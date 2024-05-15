Откатили домом. СМИ раскрыли подробности дела о взятке главным кадровиком Минобороны

Следователи считают, что предприниматель купил и оформил на жену военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом общей площадью свыше 1000 квадратных метров

15 мая 2024, 06:28, ИА Амител

Юрий Кузнецов / Фото: Минобороны РФ

Арестованному накануне начальнику Управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову вменяют взятку на общую сумму 30,5 млн рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. Об этом сообщает "Ъ".

Следователи считают, что предприниматель купил и оформил на жену военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом общей площадью свыше 1000 квадратных метров.

Сейчас дело генерал-лейтенанта Кузнецова находится в производстве того же подразделения Главного следственного управления СКР, что и замминистра Тимура Иванова. Вместе с тем формально расследования не связаны между собой.