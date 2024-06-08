В Барнауле в ДТП с участием автобуса и легковушки погибли два человека. Фото
Авария произошла на Змеиногорском тракте
08 июня 2024, 11:30, ИА Амител
ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: Отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула
Два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения иномарки и автобуса на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.
Авария случилась 7 июня в 23:50 возле дома № 110/20.
Предварительно установили, что 52-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом King Long.
"В результате ДТП водитель и 54-летняя женщина – пассажир Mazda погибли на месте ДТП, еще одна пассажирка данного автомобиля – 41-летняя женщина с полученными травмами госпитализирована", – рассказали в ведомстве.
Полиция проводит проверку.
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