В Бийске 20-летнему парню грозит "пожизненное" за госизмену в пользу Украины. Видео

Молодого человека отправили под стражу

14 августа 2024, 11:40, ИА Амител

В Алтайском крае задержали жителя, действовавшего в интересах украинского вооруженного формирования, признанного террористическим и запрещенного на территории России, сообщает региональная ФСБ.

"Житель Бийска инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности РФ <...> осуществил перевод денежных средств", - рассказали в ведомстве.

В отношении 20-летнего парня возбудили дело по статье "Государственная измена". Он заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.