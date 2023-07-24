Не поделили парковку. В Сети появилось видео избиения фельдшера боксером в Яровом
Бригада медиков стояла рядом с подъездом, а пациента вынесли на стуле — самостоятельно двигаться не мог
24 июля 2023, 21:27, ИА Амител
Момент нападения на фельдшера в Яровом попал на камеру. Как сообщает Mash Siberia, конфликт произошел из-за парковочного места.
Бригада медиков стояла рядом с подъездом, а пациента вынесли на стуле – самостоятельно двигаться не мог. По словам очевидцев, в это время к ним подъехал мужчина, который потребовал убрать машину скорой помощи, которая якобы перегородила проезд. После этого началась драка.
Напомним, что инцидент произошел 17 июля. В результате фельдшера госпитализировали второй бригадой скорой помощи вместе с пациенткой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, также у него закрытый перелом костей носа и разбита губа.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
00:42:28 25-07-2023
зачем прикреплять видео которое нельзя посмотреть???
07:22:43 25-07-2023
Гость (00:42:28 25-07-2023) зачем прикреплять видео которое нельзя посмотреть???... Нормально видео идет!
07:24:08 25-07-2023
Трудовой мигрант???
09:49:00 25-07-2023
Гость (07:24:08 25-07-2023) Трудовой мигрант???... а причем здесь мигрант???
07:38:43 25-07-2023
Ну и подонок - боксер... Видит же, что скорая помощь приехала, видит, что пациента несут. Но полез в драку. Энергия у мужика так и хлещет через край, нужно его на СВО послать на передовую. Пусть там дронам хвосты отрывает голыми руками, чем в тылу фельдшеров бить.
08:32:12 25-07-2023
Побои декриминализировали, запрет на оформление кредитов себе не вводят, автоподставщики на каждом кольце... Создали комфортную среду нелюдям.
08:50:32 25-07-2023
вот зачем испортил себе жизнь? зачем?
09:48:39 25-07-2023
Да там. судя по всем столкновение интересов, провокаторы очень страшные люди, так что не всё так однозначно!!!!!!!!!
09:54:45 25-07-2023
подскочил и клеваться начал. все с ним ясно
10:00:32 25-07-2023
Гость (09:48:39 25-07-2023) Да там. судя по всем столкновение интересов, провокаторы оче... да все однозначно. не можешь сдержать свои руки, посиди годок поучись. У нас и так слишком мягко наказывают тех кого так легко спровоцировать. Бешенных собак надо изолировать.
11:39:13 25-07-2023
Гость (10:00:32 25-07-2023) да все однозначно. не можешь сдержать свои руки, посиди годо... Да собаки по сравнению с этим отморозком Ангелы.
23:36:24 28-07-2023
Отрубить боксеру руки - пусть боком серет - и будет настоящий бокосёр. А вообще надо каждому боксеру, каратисту вживлять в башку чип, чтобы при малейшем применении навыков сносило башку, так сказать, явным образом.
13:05:16 29-07-2023
Впечатление , что и боксёр , и врачи скорой помощи ,и пациентка , все они родственники из малюсенького населённого пункта Яровое .