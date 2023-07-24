Не поделили парковку. В Сети появилось видео избиения фельдшера боксером в Яровом

Бригада медиков стояла рядом с подъездом, а пациента вынесли на стуле — самостоятельно двигаться не мог

24 июля 2023, 21:27, ИА Амител

Момент нападения на фельдшера в Яровом попал на камеру. Как сообщает Mash Siberia, конфликт произошел из-за парковочного места.

Бригада медиков стояла рядом с подъездом, а пациента вынесли на стуле – самостоятельно двигаться не мог. По словам очевидцев, в это время к ним подъехал мужчина, который потребовал убрать машину скорой помощи, которая якобы перегородила проезд. После этого началась драка.

Напомним, что инцидент произошел 17 июля. В результате фельдшера госпитализировали второй бригадой скорой помощи вместе с пациенткой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, также у него закрытый перелом костей носа и разбита губа.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.