21:07 14-08-2024

эмалью не отсвечивай.

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Гость

14:34:24 14-08-2024

Элен без ребят (14:21:07 14-08-2024) эмалью не отсвечивай. ...
Хамло!

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Гость

16:45:38 14-08-2024

Гость (12:56:36 14-08-2024) Элен, твой дед в заград отряде служил?... А твой у Власова

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Элен без ребят

17:20:33 14-08-2024

Гость (12:56:36 14-08-2024) Элен, твой дед в заград отряде служил?... мой дед был героем- орденоносцем, давившим нацистских тварей от Ирана до западных границ.
а ты, видимо, потомок власовской шушеры, как минимум.

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Гость

12:32:18 14-08-2024

Что-то минусов не видно. Похоже это он в комментариях слюнями брызгал.

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Гость

12:59:43 14-08-2024

20-летнего --- не служил наверное. Теперь и не будет

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Мусик

13:07:45 14-08-2024

видосики на ютубу выкладывать - это прям ништяк...

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Гость

15:18:48 14-08-2024

Вы тут дурака не включайте. А то у же и Долину приплели. Малолетка сам нашел в интернет-мессенджере контакты хохлов, ознакомился с правилами как ему донаты слать всушникам, и отправил деньги. Сейчас ведь легко пробивается назначение и адресат платежа. Вот только малолетка видимо о такой высшей математике не знал. Такие как он хуже врагов, они предатели. И правильно выше сказали - к стене его поставить и свинцом организм оздоровить.

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Гость

17:02:37 14-08-2024

надо не спешить всех к стенке ставить.Если он раскаялся. Дать ему возможность в штрафной роте вперед идти и кровью смыть свои преступления. Ну а если он предатель окажется и побежит к врагу то его просто командир пристрелит и все дела.

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