Дело парня, повредившего звезду в бийском Парке Победы, передали в суд

Поврежденный в парке памятный объект уже восстановили

30 июня 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Бийска, который повредил памятный объект в Парке Победы. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, дело передано в суд с утвержденным прокурором города обвинительным заключением.

По данным следователей, утром 25 марта 20-летний местный житель, будучи пьяным, проходил по территории Парка Победы и повредил конструкцию "Звезда".

"Данный объект посвящен героям, защищавшим Отечество в период Великой Отечественной войны. Своими действиями молодой человек нанес ущерб историко-культурному наследию города и тем самым оскорбил чувства граждан, свято берегущих и чтящих свою Родину", – подчеркнули в ведомстве.

Благодаря грамотно спланированным оперативно-разыскным мероприятиям личность преступника была установлена в кратчайшие сроки. В парке уже восстановили поврежденный объект.

Уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Повреждение расположенных на территории Российской Федерации объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны и посвященных дням воинской славы России в этот период, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов) передано в суд.