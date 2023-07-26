Дело об избиении фельдшера в Яровом передали краевым следователям

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа

26 июля 2023, 17:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокурор Алтайского края передал уголовное дело об избиении фельдшера в городе Яровом для дальнейшего расследования в Следственное управление СКР по Алтайскому краю. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, ранее оно расследовалось Славгородским межрайонным следственным отделом.

По информации следствия, 19 июля в Яровом выездная бригада скорой помощи МЧС-128 работала по вызову и оказывала медицинскую помощь женщине, которой требовалась госпитализация. При перемещении пациентки к карете скорой помощи во двор заехал 25-летний житель Славгорода.

"На замечание фельдшера о необходимости пропустить карету скорой помощи молодой человек ударил медика сначала головой в область носа, а затем рукой нанес удар по голове. В результате противоправных действий потерпевшему причинены различные телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей носа", – добавили в ведомстве.

Напомним, что фельдшера госпитализировали второй бригадой скорой помощи вместе с пациенткой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, также у него закрытый перелом костей носа и разбита губа.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.