Дело о крупнейшей взятке в истории РФ отправили на рассмотрение суда

По версии следователей, бывший глава СО СКР взял 1,5 млн долларов и 7,3 млрд рублей от хакеров

23 мая 2024, 17:18, ИА Амител

Марат Тамбиев / Кадр: Умар Тамбиев / YouTube

Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда. Как сообщает "Ъ", экс-главу следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летнего майора юстиции Марата Тамбиева подозревают в 10 эпизодах получения взяток на общую сумму свыше 1,5 млн долларов и 2718 биткойнов (около 7,3 млрд рублей). Кроме того, он хотел обогатиться еще на 1,3 млн долларов.

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года следователь получит взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization в обмен на обещание не арестовывать активы хакеров. Солидный криптовалютный актив нашли в компьютере Тамбиева – он хранился в папке под названием "Пенсия".

Сообщником майора выступила бывший следователь, 27-летняя Кристина Ляховенко. Ей вменяют взятку, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Их дело будет рассматривать суд в Балашихе. Первоначально судить бывших следователей хотели в столице, однако ВС РФ решил изменить подсудность, поскольку Тамбиев за годы работы мог обзавестись связями среди московских судей.