Откатили домом. СМИ раскрыли подробности дела о взятке главным кадровиком Минобороны
Следователи считают, что предприниматель купил и оформил на жену военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом общей площадью свыше 1000 квадратных метров
15 мая 2024, 06:28, ИА Амител
Арестованному накануне начальнику Управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову вменяют взятку на общую сумму 30,5 млн рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. Об этом сообщает "Ъ".
Следователи считают, что предприниматель купил и оформил на жену военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом общей площадью свыше 1000 квадратных метров.
Сейчас дело генерал-лейтенанта Кузнецова находится в производстве того же подразделения Главного следственного управления СКР, что и замминистра Тимура Иванова. Вместе с тем формально расследования не связаны между собой.
06:36:42 15-05-2024
И в алтайском крае подобный схематоз работает.
06:56:12 15-05-2024
Гость (06:36:42 15-05-2024) И в алтайском крае подобный схематоз работает.... Он везде работает, как говориться "взятки не берём, берём борзыми щенками" Из известного произведения)
07:03:09 15-05-2024
Не поделился... Жадный шибко однако...
07:17:43 15-05-2024
Гость (07:03:09 15-05-2024) Не поделился... Жадный шибко однако...... Вы реально не догоняете? Здесь вопрос не в дележке, здесь вопрос встал о выживании страны. А они воруют из бюджета воюющей страны. И кто - генералы. Теперь многих почистят.
08:00:38 15-05-2024
Гость (07:03:09 15-05-2024) Не поделился... Жадный шибко однако...... Не поделился --- с кем? Над ним человек 5, причем таких, что над долей от взятки могут только посмеяться
08:06:54 15-05-2024
Позорище!
08:11:17 15-05-2024
Тут одной овощечисткой не обойтись, нужна овощерезка и с очень большой производительностью. Только расстрелы и желательно на площади Красной. Как говорится, брав взятки борзыми щенками, отцы-командиры оборзели полностью. Может они слепы? Им надо новые глаза сделать, но прежде выколоть старые.
10:18:21 15-05-2024
Гость (08:11:17 15-05-2024) Тут одной овощечисткой не обойтись, нужна овощерезка и с оче... а вам уважаемый в дурку надо, такое пишите
08:28:33 15-05-2024
В СССР , через одного стрелялись, а эти падальщики! Хороший фонарь был у Пригожина, отлично их подсветил всех! Васильеву может уберут опять из МО , а то снова там деньги считает.
09:24:14 15-05-2024
самое поганое, что в какой-то мере это все ударяет по нашим ребятам, воюющим, возможно все МО чистить необходимо! может быть и не только его!
10:31:16 15-05-2024
Как жена ему бОшку не открутила? Это ж тыщу квадратов полы мыть!
12:08:10 15-05-2024
А про 100 млн наличкой, найденных у него дома, вопросов не возникло???
12:25:58 15-05-2024
Дмитрий (12:08:10 15-05-2024) А про 100 млн наличкой, найденных у него дома, вопросов не в... В нашей стране любую чинуши тряхни, сто миллионов семечки. Если не будешь воровать, будешь белой вороной, которую быстро изгонят из стаи.
12:26:57 15-05-2024
дом 1000 квадратов стоит гораздо больше чем 30,5 млн