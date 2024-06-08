В Барнауле в ДТП с участием автобуса и легковушки погибли два человека. Фото

Авария произошла на Змеиногорском тракте

08 июня 2024, 11:30, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: Отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула

Два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения иномарки и автобуса на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.

Авария случилась 7 июня в 23:50 возле дома № 110/20.

Предварительно установили, что 52-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом King Long.

"В результате ДТП водитель и 54-летняя женщина – пассажир Mazda погибли на месте ДТП, еще одна пассажирка данного автомобиля – 41-летняя женщина с полученными травмами госпитализирована", – рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку.