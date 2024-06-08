Дело возбудили после ДТП на Змеиногорском тракте, в котором погибли два человека

Прокурор Алтайского края поручил провести проверку

08 июня 2024, 14:50, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: Отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула

В Барнауле возбудили уголовное дело после ДТП на Змеиногорском тракте, в котором погибли два человека. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

7 июня около 23:50 возле здания № 110/20 52-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом King Long, следовавшим по маршруту Новосибирск – Усть-Каменогорск.

От полученных травм погибли водитель иномарки и его 54-летняя знакомая, а также пострадала 41-летняя пассажирка. Люди из автобуса за медпомощью не обращались, вскоре они продолжили движение по маршруту.

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: Отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула

По поручению Антона Германа правоохранители проведут проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, а также соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.