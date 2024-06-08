Дело возбудили после ДТП на Змеиногорском тракте, в котором погибли два человека
Прокурор Алтайского края поручил провести проверку
08 июня 2024, 14:50, ИА Амител
В Барнауле возбудили уголовное дело после ДТП на Змеиногорском тракте, в котором погибли два человека. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.
7 июня около 23:50 возле здания № 110/20 52-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом King Long, следовавшим по маршруту Новосибирск – Усть-Каменогорск.
От полученных травм погибли водитель иномарки и его 54-летняя знакомая, а также пострадала 41-летняя пассажирка. Люди из автобуса за медпомощью не обращались, вскоре они продолжили движение по маршруту.
По поручению Антона Германа правоохранители проведут проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, а также соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.
"По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела", – добавили в прокуратуре.
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